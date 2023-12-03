«Для чего переходили на «осень – весна»? Раньше 29-й и 30-й туры было некуда переносить, сейчас есть куда. Смысл этого беспредела?» Карпин о матче с ЦСКА

Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».

Игру 17-го тура Мир решили провести в соответствии с расписанием, несмотря на сильный снегопад в Москве.

– Какой вариант для вас самый оптимальный?

– Для чего переходили на «осень ‑ весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры? – сказал перед матчем.

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