«Абаскаля бросили на растерзание. Слышал, он решил уйти, поэтому специально сливает матчи». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о тренере

Юрий Первак считает, что отставка Гильермо Абаскаля не решит проблемы «Спартака».

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 и опустился на 5-е место в таблице. Сообщалось, что в «Спартаке» уже начали искать замену Абаскалю – его будущее зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре.

– Очевидно, что руководство «Спартака» не будет искать главного тренера на российском рынке. Здесь выбор небольшой, но у меня есть кандидаты.

– Кого бы вы выбрали?

– очень хорошо работает в « ». Есть Осинькин. К нему вообще нет вопросов. Он работает с игроками, которые постоянно развиваются. Никто ему не мешает, ему только помогают. Так и должно быть.

Абаскаля бросили на растерзание. Я слышал, что он решил уйти, поэтому специально сливает матчи. Он не может этого делать. Абаскаль звезд с неба не хватал. Ничего не выигрывал, флаг над головой не поднимал. Странно, что с ним продлили контракт до лета 2025 года.

– Отставка Абаскаля вообще ни на что не повлияет, а проблема в руководстве?

– Считаю, что да. У клуба проблемы с академией. Оттуда нет никаких поступлений игроков. Зачем-то упразднили «Спартак-2». Его нужно обязательно возродить. Пускай резервный состав играет в или во Второй лиге. Огромные деньги тратятся вхолостую. Много спартаковцев играют в , Первой и во Второй лиге.

Это зона ответственности спортивного директора, но его никто даже не видел на матчах. Нет дисциплины и порядка, – сказал бывший генеральный директор « ».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline