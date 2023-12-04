Смолов о матчах зимой: «Это явно не для болельщиков. В детстве играть в снегу было прикольно – пакеты на носки, все отлично»

Федор Смолов выступил против проведения матчей Мир РПЛ в декабре.

«Динамо» обыграло « » (1:0) в матче 17-го тура.

«Хорошо, что удалось победить. У «Рубина» была хорошая серия, мы могли забивать больше, но не хватило.

Мы идем от игры к игре и рады, что удается побеждать. У нас хорошая команда: подписали хороших игроков, расширилась скамейка, конкуренция выросла.

Погода – как обычно в декабре. Ничего странного. Но это явно не для болельщиков. Не знаю, кто за это отвечает, но Кубком России можно было заканчивать игры [первой части сезона].

– « » – не для болельщиков, спортсменов, не знаю, для кого. Не первый и не последний матч в снегу, но что есть, то есть.

В детстве прикольно было играть в снегу – надел пакеты на носки, все отлично. В 2008 году мы играли в Томске, там была жесть по погоде», – сказал нападающий « ».

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