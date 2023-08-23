«Зенит», в отличие даже от «ПСЖ», где все решают личности, играет в командный футбол. За это респект Семаку. Не любой может 5 раз подряд выиграть РПЛ!» Калешин о петербуржцах

Теги Зенит ПСЖ Евгений Калешин Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Первая лига Р-Спорт Акрон Футбол

Евгений Калешин поставил «Зенит» в пример «ПСЖ».

«Утверждения, что бразильским звездам «Зенита» тренер не нужен, – огромное заблуждение. Не любой тренер может пять раз подряд выиграть чемпионат России!

Слежу за питерской командой достаточно внимательно и с уверенностью могу сказать, что прошлый сезон «Зенита» был лучшим по качеству игры.

На футбол в исполнении команды Семака было приятно смотреть. Жаль, что не удалось оценить ее класс в еврокубках.

В любой лиге есть команды с историей, традициями и бюджетом, которые имеют возможность приглашать лучших игроков. Только нужно еще и встроить их в командную игру.

«Зенит», в отличие даже от «ПСЖ», где все решают личности, играет в командный футбол. За это можно только выразить респект Семаку, создавшему такую команду», – заявил главный тренер «Акрона».

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2 комментария

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Рискну предположить
Семак молодец, спокойно работает и стабильно уровень держит. При всей его доброте видно что футболисты его уважают и слушают.
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ygcn5c2ty9
Справедливости ради, будь 11 петербуржцев в Лиге 1, вряди они бы шлёпнули одного мальчишку из Монако. Семак респект
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