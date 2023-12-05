Гендиректор «Ахмата» о прыжке Бериши: «Дал волю эмоциям, накипело у всех. Он побежал показаться супруге, она в вип-ложе сидела»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Ахмед Айдамиров ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался об игре со «Спартаком» и оценил прыжок Бернарда Бериши.

В матче Мир РПЛ 3 декабря между «Ахматом» и «Спартаком» Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

«Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

«Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться. Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет», – сказал Ахмед Айдамиров.

Об эпизоде с Беришей и Абаскалем

«Давайте так, футбол и спорт – это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей.

Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру.

То, что дальше произошло, – есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже.

Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над «Спартаком», наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций – не футбол», – заявил Айдамиров.

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11 комментариев
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Показаться супруге. Мало ли она думала, что он в бане с бабами, а он честный малый. В футбол играет. Просто издалека непонятно было, что это он, а не Агаларов, например.
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Ответ Тёма Тёма
Показаться супруге. Мало ли она думала, что он в бане с бабами, а он честный малый. В футбол играет. Просто издалека непонятно было, что это он, а не Агаларов, например.
А может это не жена была? Тогда надо прощать.
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ну конечно же все поверили особенно в РПЛ, КДС и РФС
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Какая любовь у человека! Прям не видит препятствий на своем пути. Технических зон всяких, тренеров команды соперника...

"Понять и простить" ((с) "Наша Раша")

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Так же не лепо аргументировал ,как выглядят награды для ребёнка 15 лет ,даже если он супер классный мальчуган ,но он ребёнок
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Из этой вип-ложи только техническую зону видно?)
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У них все накипает, когда же эта безнаказанность испарится из нашего футбола и будут не по понятиям наказывать..
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Ответ BARCA_10
ну конечно же все поверили особенно в РПЛ, КДС и РФС
И Миллер.
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Ответ petrgusev917@gmail.com
А может это не жена была? Тогда надо прощать.
Зришь в корень однако))
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Ответ petrgusev917@gmail.com
А может это не жена была? Тогда надо прощать.
Надо конечно. Если не жена, то всё прощается. 😂😂😂
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Ответ Вова Паскаянц
Так же не лепо аргументировал ,как выглядят награды для ребёнка 15 лет ,даже если он супер классный мальчуган ,но он ребёнок
Он вместе с директором НН учился , одинаковый тип управителей футболом.
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