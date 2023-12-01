«У «Зенита» интерес к Тюкавину был. Аршавин говорил «хорошо, что Костя не продлил контракт» – это не очень дружественно. Надо следить за своими игроками». Гендиректор «Динамо» о форварде
В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Константину Тюкавину.
Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир РПЛ.
«От «Зенита» интерес к Тюкавину действительно был.
Когда Аршавин говорил «хорошо, что Костя не продлил контракт», было не очень дружественно. Надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются.
А официальных предложений от «Зенита» не было», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
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Аршавин смеётся, Личка шутит и только этот гендир на серьёзных щах комментирует шутейки.
Нашлись чтецы моралей
Это был интерес лично Аршавина, Зенит же никаких предложений по Тюкавину не делал, то есть никакой заинтересованности в игроке не продемонстрировал. Пусть и дальше за Динамо гоняет.
А про Паредеса тоже уместно. Речь об уровне клубов, которые следят за Зенитом и другими командами нашего чемпионата.
Я не слежу, если честно, кто куда переходит, мне Зенит интересен.