Уткин о матчах РПЛ зимой: «Это необходимо ТВ, позволяет «Матч! Премьер» рассчитывать на подписку в декабре и феврале – нормальная деловая логика. Нужно больше зарабатывать»

Василий Уткин объяснил интересами телевидения проведение матчей Мир РПЛ зимой.

«Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть! Иногда еще именно вот к этому приплетается возврат к системе «весна-осень».

Но все же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч! Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков.

И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика.

Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», – написал в телеграм-канале.

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