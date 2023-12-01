«Бавария» следит за Меньяном на случай завершения Нойером карьеры в 2025 году

Теги Бавария Мануэль Нойер Милан бундеслига Германия Сборная Франции по футболу серия А Италия возможные трансферы Майк Меньян Футбол

«Бавария» ищет преемника Мануэля Нойера.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рады, что продлили контракт с голкипером, но изучают варианты на случай завершения им карьеры в 2025 году.

Утверждается, что в список включен вратарь «Милана» Майк Меньян. «Бавария» внимательно отслеживает его выступления.

В текущем сезоне француз провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Чтобы в лазарете вместо него сидел
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Ответ S. A.
Чтобы в лазарете вместо него сидел
не факт, в Милане сейчас как видишь страшная тенденция с травмами, даже у тех кто раньше не был хрусталём
+1
0
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Ноер может до 40 лет играть
В игре резкого спада не наблюдается, уровень игры всегда был запредельно высокий сравнительно с другими вратарями
0
0
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Ответ Rina Rian
не факт, в Милане сейчас как видишь страшная тенденция с травмами, даже у тех кто раньше не был хрусталём
20 из 25 травм Милана в этом сезоне - мышечные травмы, спасибо тренерскому штабу!
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Rina Rian
не факт, в Милане сейчас как видишь страшная тенденция с травмами, даже у тех кто раньше не был хрусталём
20 из 25 травм Милана в этом сезоне - мышечные травмы, спасибо тренерскому штабу!
0
0
0
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