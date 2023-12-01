Гендиректор «Динамо» о Захаряне: «Футболист без потолка, очень талантливый. Видно, что он адаптируется в «Сосьедаде»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Павел Пивоваров Футбол

Павел Пивоваров оценил выступление Арсена Захаряна за «Сосьедад».

«Рано делать выводы. Видно, что он адаптируется, что есть некие ограничения, которые надо преодолеть.

Он парень очень талантливый. Футболист без потолка. Мы желаем ему дальнейшего развития», — сказал гендиректор «Динамо».

У Захаряна, экс-хавбека «Динамо», нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за испанский клуб.

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5 комментариев
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Главное что ему доверяют
Рано или поздно впишется в игру
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Ну он отлично отыграл последний матч в лч. Физика дело поправимо, а в остальном очень порадовал!
Заранее прошу прощения у "экспертов" с фобиями.
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Whoscored ему за матч с Зальцбургом поставил 6,9, а Sofascore так вообще 7,5 (такая оценка только у ещё одного игрока из команды).
83% точности передач - 50 из 60, 3 удара по воротам (1 в створ), 4 ключевых передачи (это больше всех в этом матче), 4 из 4 точных длинных передачи, 1 из 4 (или 5 по версии whoscored) удачных обводок (маловато), 3 из 7 выигранных единоборства, 2 из 2 успешных отборов.
Неплохо, тем более - в матче ЛЧ.
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