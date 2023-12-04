«МЮ», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария» следят за ситуацией Меньяна. Вратарь хочет, чтобы «Милан» существенно повысил ему зарплату (Foot Mercato)
Майк Меньян привлек внимание крупных английских клубов.
Как сообщает Foot Mercato, голкипер в ходе переговоров о новом контракте с «Миланом» запросил существенное повышение зарплаты, и это может затруднить продление договора, рассчитанного до лета 2026-го.
За ситуацией следят «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» (Меньян – воспитанник парижан). Футболист оценивается в 70-80 млн евро.
При этом ни сам француз, ни «Милан» не думают о том, чтобы прекратить сотрудничество в обозримом будущем.
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