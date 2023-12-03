Карпин о тактике на матч с ЦСКА в снегопад: «Бей-беги, окружай ворота. Это не футбол»

Валерий Карпин заявил, что матч ЦСКА – «Ростов» под снегопадом – это не футбол..

– Есть смысл играть в таких условиях?

– По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол.

– Если игра состоится, давайте обсудим состав. Насколько будет не хватать Комличенко? Как изменится игра «Ростова» в атаке?

– Никак. Первую игру, что ли, играем без Комличенко?

– Может ли логистика сказаться на состоянии игроков «Ростова»? Вы с ЦСКА почти в равных условиях.

– Не знаю, в какую сторону может сказаться – в ту или другую. В равных и в равных – смысл на это обращать внимание.

– Если игра состоится, как это будет с точки зрения тактики. Яркий хаос?

– Это называется бей-беги, окружай ворота, – сказал главный тренер « ».

Ранее стало известно, что матч между и «Ростовом» на «ВЭБ Арене» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве.

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