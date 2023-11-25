Галактионов о судействе с «Крыльями»: «Если это ######## нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Михаил Галактионов брань контент Футбол

Михаил Галактинов грубо высказался о судействе в матче с «Крыльями Советов».

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый. 

– Второй тайм получился, если не считать его концовку, менее интенсивным, чем первый. Почему?

– Ну я не знаю по поводу интенсивности. Мы вели достаточно неплохо, проводили свои атаки и, в принципе, должны были матч доводить до победы.

Но то, что случилось в конце... Я думаю, что здесь надо будет разобраться. Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить... И то, что это было в конце...

Ну если это ######## (блинство – Sports.ru) нравится кому-то, нам – нет. Я все. Спасибо, – сказал главный тренер железнодорожников в эфире «Матч ТВ».

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145 комментариев

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пенальти абсолютно по делу...
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Чистейший пенальти
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Roman Araslanov
Откройте букву ,,Б’’!
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Ебздрогыч
На 93-й минуте выигрывать в 2 мяча и бездарно упустить победу - может лучше с себя спросить и своих футболистов?
+64
-5
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45parallel
Ответ Влад Безруков
Л
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Влад Безруков
Ответ Roman Araslanov
Откройте букву ,,Б’’!
Л
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Александр Сырчин
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
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Пусть тогда требуют отменить свой гол быкам. Добавили 5, забили на 7-й.
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Старик Стариканов
Тяжело когда нет Сухины
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Борис Громов
Ответ укротитель троллей
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укротитель троллей
Ответ 45parallel
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Александр Сырчин
Это тот самый тренер, команда которого забила быкам на 97-й, хотя было добавлено 5? Там ему все нравилось почему-то.
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Марк Антипов
Ответ Борис Громов
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Джусмен
Ответ Tolut
Комментарий удален модератором
Пенальти абсолютно по делу
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Ответ Марк Антипов
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Ответ 45parallel
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Розе Ротенбергино
Играть вы бросили в дополнительное время, вот и результат
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Марк Антипов
То есть вам не нравится, что реф Глушенкова не удалил? Очень странно
+26
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Vadim Medvedev
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий скрыт
а в период с 90 по 96 минуту не было остановок в игре, да?
+17
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Гекдениз Кардениз
Ответ Марк Антипов
Т
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Алексей Тарлыков
Если бы не рука, игрок Крыльев корпусом пробросил мяч и бил с убойной позиции, зачем Морозов руку поднял, если изначально держал ее внизу, какие вопросы по пенальти???
+19
-12
+7
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maitrea
Чистый пенальти, ! только неадекваты могут спорить с таким
+11
-5
+6
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Lunatic Insane
с такими подсказками неинтересно расшифровывать
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repnikov
Ну там все по делу было. Лантратов минуту скандалил в добавленное время, ее и прибавили, в это вр5мя защитник Локомотива сыграл рукой в штрафной, Самара забила пенальти. В чем проблема то?
+6
-2
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Recreated
А чем он не доволен? Пенальти чистейший! Игрок паровозов именно сыграл рукой, да так сыграл, что на секунду остановил мяча полёт! Галактионов с ума сошёл что ли??
+7
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MetizList
Ответ Александр Сырчин
Это тот самый тренер, команда которого забила быкам на 97-й, хотя было добавлено 5? Там ему все нравилось почему-то.
Плюсики собираешь враньем своим.
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Hong Kil
Вроде все устраивало, когда в первом круге так же спасались. Я думал ему это нравится, а оказывается нет
+8
-5
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Геннадий
Что вам этот Казарцев ? С ним стало всё ясно после матча Спартак-Сочи , когда он поставил в конце смешной пенальти (2-2) . Я думал , что уже тогда этот """ закончит с судейством , но .....государство в государстве (судейский комитет) своих не бросает и этот цинизм не знает границ . П.С. По голам никаких вопросов , в том числе по пенальти , нет )
