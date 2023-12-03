Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет по расписанию, несмотря на снегопад. Алаев подтвердил: «Играем»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ВЭБ Арена Константин Генич календарь Матч ТВ Футбол

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в соответствии с расписанием.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что делегат игры одобрил проведение матча между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене».

«Сейчас пришла информация от делегата матча, здесь на «ВЭБ Арене» матч состоится», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

«На поле выходил Александр Алаев. По моей информации, склоняются к тому, чтобы играть», – написал журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Затем глава РПЛ подтвердил, что матч состоится. «Играем», – сказал Алаев корреспонденту «Матч ТВ».

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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80 комментариев
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Ну, слава Богу, муж не зря пиво покупал. А иначе кто вернул бы деньги?
+46
-1
+45
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Удивительно, что в Москве снег в декабре. Составители календаря не могли такого предположить
В Ростове +16 сегодня
+33
-1
+32
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Ответ Алексей Ненахов
Красный мяч успели купить?
Сейчас красят.
+32
-5
+27
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Красный мяч успели купить?
+18
-5
+13
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Как бы ожидаемо
Наше болото неисправимо
Потому что играют не ради зрителей
Ради зрителей играют в Мюнхене например, где из-за снегопада перенесли матч, несмотря на постоянные аншлаги на Альянц Арене
А у нас на зрителей с большой колокольни положили..
+15
-5
+10
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проверить судью и делегата на принадлежность к международному экстремистскому движению ЛГБТ!
+9
-2
+7
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У нас в Ростове сегодня +18.Как же вы календарь состовляете РПЛ ??
+6
-2
+4
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Лучше б в Ростов матч перенесли. +18, сухо. Но нет, надо в Москве в снегопад и мороз проводить
+4
0
+4
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Ответ Billy Jean
Удивительно, что в Москве снег в декабре. Составители календаря не могли такого предположить В Ростове +16 сегодня
Тогда получится слишком много домашних матчей у Ростова. Несколько перед зимой и несколько после перерыва. Куда такое годится?
+7
-3
+4
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Вы вообще на улице были? Играть он собрался🤣
+4
-1
+3
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Ответ ancifer2
проверить судью и делегата на принадлежность к международному экстремистскому движению ЛГБТ!
Как известно, всех судей набирают только в этом экстремистском движении, других там нет))
+4
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Много уже сказано, какие они дебилы, но. А ещё интересно. Ведь календарь с кучей вариантов одобряется клубами. Получается никто на самом начале этапе обсуждения не сказал, вы чё, дебилы что - ли? Какой Питер /Ростов и тд в сентябре, а Москва в декабре? Всех устроило. А теперь оказывается, ой? Не верю, что клубы в ультимативном варианте предлагают принять то, что дают. Если решили играть, то пусть играют оба матча сегодня. Если Валера ноет, то пусть после матча сразу уезжает в Эстонию. А если таки в последний момент будет перенос, то и Локомотив с Зенитом следом переносят
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Москва не Мюнхен, играем.
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Ответ Алексей Ненахов
Красный мяч успели купить?
Комментарии одни и те же под этими новостями и никто не хочет проверять ничего.

