Гендиректор «Ахмата» о прыжке Бериши: «Дал волю эмоциям, накипело у всех. Он побежал показаться супруге, она в вип-ложе сидела»

Гендиректор «Ахмата» высказался об игре со «Спартаком» и оценил прыжок Бернарда Бериши.

В матче Мир 3 декабря между « » и «Спартаком» отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер « » повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

«Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

«Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться. Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет», – сказал Ахмед Айдамиров.

Об эпизоде с Беришей и Абаскалем

«Давайте так, футбол и спорт – это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей.

Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру.

То, что дальше произошло, – есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже.

Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над «Спартаком», наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций – не футбол», – заявил Айдамиров.

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