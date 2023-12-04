Карпин о словах про «дебила»: «За что меня дисквалифицировать. Кого я оскорбил?»
Валерий Карпин считает, что его не за что дисквалифицировать.
«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.
После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Сообщалось, что главному тренеру «Ростова» грозит отстранение на срок до 4 матчей.
– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?
– Нет, не жалею.
– Ну а как же возможная дисквалификация?
– За что?
– За оскорбления.
– Кого?
– Если бы я знал.
– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните: кого я оскорбил? – сказал Карпин в эфире «Матч! Премьер».
Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Это ж его единственный "психологический приём" при общении, когда он в уязвимом положении.
По регламенту - там нет виновных. Серьезно.
Но для взрослых этот сериал просто повод вспомнить молодость, а неокрепшего ума школьники в сериале могут увидеть инструкцию для жизни
Но это все вообще вторично. Вы с Карпиным просто как ужи на сковороде ерзаете. Даже не зная регламента, а я допускаю что Карпин его и не знает, понятно что решение принимало то или иное официальное лицо. И именно в адрес официального лица Карпин и сыпал оскорблениями. В контексте будущей дисквалификации абсолютно непринципиально что за лицо это было. Чего теперь трусливо под дурака косить? Раньше надо было за своим языком следить. Ту же самую мысль можно было высказать корректно, но Карпин без хамства не может.
Если только для тебя с Карпиным. Решение принял судья. Об этом заявлено совершенно официально. Алаевым. И это понятно любому. Так зачем Карпин косит под дурачка и просит ему что-то объяснить?