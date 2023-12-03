«Для чего переходили на «осень – весна»? Раньше 29-й и 30-й туры было некуда переносить, сейчас есть куда. Смысл этого беспредела?» Карпин о матче с ЦСКА

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Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».

Игру 17-го тура Мир РПЛ решили провести в соответствии с расписанием, несмотря на сильный снегопад в Москве.

– Какой вариант для вас самый оптимальный?

– Для чего переходили на «осень ‑ весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры? – сказал Карпин перед матчем.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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111 комментариев
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Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
+218
-10
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Валера у вас весной матч с Лимпопо. Ты против сборной России что ли болеешь ??? 😡
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Валера все по фактам разложил.
+54
-13
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Ну даже если в общем смотреть, - переход на осень весна нашему футболу не дал ничего вообще кроме тупейшего почти трёхмесчного перерыва, а в добавок угробил вторую лигу.
+53
-24
+29
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Ответ luu
Ну даже если в общем смотреть, - переход на осень весна нашему футболу не дал ничего вообще кроме тупейшего почти трёхмесчного перерыва, а в добавок угробил вторую лигу.
О каком 3 месячном перерыве речь? Так как единственный +- такой перерыв у нас - зимний, который от схемы чемпионата не зависит. А летом у нас перерыв был меньше чем 1,5 месяца, который и при весна/осень придется делать раз в 2 года из-за ЧМ/ЧЕ.
+36
-10
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
Или тех кто первый матч с Зенит - Локо, 24 сентября
а Локо-Зенит 3 декабря...
Что могло пойти не так)))
+21
-2
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Все правильно. Почему-то скандинавия играет весна-осень и не придумывают приключений на одно место. Видимо они бестолочи. А у нас каждый год неожиданно снег в декабре выпадает
+23
-8
+15
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Ответ luu
Ну даже если в общем смотреть, - переход на осень весна нашему футболу не дал ничего вообще кроме тупейшего почти трёхмесчного перерыва, а в добавок угробил вторую лигу.
Вторая лига играет по системе весна-осень, если что.
И если ее что и убивает, то точно не календарь
+18
-7
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Ответ Alon Raven
1. В декабре они доигрывают кубок. А первые матчи кубка в феврале. 2. У них в целом меньше матчей. Да ещё и пауза на ЧМ, обычно, отсутствует в силу того факта, что у них их всех команд вызывают 2-3 игрока. 3. А ещё у них летом нет 38°С. То есть можно и летом играть. А в России это прямой путь в реанимацию. Каждый год тысяч людей попадают в реанимацию из-за жары и десятки тысяч вызывают скорую. Многие умирают. И тоже как у снега нет конкретной даты, когда будет такая жара. Иногда держится 2-3 дня, иногда неделю. В этом случае тоже потребуется перенос, как и при снегопаде. Так что хрен редьки не слаще. Разве что зимой ещё можно поиграть, а в такую жару кто-то из футболистов и умереть может.
так надо летом просто начинать вечером, часов в 6..в 14:00 то понятно, что не айс
+10
-2
+8
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Ответ (_Баловень:)_)
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Это что бы 0:3 получить ?
+10
-2
+8
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Старая система больше нужна для того, что б чемпионат был целостный. 3 месяца между кругами - это дичь и два разных чемпионата 🤷‍♂️
+11
-4
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
Друг сам знаешь кто они ) у нас вс стране все против людей
+14
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Ну у нас же нельзя играть в июне и июле. Только декабрь только хардкор _I..I
+9
-3
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Ответ Temma
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Потому что в декабре не так часто снег идёт. И не так много. Особенно в Ростове. У нас тут уже был снег дней 5 назад с 19 вечера до 6 утра где-то шёл потихоньку. В 9 уже в основном грязь была и снег лишь местами ещё остался. Зато заморозки во вторую неделю ноября нормальное явление! Опять же, тогда и против игр в ноябре ему выступать? Есть разница между "иногда бывает" и "есть прямо сейчас".
+7
-2
+5
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А надо календарь тщательнее планировать - чтобы южные команды в конце ноября-начале декабря/начале марта (от матчей в декабре вообще надо отказываться), играли у себя дома.
