Субименди – основной кандидат «Баварии» на позицию опорника. Клуб рассматривает активацию отступных – 60 млн евро

Мартин Субименди может перейти в «Баварию» летом.

Приоритетной целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно является укрепление обороны, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Сейчас обсуждается, будет ли достаточно одного защитника или клубу придется подписать двух-трех игроков.

Позиция опорного полузащитника, скорее всего, будет усилена летом. Основным кандидатом на эту роль является из « ». Сумма отступных, указанная в контракте игрока с испанским клубом, составляет 60 миллионов евро, и «Бавария» рассматривает вариант с активацией этого пункта.

В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 15 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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