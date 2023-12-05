Гендиректор «Динамо» заявил, что в РПЛ могут ввести плей-офф. Но чемпион все равно будет определяться по итогам гладкого чемпионата
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможной реформе РПЛ.
Ранее стало известно, что в РПЛ создали рабочую группу по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата стал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
– Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата – не единственный?
– Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата.
– Важный момент – когда будет определяться чемпион страны? По итогам плей-офф или по итогам гладкого чемпионата?
– По итогам чемпионата.
– Тогда как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф?
– Это отдельный турнир, и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.
– Вы прорабатываете вопрос с этим форматом на следующий сезон?
– На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.
– Нужно ли проработать вопрос о возвращении на систему «весна-осень»?
– Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто.
– Если бы решение зависело от вас, и, если бы было голосование, вы были бы за или против перехода?
– Все зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход, и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят, – сказал Пивоваров.
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Можно проводить еще 2 чемпионата параллельно. Один по системе "весна-осень" а другой "осень-весна". И потом супемегаультраграндкубок между чемпионами)
Не надо ересью заниматься, и проводить после чемпионата какие-то плей-офф, ни на что не влияющие.