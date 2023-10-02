«Абаскаля бросили на растерзание. Слышал, он решил уйти, поэтому специально сливает матчи». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о тренере
Юрий Первак считает, что отставка Гильермо Абаскаля не решит проблемы «Спартака».
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 и опустился на 5-е место в таблице. Сообщалось, что в «Спартаке» уже начали искать замену Абаскалю – его будущее зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре.
– Очевидно, что руководство «Спартака» не будет искать главного тренера на российском рынке. Здесь выбор небольшой, но у меня есть кандидаты.
– Кого бы вы выбрали?
– Калешин очень хорошо работает в «Акроне». Есть Осинькин. К нему вообще нет вопросов. Он работает с игроками, которые постоянно развиваются. Никто ему не мешает, ему только помогают. Так и должно быть.
Абаскаля бросили на растерзание. Я слышал, что он решил уйти, поэтому специально сливает матчи. Он не может этого делать. Абаскаль звезд с неба не хватал. Ничего не выигрывал, флаг над головой не поднимал. Странно, что с ним продлили контракт до лета 2025 года.
– Отставка Абаскаля вообще ни на что не повлияет, а проблема в руководстве?
– Считаю, что да. У клуба проблемы с академией. Оттуда нет никаких поступлений игроков. Зачем-то упразднили «Спартак-2». Его нужно обязательно возродить. Пускай резервный состав играет в Первой или во Второй лиге. Огромные деньги тратятся вхолостую. Много спартаковцев играют в РПЛ, Первой и во Второй лиге.
Это зона ответственности спортивного директора, но его никто даже не видел на матчах. Нет дисциплины и порядка, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
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Максименко,Дуарте,не уровень Спартака,но играют в основе почему то.Каждый матч новый состав,откуда будет стабильность у команды?Зобнин и Мозес деградируют уже 2 года,центра поля сегодня не было у Спартака,в нападении продали Николсона и Бальде,Абаскалю они были не нужны,а теперь замены Соболеву нет вообще.В защите каждый матч решето,один Бабич и Рябчук пока выглядят неплохо(видимо потому что только пришли в клуб).
Слева есть профильные Рябчук и Классен,но Абаскаль вечно пихает туда правшу Хлусевича,зато на правом фланге есть только Денисов,который по сути опорник.