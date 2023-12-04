Карпин о матче с ЦСКА в снегопад: «Позор российского футбола. Есть форс-мажор – для чего было проводить игру?»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин календарь Рафаэль Шафеев Футбол

Валерий Карпин назвал позором решение провести матч с ЦСКА во время снегопада.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада в Москве. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин выступил в эфире «Матч ТВ» с критикой: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

– Для чего проводить было эту игру?

– Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.

– Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?

– Для судьи это оказалось не форс-мажором.

– К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.

– Что сказали судье?

– Сказал, что мне стыдно.

– Логика судьи – почему он назначил эту игру?

– Он мне не говорил, – сказал главный тренер «Ростова».

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей

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19 комментариев
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Да, это ошибка расписания. Только почему официальные лица Ростова не обратились с жалобой/предложением до начала сезона? Стал бы Эстонский быдлан так ныть, если бы его команда победила 0-2?
Сам вчера таким же вопросом задевался сразу после матча и недоумевал почему Ростов не предложил поменяться матчами, тихо молча в сентябре.

А поздно вечером оказалось, что Ростов сам попросил перенести 2 последних матча до паузы на выезд ради реновации газона на домашней арене - Дорский расписывал это в своей статье на главной.
И это было известно еще в начале сезона.
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Да, это ошибка расписания. Только почему официальные лица Ростова не обратились с жалобой/предложением до начала сезона? Стал бы Эстонский быдлан так ныть, если бы его команда победила 0-2?
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Ростову пошли навстречу и поставили клубу из южного региона по их же запросу два декабрьских тура на выезд, чтобы "поберечь поле". А в итоге "позор, дебилы и идиоты" от Карпина...
Ну это как вообще?
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Барышня кисейная
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Снежок это форс-мажор? Он русский вообще?
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Да, это ошибка расписания. Только почему официальные лица Ростова не обратились с жалобой/предложением до начала сезона? Стал бы Эстонский быдлан так ныть, если бы его команда победила 0-2?
Вот это копиум
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Ответ Rundatgame
Ростову пошли навстречу и поставили клубу из южного региона по их же запросу два декабрьских тура на выезд, чтобы "поберечь поле". А в итоге "позор, дебилы и идиоты" от Карпина... Ну это как вообще?
Так сильный снегопад это не форс-мажор получается? Качество футбола добротное,да?)
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Пустышка завитая
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за правду ещё пару матчей впаяют дисквалификации
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"У природы нет плохой погоды"
(с)
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У этого все бомбит не отпуская.
Дайте ему уже дисквал, сам же нарывается на преждевременный отпуск или отставку.
Толку от этого вечно ноющего деятеля и его штаба нет ни в сборной, ни тем более в Ростове.
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Щас разозлим Валеру, обидится и уйдёт, в Европу жить уедет.
А потом сами будем плакать по таким персонажам.
"Потерявши - плачем"
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Ну учитывая где Карпин сейчас работает,его немного можно понять. В Ростове+15 ,а в Москве -7 ,но с другой стороны,сейчас то что мусолить уже. Матч не смотрел, разумеется. Но судя по фотоочетам было весело :) Опять же,колорит свой есть в этом,а так же вспоминая прошлые года,частенько в непогоду рубились,сидя на Петровиче в -10 ,эмоций было гораздо больше чем в тепличных условиях. Да,играть тяжелее,да страдает качество и техника,НО...люди рядом были живые,грелись,пели,болели...было круто. Сыграют пару матчей так, не помрут. Бабло получаете - рубитесь господа и не нойте.
На счёт крытых стадионов нет смысла обсуждать,всем понятно почему их нет.
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Позор это тренерская работа Карпина. Эдакий наш вариант Йозе Марино - все вокруг ########, один я эстонец. Ой, гасконец!
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