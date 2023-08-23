«Зенит», в отличие даже от «ПСЖ», где все решают личности, играет в командный футбол. За это респект Семаку. Не любой может 5 раз подряд выиграть РПЛ!» Калешин о петербуржцах

Евгений Калешин поставил «Зенит» в пример «ПСЖ».

«Утверждения, что бразильским звездам « » тренер не нужен, – огромное заблуждение. Не любой тренер может пять раз подряд выиграть чемпионат России!

Слежу за питерской командой достаточно внимательно и с уверенностью могу сказать, что прошлый сезон «Зенита» был лучшим по качеству игры.

На футбол в исполнении команды было приятно смотреть. Жаль, что не удалось оценить ее класс в еврокубках.

В любой лиге есть команды с историей, традициями и бюджетом, которые имеют возможность приглашать лучших игроков. Только нужно еще и встроить их в командную игру.

«Зенит», в отличие даже от « », где все решают личности, играет в командный футбол. За это можно только выразить респект Семаку, создавшему такую команду», – заявил главный тренер « ».

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