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Женя Орлов
Ответ Александр Сырчин
Это тот самый тренер, команда которого забила быкам на 97-й, хотя было добавлено 5? Там ему все нравилось почему-то.
Посмотрел повтор гола Миранчука быкам, добавлено 7 минут, мяч в ворота залетел на 96:48. В сегодняшнем матче я считаю, что казарцев минуту верно лишнюю накинул, гол все таки был в компенсированное, но зачем так откровенно врать про гол Краснодару? Некрасиво
+3
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Graf_007
Такую разу фаны Локо могут сказать про работу Галактионова.
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AccurateJohnny
Ответ holdenkolfielddd
Пеналь +-чистый, но вообще Казарцев чудил весь матч откровенно. И пеналь назначен был уже на 98-й при 6-ти добавленных (непонятно откуда они взялись). Эмоции понятны, да, но победу сами отдали
Ну там же был гол и празднование это как раз минута + дал атаку закончить, все в порядке)
+7
-5
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RusSt
Ответ Лжетрофеич
блинство...
епрстейство
+2
0
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Spacey7
Баринов с Глушенковым недополучили минимум еще карточку на двоих.
+5
-3
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justbored
Я думал, Михаил и слов-то таких не знает. Неожиданно))
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King_X
Ну Локо в этом матче жаловаться - это грех вообще
Казарцев реально свистел через раз, но больше решений в пользу Локо было
Галактионов просто хочет перевести стрелки со своего тренерства
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Спартак Уокер
Пенальти был что за вопросы
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Никита Арк
Ответ Кирилл Ботнарюк
98я минута тоже по делу?!
ну вообще да)
1. затяжка времени была? была. когда заканчивается матч - решает судья.
2.по пенальти вопросов нет. пусть он нечаянно задел и на секунду зафиксировал мяч между рукой и телом.
3. вот вопрос с первым голом (хоть и пушкой страшной) - мне кажется, там чистейший фол.
итого: Локо играл хорошо, но то, что допустил ничью полностью виноват. после третьего гола, такое ощущение, просто бросили играть.
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Vadim Medvedev
Ответ holdenkolfielddd
Пеналь +-чистый, но вообще Казарцев чудил весь матч откровенно. И пеналь назначен был уже на 98-й при 6-ти добавленных (непонятно откуда они взялись). Эмоции понятны, да, но победу сами отдали
во втором тайме (до 90:00) было 2 гола и 9 замен - вполне можно добавлять 6
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Eduardo Amoralez
Сгорел парнишка
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unreality
Основной признак физрука: обвиняй судей. Всегда! Твоя команда вела в два мяча в конце матча и упустила победу? Виноват только судья, конечно же)
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pazo
Ответ Алексей Тарлыков
Если бы не рука, игрок Крыльев корпусом пробросил мяч и бил с убойной позиции, зачем Морозов руку поднял, если изначально держал ее внизу, какие вопросы по пенальти???
Как во время борьбы корпус в корпус прятать руки за спину или прижимать к телу? Это же гарантированно значит проиграть единоборство,
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Влад Саеныч
Ответ Александр Сырчин
Это тот самый тренер, команда которого забила быкам на 97-й, хотя было добавлено 5? Там ему все нравилось почему-то.
Можно ж посмотреть концовку матча в Краснодаре: добавлено 7 минут, гол Антон забил , когда секундомер показывал 96:48. Глянь на досуге.
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Александр Андреев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают
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Kuznets 09
Ответ Roman Araslanov
Откройте букву ,,Б’’!
Буратино?
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Александр Сырчин
Ответ </c/>
скорее всего там была вторая жёлтая...
Учитывая, как быстро он сбежал в места преступления и как его активно закрывали, игроки Локо сами понимали, что там ЖК.
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Слава Трунов
нет такой команды как была при Семине, а это просто не уважение к болельщикам, так заканчивать футбол, прижиматься к воротам
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achrustalev
Давайте вспомним матч с «Балтикой». Не было ни 12 добавленных минут, ни пенальти в компенсированное, ни «Локомотива» на поле во втором тайме. Игра не заканчивается, когда ты ведешь в счете.
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Орыс-орыс онбаган
Девчонки ноют
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rusichi
Наговорили на "конкретно")))
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Ron Weasley
Если Локомотив не может удержать преимущество, это ваши проблемы Галактионов
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RusSt
Ответ Гекдениз Кардениз
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