Субименди – основной кандидат «Баварии» на позицию опорника. Клуб рассматривает активацию отступных – 60 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Мартин Субименди Футбол

Мартин Субименди может перейти в «Баварию» летом.

Приоритетной целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно является укрепление обороны, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Сейчас обсуждается, будет ли достаточно одного защитника или клубу придется подписать двух-трех игроков. 

Позиция опорного полузащитника, скорее всего, будет усилена летом. Основным кандидатом на эту роль является Мартин Субименди из «Реал Сосьедад». Сумма отступных, указанная в контракте игрока с испанским клубом, составляет 60 миллионов евро, и «Бавария» рассматривает вариант с активацией этого пункта. 

В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 15 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев
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Ответ Evgen_Hazard
А опцию погашения задолженности перед ЗП планируют сделать?
Кто? Бавария?
+5
-1
+4
Думаю, лучше его купить, чем Палинью.
+2
0
+2
Ответ Монморенси
Ну а Барса что? В стороне будет стоять?
Будет ,рычаги закончились ,нужно продавать ,что бы оставить Феликса и канселу
+2
0
+2
Стилистически может оказаться как влитой, Сосьедад в те же 4-3-3 играет и контролем мяча
+1
0
+1
Ну а Барса что? В стороне будет стоять?
+2
-2
0
Ответ Ibra Meji
Думаю, лучше его купить, чем Палинью.
Когда прошлый раз написал вот так, мне тут объясняли что Бавария его не сможет купить так как Сосьедад повысит цену три раза и.т.д, но блин я про сумму отступных забыл, за эту цену смело можно покупать его, чем Паулинью, который упустил свой шанс
0
0
0
Ответ Монморенси
Ну а Барса что? В стороне будет стоять?
Предложит утяжеленную футболку и сокращение зарплаты со 2 сезона
+3
-3
0
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