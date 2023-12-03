«Для чего переходили на «осень – весна»? Раньше 29-й и 30-й туры было некуда переносить, сейчас есть куда. Смысл этого беспредела?» Карпин о матче с ЦСКА
Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».
Игру 17-го тура Мир РПЛ решили провести в соответствии с расписанием, несмотря на сильный снегопад в Москве.
– Какой вариант для вас самый оптимальный?
– Для чего переходили на «осень ‑ весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры? – сказал Карпин перед матчем.
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а Локо-Зенит 3 декабря...
Что могло пойти не так)))
И если ее что и убивает, то точно не календарь
Вот у Балтики например - матч с Сочи в Сочи был в июле, а матч с Сочи в Калининграде будет в самом начале марта, если повезёт то при слабом плюсе, а то и при минусе на улице. Логично? По-моему нет. Вот и сейчас, у ЦСКА с Ростовом такая же история - в Ростове матч летом, а в Москве матч в декабре. Ну и что это такое? Когда планировать календарь научатся тщательно?
Заявлялось, что в каждом городе ПЛ будут построены футбольные манежи на 10 тыс. зрителей. Придут, вернее преумножатся победы в европейских кубках...
Обычное популистские фантазии и удобство в трансферных вопросах тех-же, трех-четырех столично-питерских клубов, "эффективные менеджеры" которых и перевернули весь наш футбол с ног на голову.
2. У них в целом меньше матчей. Да ещё и пауза на ЧМ, обычно, отсутствует в силу того факта, что у них их всех команд вызывают 2-3 игрока.
3. А ещё у них летом нет 38°С. То есть можно и летом играть. А в России это прямой путь в реанимацию. Каждый год тысяч людей попадают в реанимацию из-за жары и десятки тысяч вызывают скорую. Многие умирают. И тоже как у снега нет конкретной даты, когда будет такая жара. Иногда держится 2-3 дня, иногда неделю. В этом случае тоже потребуется перенос, как и при снегопаде. Так что хрен редьки не слаще. Разве что зимой ещё можно поиграть, а в такую жару кто-то из футболистов и умереть может.
В июле? там жара сильная.
Зачем была пауза летом, чтобы играть в декабре?
Абсолютно все знают, что каждый год, в сентябре, октябре и ноябре уезжает неделя на сборные. Ну разве что прошлый год был исключением. Но прошлый сезон мы завершили в начале июня, а текущий стартанули во второй половине июля. Даже учётом переходных и финала кубка прошло больше месяца. Для чего?
В следующем году смотрю - заканчиваем 25 мая. финал кубка 2 июня. Ну, окей, там Евро стартует.
Но тут второй момент - все знают, что каждый год, в ноябре-декабре в одних городах можно ожидать снег, а в других стоит ожидать +20. Следовательно уже лет 5-6 есть понимание, что в снег можно играть только в питере, там крыша и подогрев. Всё остальное надо бегать на юге. В Ростове прямо сейчас +16. И даже учитывая прогноз, там и через неделю будет +5.
Почему в Ростове играли в сентябре, а в декабре стоит Москва?