Уткин о матчах РПЛ зимой: «Это необходимо ТВ, позволяет «Матч! Премьер» рассчитывать на подписку в декабре и феврале – нормальная деловая логика. Нужно больше зарабатывать»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия бизнес телевидение календарь Матч ТВ Футбол

Василий Уткин объяснил интересами телевидения проведение матчей Мир РПЛ зимой.

«Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть! Иногда еще именно вот к этому приплетается возврат к системе «весна-осень».

Но все же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч! Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков.

И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика.

Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», – написал Уткин в телеграм-канале.

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22 комментария
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Вася раскрыл тайну меркантильных дельцов с Матча
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Ответ igls54
Вася раскрыл тайну меркантильных дельцов с Матча
Так написал, как будто это так только с Матч ТВ. Во всех лигах вещатели диктуют правила показа игр.
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в Европе это нормальная практика. дорогущий Sky показывает футбол 12 месяцев без перерыва и календари чемпионатов составлены так, что паузы просто нет. В конце июля старт, а в начале июня завершение чемпионатов.
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Ответ Александр Калачев
Так подписки вроде отдельные на рпл и лч
На премьер матче идет ЛЧ лайв. Обычная подписка.
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Пусть даже так, но всё равно это не мешает календарь грамотнее составлять и с переносами оперативно работать в случае форс-мажоров. Конец ноября-начало декабря - всего три тура.
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Ответ Vasily Stavchansky
А разве большая часть подписок не на год? Кроме того, лично я подписан ради ЛЧ и ко.
Так подписки вроде отдельные на рпл и лч
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А разве большая часть подписок не на год?
Кроме того, лично я подписан ради ЛЧ и ко.
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Ответ Каба
в Европе это нормальная практика. дорогущий Sky показывает футбол 12 месяцев без перерыва и календари чемпионатов составлены так, что паузы просто нет. В конце июля старт, а в начале июня завершение чемпионатов.
Только у них, погода этому позволяет, хотя тоже коллапсы бывают
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Ответ RedDevil1909
лучше министром здравоохранения
Если это намëк на его болезненную полноту, то напрасно, это беда.
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Ответ Каба
в Европе это нормальная практика. дорогущий Sky показывает футбол 12 месяцев без перерыва и календари чемпионатов составлены так, что паузы просто нет. В конце июля старт, а в начале июня завершение чемпионатов.
20 евро это дорогущий?
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Ответ Vasily Stavchansky
На премьер матче идет ЛЧ лайв. Обычная подписка.
А незнал
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Ответ Птюч, Ёж.
подешевела? в 2021 была 34 фунта.
Хз, с лета 2021 года стабильно плачу 23 евро, включая АПЛ, пакет сериалов и еще несколько плюшек
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Ответ alesel
20 евро это дорогущий?
подешевела? в 2021 была 34 фунта.
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Ответ Назар Игорь
Василий, вас бы министром финансов назначить вместо Силуанова.
лучше министром здравоохранения
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Так показывайте на премьере то, чего на общедоступных нет. Ну или топовые матчи БЛ и Серии А туда запустите. И будет вам подписка круглый год. Нафига было создавать такой вот монопродукт, чтобы потом вокруг его функционирования все должны были бы корячиться в мороз и снег?
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А как же мини-футбол? Могли бы его запихнуть в подписку
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"Всё что угодно, лишь бы не слушать Губерниева", - добавил Василий
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Василий, вас бы министром финансов назначить вместо Силуанова.
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