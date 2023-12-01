«У «Зенита» интерес к Тюкавину был. Аршавин говорил «хорошо, что Костя не продлил контракт» – это не очень дружественно. Надо следить за своими игроками». Гендиректор «Динамо» о форварде

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Павел Пивоваров Футбол

В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Константину Тюкавину.

Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир РПЛ.

«От «Зенита» интерес к Тюкавину действительно был.

Когда Аршавин говорил «хорошо, что Костя не продлил контракт», было не очень дружественно. Надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются.

А официальных предложений от «Зенита» не было», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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46 комментариев
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«Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина — и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня», — сказал Аршавин «СЭ»
Аршавин смеётся, Личка шутит и только этот гендир на серьёзных щах комментирует шутейки.
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Аршавин просто трепал языком, он не отвечает в клубе за трансферы.
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Ответ Йатемий
Для молодых игроков "Динамо" перед глазами есть пример Шиманьски, Сазонова и Захаряна - реального трамплина в топ-чемпионаты и еврокубки. А зенитовский трамплин закрылся с Погребняком в 2009 году.
Паредес не считается?)
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Когда Динамо пару лет назад пачками школьников из академии Зенита выцепляло - это очень дружественно было?
Нашлись чтецы моралей
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Ответ Йатемий
Шиманьски один из немногих, кто из легионеров 2022-2023 не приостановил контракт, а дважды переходил при непосредственном согласии клуба. А во второй раз даже принес 10 млн. А для Азмуна ключевым стали сезоны в Ростове и в Рубине, голы Атлетико и Баварии. В Зенит он перешел за 12 млн, а ушел за 2,5 млн.
Господи, да все уже забыли про эти голы азмуна. какая разница за какую сумму ? факт в том что он перешёл в топ чемпионат. Зенит покарает игроков не с целью их продать, а если бы и была цель, то легко бы пристроили половину состава в Европе . поэтому не надо рассказывать , что у Динамо какой то реальный трамплин .
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Хороша дружба, если после кубкового матча какой-то идиот спросил у Гафина чем больше пахло от Зенита - сыростью или немытыми телами, а Гафин ответил что у него насморк.
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Ответ Дмитрий9779
У Зенита есть Сергеев и лучший на данный момент по забитым Кассьерра+зимой почти наверняка приедет Артур,нападающих могут сыграть Мантуан и Мостовой,куда ещё Тюкавина брать?Аршавин много говорил и про Пиняева. Да и хорошо,что Костя в Динамо остался,при чем всем хорошо
Объективно, Тюкавин сильнее Сергеева и Изидора
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все, забыли это недоразумение и сосредоточимся уже на чемпионате, у обоих команд сложные матчи, сейчас куда важнее, чем пустые разговоры.....тем более в продлении Кости даже опции выкупа нет российскими клубами, здесь только Динамо!!!
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Ответ Owen_the_Simple
Когда Динамо пару лет назад пачками школьников из академии Зенита выцепляло - это очень дружественно было? Нашлись чтецы моралей
Если бы Зенит такое сделал, до сих пор бы это мусолили
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Ответ Йатемий
Игрок сборной Аргентины, купленный из "Ромы" за 23 млн евро. Без комментариев...
а за сколько его продали?)
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Ответ Йатемий
Шиманьски один из немногих, кто из легионеров 2022-2023 не приостановил контракт, а дважды переходил при непосредственном согласии клуба. А во второй раз даже принес 10 млн. А для Азмуна ключевым стали сезоны в Ростове и в Рубине, голы Атлетико и Баварии. В Зенит он перешел за 12 млн, а ушел за 2,5 млн.
а причиной перехода Шиманского в топ чемпионат стали игры за Польшу и польскую команду)
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"От «Зенита» интерес к Тюкавину действительно был."
