В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Константину Тюкавину.

Сегодня московский клуб и 21-летний форвард продлили контракт до 2028 года. В соглашении нет опции выкупа для клубов Мир .

«От «Зенита» интерес к действительно был.

Когда Аршавин говорил «хорошо, что Костя не продлил контракт», было не очень дружественно. Надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются.

А официальных предложений от « » не было», – сказал генеральный директор « » .

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