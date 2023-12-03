Карпин о тактике на матч с ЦСКА в снегопад: «Бей-беги, окружай ворота. Это не футбол»

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Валерий Карпин заявил, что матч ЦСКА – «Ростов» под снегопадом – это не футбол..

– Есть смысл играть в таких условиях?

– По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол.

– Если игра состоится, давайте обсудим состав. Насколько будет не хватать Комличенко? Как изменится игра «Ростова» в атаке?

– Никак. Первую игру, что ли, играем без Комличенко?

– Может ли логистика сказаться на состоянии игроков «Ростова»? Вы с ЦСКА почти в равных условиях.

– Не знаю, в какую сторону может сказаться – в ту или другую. В равных и в равных – смысл на это обращать внимание.

– Если игра состоится, как это будет с точки зрения тактики. Яркий хаос?

– Это называется бей-беги, окружай ворота, – сказал главный тренер «Ростова».

Ранее стало известно, что матч между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве.

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12 комментариев
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как будто у Валеры без снегопада другая тактика…
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Такой футбол нам не нужен.
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Карпин о тикитаке.
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Ну по делу всё сказал.
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С одной стороны он прав. С другой - играют равные команды, обе не самые техничные и не первые представители быстрого футбола в стране. По идее на обе команды погода действует более менее одинаково.
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Ответ Tkachik17
как будто у Валеры без снегопада другая тактика…
Понятно, почему у него с Южной командой не получается
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Ответ Tun
Понятно, почему у него с Южной командой не получается
Особенно в прошлом сезоне.
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