Черданцев о матчах РПЛ зимой: «Не понимаю, как можно тренироваться в минус 15 – не лыжники же. У зимников дыхалка по-другому работает, да и спорт бесконтактный»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал лыжные гонки Факел Георгий Черданцев Пари НН календарь Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался против проведения матчей Мир РПЛ зимой.

«Тут снова разгорелась дискуссия о матчах в декабре. Лига решила тур не переносить. Действительно, кроме Москвы и Воронежа, матчи 18-го тура проходят в городах, где приемлемые погодные условия. А в Петербурге крытый стадион.

Но у меня вопрос. А где и как собираются те же «Урал и «Пари НН» тренироваться всю неделю? Да и в Москве минус 20 по ночам с завтрашнего дня. 

В Турцию, что ли, почти всей лигой на неделю? Дороговато будет стоить подготовка к туру.

Наверное, при составлении календаря на следующий год нужно еще раз взвесить все «за» и «против» матчей в декабре. Не забывая и о тренировочном процессе.

Я вообще не понимаю, как можно тренироваться в минус 15. Не лыжники же. Там дыхалка вообще у зимников по-другому работает, да и спорт бесконтактный», – написал комментатор «Матч ТВ».

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22 комментария
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Жора, мастерам тренироваться и не нужно...
вот ты, к примеру, к эфиру ведь не готовишься...
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Ответ ОттоДракула
Я будучи учеником начальных классов в 90е годы ходил на тренировки по футболу зимой и в -15, и в -20. И играли на улице, и разминались, и тренировались и никто даже не умер. Эти неженки скоро и в дождь играть не захотят: слишком мокро.
ты совсем дурачок или реально не понимаешь разницу профессионального спорта и твоей дворовой возни?
+16
-4
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Ответ .ru
Жора, мастерам тренироваться и не нужно... вот ты, к примеру, к эфиру ведь не готовишься...
Жора нынче комментирует так, как будто ему происходящее на поле до фени и поскорее бы матч закончился.
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В крытых спортивных сооружениях собираются тренироваться. У Урала целый манеж для такой погоды построен, что оказался ненужным для игр из-за регламента РПЛ.
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Ответ Lanc
Откуда он знает, как работает дыхалка у лыжников? Он врач или тренер?
Он Черданцев)
+2
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Откуда он знает, как работает дыхалка у лыжников?
Он врач или тренер?
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Ответ Penguin
ты совсем дурачок или реально не понимаешь разницу профессионального спорта и твоей дворовой возни?
Мяч круглый там и там😂
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Ответ ОттоДракула
Жора нынче комментирует так, как будто ему происходящее на поле до фени и поскорее бы матч закончился.
Жора просто перерос эту работу ) Пора в совет директоров
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Много что можно сказать по этому поводу, но я лучше предложу, командам РПЛ перейти в КХЛ. Какой футбол зимой? Это хоккей!))))
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"Да и я в футболе новичок". Добавил бы Черданцев, если бы не был Черданцевым.
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Барные лыжники в недоумении.
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А ночь причем здесь?)Днем тепло довольно ,просто термобелье нацепил и все ,а оно предназначенно до минус 20 ,а днем.5 градусов ,плюс потеешь и холодно не может быть
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Ответ Potors
Ну да, у вас же спорт высших достижений и каждый будет выкладываться по максимуму!
РПЛ не футбол
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Ответ Potors
Ну да, у вас же спорт высших достижений и каждый будет выкладываться по максимуму!
По пивко - оно самое то)
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Ответ magentrumen
мы с пацанами в Медведково будем играть в -15, ничего страшного
Нууу, не знаю. В Медведково не температура настораживает,а название.
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