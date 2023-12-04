Карпин о матче с ЦСКА в снегопад: «Позор российского футбола. Есть форс-мажор – для чего было проводить игру?»
Валерий Карпин назвал позором решение провести матч с ЦСКА во время снегопада.
«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада в Москве. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.
После матча Карпин выступил в эфире «Матч ТВ» с критикой: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
– Для чего проводить было эту игру?
– Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.
– Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?
– Для судьи это оказалось не форс-мажором.
– К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.
– Что сказали судье?
– Сказал, что мне стыдно.
– Логика судьи – почему он назначил эту игру?
– Он мне не говорил, – сказал главный тренер «Ростова».
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!
Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А поздно вечером оказалось, что Ростов сам попросил перенести 2 последних матча до паузы на выезд ради реновации газона на домашней арене - Дорский расписывал это в своей статье на главной.
И это было известно еще в начале сезона.
Ну это как вообще?
(с)
Дайте ему уже дисквал, сам же нарывается на преждевременный отпуск или отставку.
Толку от этого вечно ноющего деятеля и его штаба нет ни в сборной, ни тем более в Ростове.
А потом сами будем плакать по таким персонажам.
"Потерявши - плачем"
На счёт крытых стадионов нет смысла обсуждать,всем понятно почему их нет.