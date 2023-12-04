Карпин о словах про «дебила»: «За что меня дисквалифицировать. Кого я оскорбил?»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Матч ТВ Рафаэль Шафеев Футбол

Валерий Карпин считает, что его не за что дисквалифицировать.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Сообщалось, что главному тренеру «Ростова» грозит отстранение на срок до 4 матчей.

– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

– Нет, не жалею.

– Ну а как же возможная дисквалификация?

– За что?

– За оскорбления.

– Кого?

– Если бы я знал.

– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните: кого я оскорбил? – сказал Карпин в эфире «Матч! Премьер».

Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила». Тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация до 4 матчей

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78 комментариев
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Дебилов, Валера
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Сам теперь косит под дебила
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Как, кого оскорбил? Того дебила, который принял решение играть. По регламенту это судья. Значит публичное оскорбление судьи. Что дурака-то включать.
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Мастер Валера дураком прикидываться. А не -дебилом.
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Ответ fil_spb
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а он ни одного раза не признал своих ошибок. Что тыщу лет назад в том разговоре с фанами, что два года назад после матча с хорватами. виноваты всегда другие.
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Кто-то сомневался в том, что Валерим из этого дела попытается клоунаду сделать?
Это ж его единственный "психологический приём" при общении, когда он в уязвимом положении.
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Очень токсичный персонаж, сильно не преуспевший на тренерском мостике и не признающий свои ошибки...
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детский сад Дольче Габбана на лямках...
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Карпин мастер включать дурака. Но даже дебилы уже разобрались в его штучках. Хотя, есть ещё недалекие люди, считающие этого прохиндея рубахой-парнем.
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Дебилы принимавшие решения-два шага из строя!
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Ответ Pertinax Gandi
Как, кого оскорбил? Того дебила, который принял решение играть. По регламенту это судья. Значит публичное оскорбление судьи. Что дурака-то включать.
Судья отказался, что это он принимал решение! Как раз все были согласны на перенос.
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Скользкий Валера, до неприличия
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он там кстати много наговорил и самое интересное, что это они сами попросили не проводить матчи в ростове в декабре, т.е последняя игра 26 числа и всё т.к оказывается реновация поля у них)) и эта жалкая разница в неделю оказывается была бы критичной для них)) то есть поменяться играми нельзя было только изза самого ростова ахахах
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Ответ eao79rus
Сам теперь косит под дебила
зачем ему косить. его возврат вопроса это очень красиво: кто назовет, какого дебила он оскорбил, тот признает, что все понимают, что этот дебил — дебил. а это никому не выгодно, особенно дебилу)
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Ответ NIK7478
Судья отказался, что это он принимал решение! Как раз все были согласны на перенос.
А кто тогда? Всевышний? Но это ещё хуже, значит Карпин - богохульник!
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Ответ Pertinax Gandi
Как, кого оскорбил? Того дебила, который принял решение играть. По регламенту это судья. Значит публичное оскорбление судьи. Что дурака-то включать.
Вторые сутки уже пошли а судья что то не возражает против такой характеристики ))
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Ответ Птюч, Ёж.
а он ни одного раза не признал своих ошибок. Что тыщу лет назад в том разговоре с фанами, что два года назад после матча с хорватами. виноваты всегда другие.
На самом деле такие люди едят себя поболее других. Это только на публику эпатаж и все вокруг виноваты. Наедине с собой - сплошные терзания
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В твоём случае не корова, а лошадь. Ну, или пони.
"Если ты даун-то дебилом тебе быть не суждено"(С)
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Сейчас в коммент.шоу обсуждают момент.
По регламенту - там нет виновных. Серьезно.
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насчёт условий проведения матча конечно вопросов много. Но через два часа Локо с Зенитом играли в том же городе и поле было готово и вопросов не было. Может пора спросить с сотрудников стадиона?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ты ещё предложи лично Гинера наказать😂
Ленорыч лично поле расчищал, к нему вопросов нет!))
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Кто дисквалифицирует тот и дебил )
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«Я не я, корова не моя»
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Ответ Михаил Мельниченко
Так судья ж вроде сказал, что не он решение принимал) значит, не судью
Сказать он может всё, что угодно. А вот Президент РПЛ сказал, что есть регламент, по которому решение принимает судья, каковое он и принял, хотя означенный Президент был как раз за перенос.
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думаю теперь никто не признается,что именно он принял решение играть)))
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Ответ zho3716
НЕ отвертится
Почти что - "Казнить нельзя помиловать!")
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Ответ Pertinax Gandi
Как, кого оскорбил? Того дебила, который принял решение играть. По регламенту это судья. Значит публичное оскорбление судьи. Что дурака-то включать.
Так судья ж вроде сказал, что не он решение принимал) значит, не судью
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Ответ Pertinax Gandi
Как, кого оскорбил? Того дебила, который принял решение играть. По регламенту это судья. Значит публичное оскорбление судьи. Что дурака-то включать.
Так судья в отказ идёт, говорит, что не он решение принял.
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Ответ RWMen
Слово пацана смотрят только школьники, соцопрос проводил, умник?
А что тебя задело? Перечитай мой коммент заново, я не писал, что только школьники смотрят.
Но для взрослых этот сериал просто повод вспомнить молодость, а неокрепшего ума школьники в сериале могут увидеть инструкцию для жизни
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Ответ justburn
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Инфантил.
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Ответ RWMen
Слово пацана смотрят только школьники, соцопрос проводил, умник?
Ребят, закидайте его минусами. А то он не по-людски на меня наехал.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Алаев заявил? Да ты шо, правда? Судья же официально подтвердил его слова?
Что за чушь? Судья и не должен эти слова подтверждать. Эти слова есть в регламенте проведения соревнований - окончательное решение о проведении матча принимает судья. При температурах выше +35 и ниже -15 команды вправе отказаться от матча. Но вчера температура была в допустимых значениях и команды спрашивать судья был не обязан и принимал решение самостоятельно.

