Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет по расписанию, несмотря на снегопад. Алаев подтвердил: «Играем»

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в соответствии с расписанием.

Комментатор « » заявил, что делегат игры одобрил проведение матча между и « » на « ».

«Сейчас пришла информация от делегата матча, здесь на «ВЭБ Арене» матч состоится», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

«На поле выходил Александр Алаев. По моей информации, склоняются к тому, чтобы играть», – написал журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Затем глава РПЛ подтвердил, что матч состоится. «Играем», – сказал Алаев корреспонденту «Матч ТВ».

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.

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