Мостовой не видел прыжок Бериши в сторону Абаскаля: «Не смотрел игру, журналист прислал видео эпизода. Там Гильермо сначала держит Бернарда, а затем толкает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Ахмат Бернард Бериша Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой не видел начало конфликта Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

В матче Мир РПЛ 3 декабря между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

После матча Мостовой осудил поведение Абаскаля: «Лишний раз убеждаюсь, что человек не из футбола. Бернард радуется голу, а то, что сделал Гильермо, непозволительно».

– После матча «Ахмат» – «Спартак» вы высказались по ситуации с Беришей и Абаскалем.

– Я не смотрел эту игру. Мне позвонил один журналист, я ему сказал, что не смотрел – он прислал видео эпизода. Видео с двух ракурсов.

– Вы сказали, что сразу видно, что Абаскаль не играл в футбол.

– Правильно, потому что мне прислали эпизод, где Абаскаль сначала держит Беришу, а затем толкает его.

– Вы не видели, как Бериша в него прыгнул?

– Конечно, не видел. Видел, как Абаскаль его держит и толкает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».

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19 комментариев
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Журналисты названивают человеку, который не смотрит матчи Спартака и спрашивают про Спартак. Как в анекдоте - где логика? где смысл?
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кто вообще этот футбол смотрит?
я играл 20 лет ващет, че я там не видел?
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Абаскаль держит и толкает потому что вместо того, чтобы как нормальные люди играть в футбол, он 20 лет держал и толкал, и больше ничего не умеет.
Но про это даже в Испании никто не знает.
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В футболе же как с воробьями, если видел одного, считай, что видел всех, - добавил Мостовой
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Хорошо хоть не сказал, что Гильермо ногами вперёд прыгал
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Ответ Bartez1986
Журналисты названивают человеку, который не смотрит матчи Спартака и спрашивают про Спартак. Как в анекдоте - где логика? где смысл?
В последние два дня это не звонок. Это он на ютуб шоу пришёл светить знаниями. А то на Матч тв уже почти год не зовут
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Если бы играл в футбол Абаскаль, то сначала бы толкнул, а потом держал.
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Журналист не играл в футбол, поэтому не увидел прыжка с двух ног
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Ответ Oleg Olegov
Абаскаль держит и толкает потому что вместо того, чтобы как нормальные люди играть в футбол, он 20 лет держал и толкал, и больше ничего не умеет. Но про это даже в Испании никто не знает.
ну ты тролль)))
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Из тех кто осуждает Абаскаля большая часть не смотрела матч....
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Какой же он…цензурных слов и не подобрать
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Мостовому не надо ничего смотреть. Он уже всё видел.
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Видимо Абаскаль должен был уделать ногой в промежность Берише как поступил бы игравший в футбол тренер
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– Вы сказали, что сразу видно, что Абаскаль не дрался в ММА.
– Правильно, потому что мне прислали эпизод, где Абаскаль сначала держит Беришу, а затем толкает его. А где перевод в партер, где удушение?👎
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Вот так Сашу и разводят - святая простота.
Все таки испанцы его точно припечатали - Царь.
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