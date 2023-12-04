Карпин о матче с ЦСКА в снегопад: «Позор российского футбола. Есть форс-мажор – для чего было проводить игру?»

Валерий Карпин назвал позором решение провести матч с ЦСКА во время снегопада.

«Ростов» уступил (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада в Москве. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин выступил в эфире «Матч ТВ» с критикой: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

– Для чего проводить было эту игру?

– Видимо, для того, чтобы она осталась в календаре. Чтобы за понедельником шел вторник.

– Для чего? А если есть форс-мажор – идет снег?

– Для судьи это оказалось не форс-мажором.

– К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола.

– Что сказали судье?

– Сказал, что мне стыдно.

– Логика судьи – почему он назначил эту игру?

– Он мне не говорил, – сказал главный тренер «Ростова».

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