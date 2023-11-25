Михаил Галактинов грубо высказался о судействе в матче с «Крыльями Советов».

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.

– Второй тайм получился, если не считать его концовку, менее интенсивным, чем первый. Почему?



– Ну я не знаю по поводу интенсивности. Мы вели достаточно неплохо, проводили свои атаки и, в принципе, должны были матч доводить до победы.

Но то, что случилось в конце... Я думаю, что здесь надо будет разобраться. Разобраться и футбольному клубу « », и высшему руководству клуба. Потому что так судить... И то, что это было в конце...

Ну если это ######## (блинство – Sports.ru) нравится кому-то, нам – нет. Я все. Спасибо, – сказал главный тренер железнодорожников в эфире «Матч ТВ».

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