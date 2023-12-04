«Жест Соболева, схватившегося за промежность, – менее весомое нарушение, чем прыжок Бериши. Чему этот поступок учит детей?» Осипов о конфликте с Абаскалем

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Джон Кордоба Бернард Бериша Александр Соболев Евгений Кукуляк Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов осудил неудаление Бернарда Бериши в матче против «Спартака».

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Когда Соболев и Кордоба держатся за промежности – это оскорбительный жест. А вот такое поведение в отношении тренера другой команды – это не оскорбительный жест?

Мы находимся в стране, где есть прецедентное право, назовем это так. Но если сделать вот так [как сделал Бериша], и за это не накажут, значит, в следующий раз можно сделать точно так же.

Получается, человек на поле в отношении тренера может делать что угодно? Для меня это чистая красная карточка. Нельзя вести себя таким образом. Когда мы говорим, что медиафутбол подает плохой пример, что медиафутбол чему-то учит детей, – а вот этот поступок чему учит детей?

Для меня Соболев и Кордоба совершили куда менее весомые нарушения, чем Бериша, прыгнувший двумя ногами в сторону тренера. 

Поведение Абаскаля в ситуации, когда ты просто стоишь, а тебя вот так провоцируют, вполне адекватное. И если Бериша получает желтую, а Абаскаль красную – это некомпетентность арбитра», – сказал президент Winline Медиалиги.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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5 комментариев
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Абаскаль сзади к Берише подошёл , но передумал и оттолкнул :)
Вообще хамское поведение игрока Ахмата , давно провокатор он …
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Абаскаля в МММ
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Заберите уже Беришу нафиг...
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