Гендиректор «Динамо» о Захаряне: «Футболист без потолка, очень талантливый. Видно, что он адаптируется в «Сосьедаде»

Павел Пивоваров оценил выступление Арсена Захаряна за «Сосьедад».

«Рано делать выводы. Видно, что он адаптируется, что есть некие ограничения, которые надо преодолеть.

Он парень очень талантливый. Футболист без потолка. Мы желаем ему дальнейшего развития», — сказал гендиректор «Динамо».

У Захаряна, экс-хавбека « », нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за испанский клуб.

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