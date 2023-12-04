Алаев о матче ЦСКА – «Ростов»: «Я считаю, что лучше было бы перенести на понедельник. Но у РПЛ нет таких полномочий»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия РФС Александр Алаев Спорт-Экспресс Рафаэль Шафеев Футбол

Президент РПЛ объяснил, почему матча ЦСКА с «Ростовом» не перенесли.

Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

– Один судья Рафаэль Шафеев принимает два решения: в Калининграде и в Москве. В итоге футбола практически нет. Вы довольны тем, как люди, по сути, из РФС влияют на то, что пытается сделать РПЛ?

– Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия.

Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.

В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, но тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия – приемлемые для игры в футбол.

Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение, – сказал Александр Алаев.

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8 комментариев
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Я всё верно прочитал, у РПЛ нет полномочий касательно проведения матчей РПЛ?
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Все как обычно: я не я, лошадь не моя, и все ответственность на одном судье. Найти стрелочника - национальная скрепа!!
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+7
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Ответ Aleksey Yashin
Я всё верно прочитал, у РПЛ нет полномочий касательно проведения матчей РПЛ?
Только у Путина есть такие полномочия
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Вот товарищ Алаев должен говорить не конкретно за этот матч, а за то, почему вообще в декабре играют в Москве !??
Что за дибилы работают в РПЛ и РФС, - спрашивает Карпин)
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а какие вообще полномочия у РПЛ, если они собственный матч перенести не могут? почему вдруг у судьи такие полномочия, хотя он просто нанятый лигой человек для судейства матча, а не организатор.
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Ответ Дима
Вот товарищ Алаев должен говорить не конкретно за этот матч, а за то, почему вообще в декабре играют в Москве !?? Что за дибилы работают в РПЛ и РФС, - спрашивает Карпин)
Так Ростов сам попросил у РПЛ, чтобы декабрьские матчи у них были на выезде, а не дома, из-за подготовки поля на весеннюю часть - а по турам это как раз ЦСКА и Ахмат.
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Ответ Ебздрогыч
Все как обычно: я не я, лошадь не моя, и все ответственность на одном судье. Найти стрелочника - национальная скрепа!!
думаешь в омереке не так?)
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