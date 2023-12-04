Карпин о словах про «дебила»: «За что меня дисквалифицировать. Кого я оскорбил?»

Валерий Карпин считает, что его не за что дисквалифицировать.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Сообщалось, что главному тренеру «Ростова» грозит отстранение на срок до 4 матчей.

– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

– Нет, не жалею.

– Ну а как же возможная дисквалификация?

– За что?

– За оскорбления.

– Кого?

– Если бы я знал.

– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните: кого я оскорбил? – сказал Карпин в эфире «Матч! Премьер».

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