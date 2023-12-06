«Бавария» купит вингера «Гранады» Сарагосу за 14-15 млн евро. Игрок подпишет контракт на 4 года

Брайан Сарагоса перейдет из «Гранады» в «Баварию».

Мюнхенский клуб близок к оформлению трансфера 22-летнего вингера, сообщает журналист El Chiringuito Маркос Бенито. Эту информацию подтверждают As и Sky Sport.

« » заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, активировав пункт об отступных. Сарагоса подпишет контракт на 4 года со значительным повышением зарплаты.

В текущем сезоне Ла Лиги Брайан провел 14 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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