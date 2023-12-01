«Бавария» следит за Меньяном на случай завершения Нойером карьеры в 2025 году

«Бавария» ищет преемника Мануэля Нойера.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рады, что продлили контракт с голкипером, но изучают варианты на случай завершения им карьеры в 2025 году.

Утверждается, что в список включен вратарь « » . « » внимательно отслеживает его выступления.

В текущем сезоне француз провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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