Вот у Балтики например - матч с Сочи в Сочи был в июле, а матч с Сочи в Калининграде будет в самом начале марта, если повезёт то при слабом плюсе, а то и при минусе на улице. Логично? По-моему нет. Вот и сейчас, у ЦСКА с Ростовом такая же история - в Ростове матч летом, а в Москве матч в декабре. Ну и что это такое? Когда планировать календарь научатся тщательно?
+5
-1
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Видимо нет дат, из-за кубкового дабл иллюминейшена 🤣
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Ответ Alon Raven
1. В декабре они доигрывают кубок. А первые матчи кубка в феврале. 2. У них в целом меньше матчей. Да ещё и пауза на ЧМ, обычно, отсутствует в силу того факта, что у них их всех команд вызывают 2-3 игрока. 3. А ещё у них летом нет 38°С. То есть можно и летом играть. А в России это прямой путь в реанимацию. Каждый год тысяч людей попадают в реанимацию из-за жары и десятки тысяч вызывают скорую. Многие умирают. И тоже как у снега нет конкретной даты, когда будет такая жара. Иногда держится 2-3 дня, иногда неделю. В этом случае тоже потребуется перенос, как и при снегопаде. Так что хрен редьки не слаще. Разве что зимой ещё можно поиграть, а в такую жару кто-то из футболистов и умереть может.
летом в футбол играть нельзя)))) пиши еще )))
+8
-4
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Питер, Сочи, Грозный, Ростов, Краснодар почему бы последние два тура не провести на этих полях??
+6
-2
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А это передавайте привет Гинеру. Именно он продвигал "осень-весна", ради лучшей готовности к еврокубкам.
+12
-9
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Ответ Виктор Ильяшенко
В СССР играли июнь июль жара такая же была
Не-а. Не такая же. Пиковые температуры в Москве и Ростове такие, как после Эйяфьядлайёкудля, были в последний раз где-то сотню лет назад, ещё до второй мировой войны. Не знаю как в Москве, а у нас в Ростове теперь каждый год всего 1-2° градусов до этого пика не хватает. В СССР было заметно холоднее летом. Каждый год записан, потому можно глянуть. Среднемесячная температура в июле в XXI веке составляет 25.6°С. Среднемесячная температура во второй половине 20-го века составляла 23.1°С. Так что нет, в СССР не в такую жару играли. Более того, в СССР матчей было меньше. Сейчас дополнительный месяц игр нужен.
+4
-1
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Ответ luu
Ну даже если в общем смотреть, - переход на осень весна нашему футболу не дал ничего вообще кроме тупейшего почти трёхмесчного перерыва, а в добавок угробил вторую лигу.
лол ты в прошлом году чемпионат начал смотреть? при системе Весна осень последний тур играли в середине ноября и потом отдыхать до марта. Сам месяца посчитаешь?
+4
-1
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Ответ digrease
Вторая лига играет по системе весна-осень, если что. И если ее что и убивает, то точно не календарь
Только со следующего года
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Ответ Николай Коровин
апертура и клаусура. можно так сделать. с плей- офф
Брат, у нас люди плакали от формата кубка, что там им всё сложно. Латинские системы их добьют 😂
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
Это не лечится, этот вопрос сейчас всплывет, а летом при составлении календаря им напечет солнцем голову и они опять не вспомнят, что мы северная страна)
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Ответ Alon Raven
Не-а. Не такая же. Пиковые температуры в Москве и Ростове такие, как после Эйяфьядлайёкудля, были в последний раз где-то сотню лет назад, ещё до второй мировой войны. Не знаю как в Москве, а у нас в Ростове теперь каждый год всего 1-2° градусов до этого пика не хватает. В СССР было заметно холоднее летом. Каждый год записан, потому можно глянуть. Среднемесячная температура в июле в XXI веке составляет 25.6°С. Среднемесячная температура во второй половине 20-го века составляла 23.1°С. Так что нет, в СССР не в такую жару играли. Более того, в СССР матчей было меньше. Сейчас дополнительный месяц игр нужен.
лол, а как в ссср в душанбе играли? в ереване, в баку, в ташкенте и т.д. ? )))
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Продавливали переход от "весна-осень" Фурсенко и менеджмент трех-четырех столично-питерских клубов, которые невесть с чего решили, что только переход на европейскую систему сразу решит в стране все футбольные проблемы.
