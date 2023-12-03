Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет по расписанию, несмотря на снегопад. Алаев подтвердил: «Играем»
Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в соответствии с расписанием.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что делегат игры одобрил проведение матча между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене».
«Сейчас пришла информация от делегата матча, здесь на «ВЭБ Арене» матч состоится», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».
«На поле выходил Александр Алаев. По моей информации, склоняются к тому, чтобы играть», – написал журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.
Затем глава РПЛ подтвердил, что матч состоится. «Играем», – сказал Алаев корреспонденту «Матч ТВ».
Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.
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В Ростове +16 сегодня
Наше болото неисправимо
Потому что играют не ради зрителей
Ради зрителей играют в Мюнхене например, где из-за снегопада перенесли матч, несмотря на постоянные аншлаги на Альянц Арене
А у нас на зрителей с большой колокольни положили..
Мячи уже давно на стадионе и будут играть ими.
И сказал- Играем !
Не нужно передергивать новости
Выберут дату когда смогут и удобно будет зрителям и проведут матч
Матчи играются ради зрителей
У нас понятно что нет
Fun Id и матчи в снегопад тому пример
Не нужно приводить примеры , что еще играют в таких условиях где-то
Может лучше брать положительные примеры и на них расти, а не играть в грязи и в снегу как в 90-е
С вашей логикой мы и видим такой бардак
Страна должна знать своих героев.