Это был интерес лично Аршавина, Зенит же никаких предложений по Тюкавину не делал, то есть никакой заинтересованности в игроке не продемонстрировал. Пусть и дальше за Динамо гоняет.
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Ответ Йатемий
Шиманьски один из немногих, кто из легионеров 2022-2023 не приостановил контракт, а дважды переходил при непосредственном согласии клуба. А во второй раз даже принес 10 млн. А для Азмуна ключевым стали сезоны в Ростове и в Рубине, голы Атлетико и Баварии. В Зенит он перешел за 12 млн, а ушел за 2,5 млн.
Ушёл он не из Ростова или Рубина, не натягивайте сову на глобус. Азмун принёс Зениту пользу, какая разница за какую сумму ушёл? Спорт - это не купи-перепродай, тут про результат, хотя откуда вам это знать.
А про Паредеса тоже уместно. Речь об уровне клубов, которые следят за Зенитом и другими командами нашего чемпионата.
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Конечно был. И это известно всем. Именно поэтому Аршавин и гонял на "стажировку" в ДИНАМО! Но для игроков которые хотят поиграть в хороших европейских чемпионатах, ДИНАМО это отличный трамплин! Захарян, Шимански, Моро, Сазонов!
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Ответ Йатемий
Для молодых игроков "Динамо" перед глазами есть пример Шиманьски, Сазонова и Захаряна - реального трамплина в топ-чемпионаты и еврокубки. А зенитовский трамплин закрылся с Погребняком в 2009 году.
Рассказать тебе, откуда Сазонов?
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Ответ Pertinax Gandi
Аршавин просто трепал языком, он не отвечает в клубе за трансферы.
Аршавин - член правления клуба и за утверждение отвечает
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Было бы странно, если бы интереса не было, но некоторые выставляют Тюкавина, как цель номер один.
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Ответ Кирилл Демченко
Господи, да все уже забыли про эти голы азмуна. какая разница за какую сумму ? факт в том что он перешёл в топ чемпионат. Зенит покарает игроков не с целью их продать, а если бы и была цель, то легко бы пристроили половину состава в Европе . поэтому не надо рассказывать , что у Динамо какой то реальный трамплин .
Зенит и правда покарает игроков))) за то, что те предпочли бабло спорту)
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Ответ Пикачу82
А что Зенит сам у себя из академии игроков пачками в основу неивыцепляет аинакупает бразилов? Зенит уже более 10 лет в России неприкасаем и поверь мне если бы все эти парни с академии ему были нужны то ни какое Динамо их не увело бы, а так просто сам Зенит пристроил молодых и все...
Да, Зенит пристраивал своих лучших игроков в возрастах вроде u-15, причём всех в Динамо. А потом на сайте Динамо появлялись(и исчезали) интервью о том, как к детям после турниров подходили динамовские тренеры.
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Ответ Stannis_Baratheon
а за сколько его продали?)
За 40 миллионов €.
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Ответ nightstorm@mail.ru
Зенит и правда покарает игроков))) за то, что те предпочли бабло спорту)
смешно) т9 така) * покупает
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Для молодых игроков "Динамо" перед глазами есть пример Шиманьски, Сазонова и Захаряна - реального трамплина в топ-чемпионаты и еврокубки. А зенитовский трамплин закрылся с Погребняком в 2009 году.
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Ответ Йатемий
Для молодых игроков "Динамо" перед глазами есть пример Шиманьски, Сазонова и Захаряна - реального трамплина в топ-чемпионаты и еврокубки. А зенитовский трамплин закрылся с Погребняком в 2009 году.
Не говори. Лунёв и Азмун в Байер это мелочи. Это не суперклуб Торино. А Шиманьски попросту сбежал. Трамплин, ну-ну. =)
Я не слежу, если честно, кто куда переходит, мне Зенит интересен.
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зенит позор России!
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Пивоваров следи за языком.
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К Зениту все привыкли. Но такой переход был бы позором для Динамо. Если они хотят что б клуб боролся за что-то.
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Ну уведем у них Сутормина, например)
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