Смолов о матчах зимой: «Это явно не для болельщиков. В детстве играть в снегу было прикольно – пакеты на носки, все отлично»
Федор Смолов выступил против проведения матчей Мир РПЛ в декабре.
«Динамо» обыграло «Рубин» (1:0) в матче 17-го тура.
«Хорошо, что удалось победить. У «Рубина» была хорошая серия, мы могли забивать больше, но не хватило.
Мы идем от игры к игре и рады, что удается побеждать. У нас хорошая команда: подписали хороших игроков, расширилась скамейка, конкуренция выросла.
Погода – как обычно в декабре. Ничего странного. Но это явно не для болельщиков. Не знаю, кто за это отвечает, но Кубком России можно было заканчивать игры [первой части сезона].
ЦСКА – «Ростов» – не для болельщиков, спортсменов, не знаю, для кого. Не первый и не последний матч в снегу, но что есть, то есть.
В детстве прикольно было играть в снегу – надел пакеты на носки, все отлично. В 2008 году мы играли в Томске, там была жесть по погоде», – сказал нападающий «Динамо».
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Насчет же российского футбольного начальства, дающего добро на матчи в снегопады... Они же не своими костями и сухожилиями рискуют! Им реально плевать... На мой взгляд, футболистам и тренерам надо отстаивать свои права. Ведь их безопасность и здоровье - это их хлеб, вообще-то.