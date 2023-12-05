Мостовой не видел прыжок Бериши в сторону Абаскаля: «Не смотрел игру, журналист прислал видео эпизода. Там Гильермо сначала держит Бернарда, а затем толкает»

Александр Мостовой не видел начало конфликта Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

В матче Мир 3 декабря между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

После матча Мостовой осудил поведение Абаскаля: «Лишний раз убеждаюсь, что человек не из футбола. Бернард радуется голу, а то, что сделал Гильермо, непозволительно».

– После матча «Ахмат» – «Спартак» вы высказались по ситуации с Беришей и Абаскалем.

– Я не смотрел эту игру. Мне позвонил один журналист, я ему сказал, что не смотрел – он прислал видео эпизода. Видео с двух ракурсов.

– Вы сказали, что сразу видно, что Абаскаль не играл в футбол.

– Правильно, потому что мне прислали эпизод, где Абаскаль сначала держит Беришу, а затем толкает его.

– Вы не видели, как Бериша в него прыгнул?

– Конечно, не видел. Видел, как Абаскаль его держит и толкает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».

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