«Бавария» купит вингера «Гранады» Сарагосу за 14-15 млн евро. Игрок подпишет контракт на 4 года
Брайан Сарагоса перейдет из «Гранады» в «Баварию».
Мюнхенский клуб близок к оформлению трансфера 22-летнего вингера, сообщает журналист El Chiringuito Маркос Бенито. Эту информацию подтверждают As и Sky Sport.
«Бавария» заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, активировав пункт об отступных. Сарагоса подпишет контракт на 4 года со значительным повышением зарплаты.
В текущем сезоне Ла Лиги Брайан провел 14 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Удачи ему в Баварии.