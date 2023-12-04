«МЮ», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария» следят за ситуацией Меньяна. Вратарь хочет, чтобы «Милан» существенно повысил ему зарплату (Foot Mercato)

Теги Бавария ПСЖ Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Майк Меньян деньги Футбол

Майк Меньян привлек внимание крупных английских клубов.

Как сообщает Foot Mercato, голкипер в ходе переговоров о новом контракте с «Миланом» запросил существенное повышение зарплаты, и это может затруднить продление договора, рассчитанного до лета 2026-го.

За ситуацией следят «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» (Меньян – воспитанник парижан). Футболист оценивается в 70-80 млн евро.

При этом ни сам француз, ни «Милан» не думают о том, чтобы прекратить сотрудничество в обозримом будущем.

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32 комментария
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У МЮ Онана и Меньян по очереди будут веселить публику.
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Кажется МЮ для прикола сюда записали
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Ну ногами он не лучше Онаны точно играет, МЮ не подходит😀
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Ответ Акира_1
У МЮ Онана и Меньян по очереди будут веселить публику.
Что в этом контексте делает Меньян? Один из лучших вратарей мира.
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Ответ Кака'10
ага, в прошлом матче только голевую выписал
ты не понимаешь, это другое
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Ответ Локуся
Ну ногами он не лучше Онаны точно играет, МЮ не подходит😀
ага, в прошлом матче только голевую выписал
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Перевелись нынче хорошие вратари в Европе, до сих пор тон задают вратари которые заиграли 10-15 лет назад.
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Ответ Михо
Про Баварию утка. Нойер и Ульрайх только что продлили контракты, есть молодой Перец и Нюбель по прежнему принадлежит Баварии
Нюбель? Самому не смешно?
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Про Баварию утка. Нойер и Ульрайх только что продлили контракты, есть молодой Перец и Нюбель по прежнему принадлежит Баварии
+3
-1
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Меньян прекрасный вратарь, можно закрыть позицию на годы вперёд.
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Ответ Игорь Новиков
Что в этом контексте делает Меньян? Один из лучших вратарей мира.
ну разве что против БД он конечно подвёл
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Какая у него сейчас зп?
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Манчестер Юнайтеду ещё и к Эдуару Менди присмотрется , и будет у них полностью укомплектована вратарская линия
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У Милана хана вратари жадные ))
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ПСЖ заберёт Меньяна в январе.
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Я бы с радостью рассмотрел его в Арсенал
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зачем мю ещё один чёрный вратарь из Милана?
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Игорь Новиков, которому нельзя отвечать.
Так и Онану брали как финалиста ЛЧ.
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У Меньяна голевых передач столько же, сколько у Рэшфорда, Антони, Гарначо и Марсьяля вместе взятых.
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Я бы на месте Милана отпускал француза......у них есть более качественный француз на рамку.......
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За 70 - 80 млн его врятли кто подпишет, это же не бесплатный Доннарума
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Ответ GuruFutbola
Полное неуважение к онана
разве в Манчестере оно есть?
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у парня тот же агент что и у доннарумы?)))
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никогда такого не было и вот опять(
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Ответ Niko [Ars]
ну разве что против БД он конечно подвёл
Ну, ошибки у всех бывают.
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Ответ marchellinos
Милану для чего его продавать?
28 лет ему, и можно выручить 80 млн. Милан не из той категории финансово благополучных клубов, чтобы пренебрегать такой возможностью.
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Милану для чего его продавать?
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Что-то в «Милане» с вратарём такая ситуация не впервой
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МЮ - Милан Юнайтед
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Ответ Локуся
Ну ногами он не лучше Онаны точно играет, МЮ не подходит😀
а руками? потому что теперь этот момент проседает
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