«Бавария» следит за Меньяном на случай завершения Нойером карьеры в 2025 году
«Бавария» ищет преемника Мануэля Нойера.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы рады, что продлили контракт с голкипером, но изучают варианты на случай завершения им карьеры в 2025 году.
Утверждается, что в список включен вратарь «Милана» Майк Меньян. «Бавария» внимательно отслеживает его выступления.
В текущем сезоне француз провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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В игре резкого спада не наблюдается, уровень игры всегда был запредельно высокий сравнительно с другими вратарями