Президент РПЛ Алаев: «РФС подстраховал нас с календарем – перераспределение полномочий нужно, возможно. Регламент не может не меняться, все заинтересованы в популярности лиги»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Александр Алаев календарь Спорт-Экспресс Рафаэль Шафеев Футбол

Александр Алаев не исключил изменений регламента по вопросу переноса матчей РПЛ.

Ранее судья Рафаэль Шафеев принял решение провести матч ЦСКА – «Ростов» (2:0) в условиях сильного снегопада в Москве, несмотря на готовность лиги перенести игру. После матча Валерий Карпин выступил в эфире «Матч ТВ» с резкой критикой: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Впоследствии президент Мир РПЛ заявил, что лига не обладает полномочиями переносить матчи.

– Возможно ли, чтобы РПЛ была более независима от РФС в этом вопросе?

– Я вам скажу так: мы все в РФС – и судьи, и Рафаэль Шафеев, и все остальные – хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше.

Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы командные игроки, мы вместе сядем с руководителями РФС, клубов.

Я всегда говорю: любой регламент – живой организм. Его нельзя один раз написать на 20 лет вперед, он не может не меняться. Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения.

Возможно, где-то с точки распределения полномочий тоже будет момент, где мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось, в том числе, с календарем. Поэтому это совместная работа.

Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру», – сказал Алаев.

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент

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4 комментария
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Всё это, видите ль, слова, слова, слова,..
а где дела, дела, дела?! ((
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Алаев больше пока Прядкин чем Хачатурянц, что он сделал за год или сколько там будучи главой лиги? Прядкин ей лет 15 руководил и как то сделали один раз ребрендинг лиги в остальном когда играли классные игроки и это надо было продавать у нас не было продукта и ему плевать было и почти ничего не делал. К Хачатурянцу можно по-разному относится ну он за короткий срок заключил достаточно высокие контракты в условиях изоляции понятно что это из кармана в карман ну лига все таки стала побогаче и хотелось бы чтобы таких историй как с Томью и Тамбовом в РПЛ не было, по итогу ощущение что с Алаевым это все повторится
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Налицо попытка утопить ситуацию в потоках бессмысленных пояснений регламентов, личную ответственность за косяк с неотменой размещать и сделать коллективной. Но хуже всего, вместо того, чтобы взять и перенести эти матчи, раз так вышло, их больше заботит вопрос, как бы быстрее всё это улеглось, чтобы и дальше ничего не делать. Тьфу
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