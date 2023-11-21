Калешин об РПЛ: «В еврокубках были бы огромные проблемы, от АПЛ отстаем на 14 минут чистого времени – люди заплатили 3000 рублей за VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола!»

Евгений Калешин считает, что Мир РПЛ отстает от европейских лиг по уровню игры.

«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки – Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти – нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным, нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры « » с « » и « ». Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не «Зенит». «Црвена Звезда» так вообще.

У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь – 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей за VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд – 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.

Есть хорошие вещи – ЮФЛ трех возрастов, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. [Чтобы] создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки [будут] не нужны. « » никогда не играла в еврокубках, но она играла вничью с киевским « », которое перед этим побеждало «Ференцварош» или «Порту». Год, когда «Динамо» Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре – 2:2. То есть, конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», – сказал главный тренер «Акрона» в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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