Но это все вообще вторично. Вы с Карпиным просто как ужи на сковороде ерзаете. Даже не зная регламента, а я допускаю что Карпин его и не знает, понятно что решение принимало то или иное официальное лицо. И именно в адрес официального лица Карпин и сыпал оскорблениями. В контексте будущей дисквалификации абсолютно непринципиально что за лицо это было. Чего теперь трусливо под дурака косить? Раньше надо было за своим языком следить. Ту же самую мысль можно было высказать корректно, но Карпин без хамства не может.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Русский не родной? Карпин имел в виду того, кто принял решение проводить матч при подобной погоде. Но никто не признаётся, что именно он принял это решение.
"Русский не родной"

Если только для тебя с Карпиным. Решение принял судья. Об этом заявлено совершенно официально. Алаевым. И это понятно любому. Так зачем Карпин косит под дурачка и просит ему что-то объяснить?
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Ответ fil_spb
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Русский не родной? Карпин имел в виду того, кто принял решение проводить матч при подобной погоде. Но никто не признаётся, что именно он принял это решение.
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Ответ los merengues
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да и в фамилии ничего такого и нет
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Ответ Алекс Мелкумян
Фанаты Роналду обиделись
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Все правильно, пусть поднимет руку и признается, что это он!
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Тренер сборной РФ включил дурачка. А слово то не воробей.
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Кто тот особо одарённый, который выйдет щас и признается, что это именно он принял решение по игре, и оскорбили, стало быть, его лично?! ))) При этом известно, что за 30 минут до начала игры все были согласны перенести матч на следующий день - клубы, Матч ТВ, МВД, все причастные, в общем. Зачем играли в снегопад?!
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Два дебила это сила.
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Валера ,так кто принимал решение играть на таком поле , в таких условиях , те и приняли твои слова в свои уши на свой счёт!
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Не знаю кого, но Ромка обиделся(
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Объясните, Чтобы все знали кто тот дбил
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