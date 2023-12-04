Смолов о матчах зимой: «Это явно не для болельщиков. В детстве играть в снегу было прикольно – пакеты на носки, все отлично»

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Федор Смолов выступил против проведения матчей Мир РПЛ в декабре.

«Динамо» обыграло «Рубин» (1:0) в матче 17-го тура.

«Хорошо, что удалось победить. У «Рубина» была хорошая серия, мы могли забивать больше, но не хватило.

Мы идем от игры к игре и рады, что удается побеждать. У нас хорошая команда: подписали хороших игроков, расширилась скамейка, конкуренция выросла.

Погода – как обычно в декабре. Ничего странного. Но это явно не для болельщиков. Не знаю, кто за это отвечает, но Кубком России можно было заканчивать игры [первой части сезона].

ЦСКА – «Ростов» – не для болельщиков, спортсменов, не знаю, для кого. Не первый и не последний матч в снегу, но что есть, то есть.

В детстве прикольно было играть в снегу – надел пакеты на носки, все отлично. В 2008 году мы играли в Томске, там была жесть по погоде», – сказал нападающий «Динамо».

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9 комментариев
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Ответ Kirkorofff
Никогда не понимал тему с пакетами на носки. Ноги потеют и ещё холоднее.
с одной стороны да, но с другой не всегда потели ( в зависимости от температуры воздуха на улице и твоей подвижности) так-то было теплее, сам лично так часто делал, главное движение, как обычно , как бы банально это не звучало.
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Никогда не понимал тему с пакетами на носки. Ноги потеют и ещё холоднее.
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Отменять следующий тур и на весну его переносить!
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В юности, когда еще учился в школе, я играл на воротах в чемпионате республики за свой город. Заканчивали сезон обычно поздней осенью, зачастую был не только снег, но и под ним лёд )) Однажды, во время последнего матча сезона, я бросился в ноги нападающему, выскочившему к моим воротам один на один, и чисто, без фола, руками "украл" у него мяч. Поскольку дриблинг по снегу, под которым лежит лед, это реально сложно для нападающего. Зато вратарю легко обсчитать каждый проброс нападающим мяча вперед. В общем, я-то сыграл чисто... Пара дополнительных синяков и всё. А вот парня унесли на носилках!! В тот момент я решил, что, ну-ка, лесом весь этот спорт! Доиграл игру и объявил в своей команде, что ухожу. Тем более, что я тогда побеждал во всяких математических олимпиадах, включая республиканскую. В общем, "сделал ставку" на образование. О чем никогда не жалел.

Насчет же российского футбольного начальства, дающего добро на матчи в снегопады... Они же не своими костями и сухожилиями рискуют! Им реально плевать... На мой взгляд, футболистам и тренерам надо отстаивать свои права. Ведь их безопасность и здоровье - это их хлеб, вообще-то.
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Пакеты на носки? Вопросов к Смолову больше нет, парень рос в суровых условиях.
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Ответ Kirkorofff
Никогда не понимал тему с пакетами на носки. Ноги потеют и ещё холоднее.
Ноги и близко не были такие мокрые, как при большом снеге бегать без пакетов. Через 10 минут все носки, что на тебе - мокрые, в сто раз паскуднее
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Ответ Kirkorofff
Никогда не понимал тему с пакетами на носки. Ноги потеют и ещё холоднее.
Ноги и близко не были такие мокрые, как при большом снеге бегать без пакетов. Через 10 минут все носки, что на тебе - мокрые, в сто раз паскуднее
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Ответ Циник Петербургский
В юности, когда еще учился в школе, я играл на воротах в чемпионате республики за свой город. Заканчивали сезон обычно поздней осенью, зачастую был не только снег, но и под ним лёд )) Однажды, во время последнего матча сезона, я бросился в ноги нападающему, выскочившему к моим воротам один на один, и чисто, без фола, руками "украл" у него мяч. Поскольку дриблинг по снегу, под которым лежит лед, это реально сложно для нападающего. Зато вратарю легко обсчитать каждый проброс нападающим мяча вперед. В общем, я-то сыграл чисто... Пара дополнительных синяков и всё. А вот парня унесли на носилках!! В тот момент я решил, что, ну-ка, лесом весь этот спорт! Доиграл игру и объявил в своей команде, что ухожу. Тем более, что я тогда побеждал во всяких математических олимпиадах, включая республиканскую. В общем, "сделал ставку" на образование. О чем никогда не жалел. Насчет же российского футбольного начальства, дающего добро на матчи в снегопады... Они же не своими костями и сухожилиями рискуют! Им реально плевать... На мой взгляд, футболистам и тренерам надо отстаивать свои права. Ведь их безопасность и здоровье - это их хлеб, вообще-то.
Да, в воротах комфортно..в -20 палец отморозил было дело. И мяч красный скользкий такой, фиг его так просто укротишь.
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Ответ Александр Зубков
Да, в воротах комфортно..в -20 палец отморозил было дело. И мяч красный скользкий такой, фиг его так просто укротишь.
Вот-вот! Все хоть как-то бегают... А потом удивляются в перерыве, почему вратарь в раздевалке смерзшимися губами пытается мерзко материться и отогреть ноги, сняв бутсы ))
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