Мостовой не видел прыжок Бериши в сторону Абаскаля: «Не смотрел игру, журналист прислал видео эпизода. Там Гильермо сначала держит Бернарда, а затем толкает»
Александр Мостовой не видел начало конфликта Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.
В матче Мир РПЛ 3 декабря между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.
После матча Мостовой осудил поведение Абаскаля: «Лишний раз убеждаюсь, что человек не из футбола. Бернард радуется голу, а то, что сделал Гильермо, непозволительно».
– После матча «Ахмат» – «Спартак» вы высказались по ситуации с Беришей и Абаскалем.
– Я не смотрел эту игру. Мне позвонил один журналист, я ему сказал, что не смотрел – он прислал видео эпизода. Видео с двух ракурсов.
– Вы сказали, что сразу видно, что Абаскаль не играл в футбол.
– Правильно, потому что мне прислали эпизод, где Абаскаль сначала держит Беришу, а затем толкает его.
– Вы не видели, как Бериша в него прыгнул?
– Конечно, не видел. Видел, как Абаскаль его держит и толкает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».
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я играл 20 лет ващет, че я там не видел?
Но про это даже в Испании никто не знает.
– Правильно, потому что мне прислали эпизод, где Абаскаль сначала держит Беришу, а затем толкает его. А где перевод в партер, где удушение?👎
Все таки испанцы его точно припечатали - Царь.