«Бавария» купит вингера «Гранады» Сарагосу за 14-15 млн евро. Игрок подпишет контракт на 4 года

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Гранада Брайан Сарагоса Футбол

Брайан Сарагоса перейдет из «Гранады» в «Баварию».

Мюнхенский клуб близок к оформлению трансфера 22-летнего вингера, сообщает журналист El Chiringuito Маркос Бенито. Эту информацию подтверждают As и Sky Sport. 

«Бавария» заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, активировав пункт об отступных. Сарагоса подпишет контракт на 4 года со значительным повышением зарплаты. 

В текущем сезоне Ла Лиги Брайан провел 14 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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7 комментариев
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А как же вингер Сарагосы Гранада?
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Заслужил повышение, очень хороший игрок.
Удачи ему в Баварии.
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Молодец. Жаль отступные маленькие
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Так они Сарагосу или Гранаду покупают?
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Уже целый клуб Бавария покупает, у Дортмунда нет шансов
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