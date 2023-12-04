Президент РПЛ Алаев: «РФС подстраховал нас с календарем – перераспределение полномочий нужно, возможно. Регламент не может не меняться, все заинтересованы в популярности лиги»

Александр Алаев не исключил изменений регламента по вопросу переноса матчей РПЛ.

Ранее судья Рафаэль Шафеев принял решение провести матч – « » (2:0) в условиях сильного снегопада в Москве, несмотря на готовность лиги перенести игру. После матча Валерий Карпин выступил в эфире «Матч ТВ» с резкой критикой: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Впоследствии президент Мир РПЛ заявил, что лига не обладает полномочиями переносить матчи.

– Возможно ли, чтобы была более независима от в этом вопросе?

– Я вам скажу так: мы все в РФС – и судьи, и Рафаэль Шафеев, и все остальные – хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше.

Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы командные игроки, мы вместе сядем с руководителями РФС, клубов.

Я всегда говорю: любой регламент – живой организм. Его нельзя один раз написать на 20 лет вперед, он не может не меняться. Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения.

Возможно, где-то с точки распределения полномочий тоже будет момент, где мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось, в том числе, с календарем. Поэтому это совместная работа.

Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру», – сказал .

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент

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