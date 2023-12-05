Черданцев о матчах РПЛ зимой: «Не понимаю, как можно тренироваться в минус 15 – не лыжники же. У зимников дыхалка по-другому работает, да и спорт бесконтактный»
Георгий Черданцев высказался против проведения матчей Мир РПЛ зимой.
«Тут снова разгорелась дискуссия о матчах в декабре. Лига решила тур не переносить. Действительно, кроме Москвы и Воронежа, матчи 18-го тура проходят в городах, где приемлемые погодные условия. А в Петербурге крытый стадион.
Но у меня вопрос. А где и как собираются те же «Урал и «Пари НН» тренироваться всю неделю? Да и в Москве минус 20 по ночам с завтрашнего дня.
В Турцию, что ли, почти всей лигой на неделю? Дороговато будет стоить подготовка к туру.
Наверное, при составлении календаря на следующий год нужно еще раз взвесить все «за» и «против» матчей в декабре. Не забывая и о тренировочном процессе.
Я вообще не понимаю, как можно тренироваться в минус 15. Не лыжники же. Там дыхалка вообще у зимников по-другому работает, да и спорт бесконтактный», – написал комментатор «Матч ТВ».
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вот ты, к примеру, к эфиру ведь не готовишься...
Он врач или тренер?