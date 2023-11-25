Галактионов о судействе с «Крыльями»: «Если это ######## нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться»
Михаил Галактинов грубо высказался о судействе в матче с «Крыльями Советов».
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.
– Второй тайм получился, если не считать его концовку, менее интенсивным, чем первый. Почему?
– Ну я не знаю по поводу интенсивности. Мы вели достаточно неплохо, проводили свои атаки и, в принципе, должны были матч доводить до победы.
Но то, что случилось в конце... Я думаю, что здесь надо будет разобраться. Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить... И то, что это было в конце...
Ну если это ######## (блинство – Sports.ru) нравится кому-то, нам – нет. Я все. Спасибо, – сказал главный тренер железнодорожников в эфире «Матч ТВ».
«Вы позор для всего футбола». Баринов – резервному судье после 3:3 с «Крыльями»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Казарцев реально свистел через раз, но больше решений в пользу Локо было
Галактионов просто хочет перевести стрелки со своего тренерства
1. затяжка времени была? была. когда заканчивается матч - решает судья.
2.по пенальти вопросов нет. пусть он нечаянно задел и на секунду зафиксировал мяч между рукой и телом.
3. вот вопрос с первым голом (хоть и пушкой страшной) - мне кажется, там чистейший фол.
итого: Локо играл хорошо, но то, что допустил ничью полностью виноват. после третьего гола, такое ощущение, просто бросили играть.
«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».
«Крылья Советов» (26 очков) занимают