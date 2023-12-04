«Жест Соболева, схватившегося за промежность, – менее весомое нарушение, чем прыжок Бериши. Чему этот поступок учит детей?» Осипов о конфликте с Абаскалем
Николай Осипов осудил неудаление Бернарда Бериши в матче против «Спартака».
На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.
«Когда Соболев и Кордоба держатся за промежности – это оскорбительный жест. А вот такое поведение в отношении тренера другой команды – это не оскорбительный жест?
Мы находимся в стране, где есть прецедентное право, назовем это так. Но если сделать вот так [как сделал Бериша], и за это не накажут, значит, в следующий раз можно сделать точно так же.
Получается, человек на поле в отношении тренера может делать что угодно? Для меня это чистая красная карточка. Нельзя вести себя таким образом. Когда мы говорим, что медиафутбол подает плохой пример, что медиафутбол чему-то учит детей, – а вот этот поступок чему учит детей?
Для меня Соболев и Кордоба совершили куда менее весомые нарушения, чем Бериша, прыгнувший двумя ногами в сторону тренера.
Поведение Абаскаля в ситуации, когда ты просто стоишь, а тебя вот так провоцируют, вполне адекватное. И если Бериша получает желтую, а Абаскаль красную – это некомпетентность арбитра», – сказал президент Winline Медиалиги.
Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!
Вообще хамское поведение игрока Ахмата , давно провокатор он …