Мячи уже давно на стадионе и будут играть ими.
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Ответ melmi
Как бы ожидаемо Наше болото неисправимо Потому что играют не ради зрителей Ради зрителей играют в Мюнхене например, где из-за снегопада перенесли матч, несмотря на постоянные аншлаги на Альянц Арене А у нас на зрителей с большой колокольни положили..
Зрители это те, кто пришли на стадион сегодня? (и вряд ли многие смогут повторить в рабочий понедельник)
+5
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+2
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Вот за такой "футбол" руководство РПЛ должно уйти в отставку
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-1
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Ответ jdrk
Россия не Германия, пускай русские страдают , классика
Лишний раз убеждаюсь, что футбольные фанаты не выкупают сарказм, мета иронию и пост иронию 🤦🏻 разбираются только в сартах пивка
+2
0
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Людям с хорошим зрением повезло, остальным соболезную
+2
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Ответ Orleandima
Так составители де….лы ) чему удивляться )
комментаторы зато очень умные
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Ответ Кирилл
Комментарии одни и те же под этими новостями и никто не хочет проверять ничего. Мячи уже давно на стадионе и будут играть ими.
Вообще-то белым будут играть
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Ответ Игорь Валуев
У нас в Ростове сегодня +18.Как же вы календарь состовляете РПЛ ??
Это чтоб не расслаблялись, мужиков делают из зажравшиехся футболеров! ))) Так закалялась сталь! После этого матча из них гвозди можно делать будет!
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Ответ Crenk
Делегат Алаев наверное подумал- Получается болельщики зря выпили перед игрой ? И сказал- Играем !
А ведь мог бы просто вместо матча столы для пришедших накрыть.
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Сказочные
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Делегат Алаев наверное подумал- Получается болельщики зря выпили перед игрой ?
И сказал- Играем !
+1
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Алаев сказал - играем. Муха на рогах у вола - мы пашем.
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Ответ Гришковец
Я одного не пойму…вот когда строили стадионы к чемпионату мира, ну чего бы их все с крышей не построить… играли бы круглый год.
Ну этот был намного раньше построен
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Ответ RSM-1930
Если хозяева не могут подготовить поле и расчистить газон, то ЦСКА должен быть засчитано техпоражение а не перенос
Может еще попросить там кого-нибудь наверху перестать посылать снег на 105 минут футбольного матча?)
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Ответ Игорь Валуев
+18 сегодня в Ростове.А они в декабре в Москве играют
вот и я про тоже
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Ответ Катя СПб
Ну, слава Богу, муж не зря пиво покупал. А иначе кто вернул бы деньги?
Будет повод купить ещё)
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Ответ Ярик01
Там основная причина - транспортный коллапс из-за снегопада, а не удобство или неудобство зрителей и футболистов на стадионе
Там и не убрали снег на стадионе и транспортный коллапс
Не нужно передергивать новости
Выберут дату когда смогут и удобно будет зрителям и проведут матч
Матчи играются ради зрителей
У нас понятно что нет
Fun Id и матчи в снегопад тому пример
Не нужно приводить примеры , что еще играют в таких условиях где-то
Может лучше брать положительные примеры и на них расти, а не играть в грязи и в снегу как в 90-е
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Ответ T622222
В Ростове -6 и дикий снегопад посмотри погоду
Я из Ростова пишу.Сейчас +17.Куда ты смотришь-непонятно
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Ответ Пикачу82
Правильное решение! Если бы перенесли то породили прецедент при котором как только выпадет снег или пойдет дождь клубы переросли бы матчи. Есть календарь, играем!
Можно ещё при землетрясении играть, например.
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Ответ justbored
Зрители это те, кто пришли на стадион сегодня? (и вряд ли многие смогут повторить в рабочий понедельник)
Расскажите это болельщикам Баварии с посещаемостью 80000+
С вашей логикой мы и видим такой бардак
+3
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Ответ Billy Jean
Удивительно, что в Москве снег в декабре. Составители календаря не могли такого предположить В Ростове +16 сегодня
Так составители де….лы ) чему удивляться )
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Уже штрафной не видно.Как они играют ??
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Фамилию делегата в студию!
Страна должна знать своих героев.
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-1
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Ну это будет треш выпало полметра снега
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Ответ Гришковец
Я одного не пойму…вот когда строили стадионы к чемпионату мира, ну чего бы их все с крышей не построить… играли бы круглый год.
Федун ответил прямо - бабло. С крышей намного дороже.
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Ответ T622222
Ну этот был намного раньше построен
Намного раньше заложен, а построен то накануне. Не знали же что в какой снежной стране живем…
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Мы вернулись в 90-е 😜
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-2
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цирк и его директор на месте!
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Даже не думают про здоровье футболистов это жесть и Травматично
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неужели в декабре снег в Москве выпал? в Ростове ведь всегда вечная мерзлота
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Я одного не пойму…вот когда строили стадионы к чемпионату мира, ну чего бы их все с крышей не построить… играли бы круглый год.
0
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Этот деятель даже по телевизору не будет смотреть, зато как уверенно сказал, играем. Игрок нашёлся....
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Слов нет. Даже разметку красным цветом не сделали. Делегат матча безголовый так решил ))
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Ответ melmi
Там и не убрали снег на стадионе и транспортный коллапс Не нужно передергивать новости Выберут дату когда смогут и удобно будет зрителям и проведут матч Матчи играются ради зрителей У нас понятно что нет Fun Id и матчи в снегопад тому пример Не нужно приводить примеры , что еще играют в таких условиях где-то Может лучше брать положительные примеры и на них расти, а не играть в грязи и в снегу как в 90-е
Перенос не может быть положительным примером, никогда, особенно в такой большой стране, где приезжают и из других городов и гостевые болельщики за 1000 км (особенно в отсутствии авиасообщения с РнД)
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Ответ melmi
Как бы ожидаемо Наше болото неисправимо Потому что играют не ради зрителей Ради зрителей играют в Мюнхене например, где из-за снегопада перенесли матч, несмотря на постоянные аншлаги на Альянц Арене А у нас на зрителей с большой колокольни положили..
Там основная причина - транспортный коллапс из-за снегопада, а не удобство или неудобство зрителей и футболистов на стадионе
0
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Издалека следы на поле как на кольцевых автогонках.
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вопрос во что?
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