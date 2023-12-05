Гендиректор «Динамо» заявил, что в РПЛ могут ввести плей-офф. Но чемпион все равно будет определяться по итогам гладкого чемпионата

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар календарь Павел Пивоваров регламент Футбол

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможной реформе РПЛ.

Ранее стало известно, что в РПЛ создали рабочую группу по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата стал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

– Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата – не единственный?

– Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата.

– Важный момент – когда будет определяться чемпион страны? По итогам плей-офф или по итогам гладкого чемпионата?

– По итогам чемпионата.

– Тогда как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф?

– Это отдельный турнир, и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.

– Вы прорабатываете вопрос с этим форматом на следующий сезон?

– На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.

– Нужно ли проработать вопрос о возвращении на систему «весна-осень»?

– Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто.

– Если бы решение зависело от вас, и, если бы было голосование, вы были бы за или против перехода?

– Все зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход, и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят, – сказал Пивоваров.

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7 комментариев
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По мне, так чушь. Это просто дополнительные игры и не более. Есть чемпионат, есть кубок. А это что? Опять ищем свой особый путь? Хотите больше игр? Увеличьте количество команд . Хотя недавние игры в столице показали, что надо либо делать крыши на стадионах,либо играть летом.
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Деятельность футбольных чиновников сосредоточена в поговорке про "когда коту делать нечего..."

Можно проводить еще 2 чемпионата параллельно. Один по системе "весна-осень" а другой "осень-весна". И потом супемегаультраграндкубок между чемпионами)
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Гладко было на бумаге
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Хм, в условиях санкций плей офф актуален. Но что будет , если санкции снимут. У нас сейчас еще турнир кубка России.
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Так вы уже кубок отформатировали так, что там играют в группе просто до серии пенальти, а в плей-офф никто ничего не понимает. Да и саму суть кубка в понимании футбола почти убили, теперь команды с низших дивизионов не играют с командами премьер-лиги. И календарь загрузили только зря. Единственное, что спасает кубок,что без фана можно прийти.
Не надо ересью заниматься, и проводить после чемпионата какие-то плей-офф, ни на что не влияющие.
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