Заявлялось, что в каждом городе ПЛ будут построены футбольные манежи на 10 тыс. зрителей. Придут, вернее преумножатся победы в европейских кубках...
Обычное популистские фантазии и удобство в трансферных вопросах тех-же, трех-четырех столично-питерских клубов, "эффективные менеджеры" которых и перевернули весь наш футбол с ног на голову.
+11
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А что они сделали с системой образования, Валер…
+6
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Ответ hibou
Все правильно. Почему-то скандинавия играет весна-осень и не придумывают приключений на одно место. Видимо они бестолочи. А у нас каждый год неожиданно снег в декабре выпадает
1. В декабре они доигрывают кубок. А первые матчи кубка в феврале.
2. У них в целом меньше матчей. Да ещё и пауза на ЧМ, обычно, отсутствует в силу того факта, что у них их всех команд вызывают 2-3 игрока.
3. А ещё у них летом нет 38°С. То есть можно и летом играть. А в России это прямой путь в реанимацию. Каждый год тысяч людей попадают в реанимацию из-за жары и десятки тысяч вызывают скорую. Многие умирают. И тоже как у снега нет конкретной даты, когда будет такая жара. Иногда держится 2-3 дня, иногда неделю. В этом случае тоже потребуется перенос, как и при снегопаде. Так что хрен редьки не слаще. Разве что зимой ещё можно поиграть, а в такую жару кто-то из футболистов и умереть может.
+15
-13
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
В 18 году матч Енисей- Ахмат играли 1 декабря в Красноярске при температуре -14. Я думаю, что это одни кретины
+3
-1
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Ответ Forrest Gamp
Валера все по фактам разложил.
Калешин уже дораскладывался... тоже критиковал осень-весну, ну заодно и руководство лиги
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А почему не сделать календарь с апреля по ноябрь при том чтоб южные команды 2 первых и 2 последних тура дома играли? Ну что, трудно до этого домыслить?
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И плюс я понять не могу. Вот нас вернут в еврокубки. Там 1-2 тура в декабре. По новой системе больше может будет. Разве закончить в ноябре это не наше преимущество? Что б команда могла уехать и подготовиться к матчам? Говорили тонус? Так сколько матчей переносили ЦСКА и особенно Зенит в победных кубках уефа? И потом представьте, что в среду у коней была бы Лч. На фиг им такой вот тонус? 😂обмороженные были б, уставшие.
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Ответ Anton Kuznetsov
те кто ратуют за то чтобы в ноябре-декабре игры игрались только в Ростове, Краснодаре , СПб. А вы не думали о том, что нельзя делать 5 подряд домашних матчей или 5 подряд выездных? Вы не думали о том, что жители этих городов хотят на футбол ходить не только зимой, а в нормальные месяцы? нет? так подумайте
В нормальные месяцы это когда?
В июле? там жара сильная.
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Ответ Сергей
Помнится, лет 10 лет назад этот борец с системой наоборот говорил, что лучше играть в декабре.
Вы точно прочитали внимательно его слова? Он тут не гонит на систему, а говорит, что как раз переход вводили для того, чтобы матчи можно было в случае чего перенести. Но в итоге играем в снегопад 3го декабря.
+1
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Ответ Balt
А надо календарь тщательнее планировать - чтобы южные команды в конце ноября-начале декабря/начале марта (от матчей в декабре вообще надо отказываться), играли у себя дома. Вот у Балтики например - матч с Сочи в Сочи был в июле, а матч с Сочи в Калининграде будет в самом начале марта, если повезёт то при слабом плюсе, а то и при минусе на улице. Логично? По-моему нет. Вот и сейчас, у ЦСКА с Ростовом такая же история - в Ростове матч летом, а в Москве матч в декабре. Ну и что это такое? Когда планировать календарь научатся тщательно?
Календарь составляют типы из одного города, а у них крыша, на остальных наплевать.
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Оно абсолютно верно. Годами говорится одно и тоже, а воз и ныне там.
Зачем была пауза летом, чтобы играть в декабре?
Абсолютно все знают, что каждый год, в сентябре, октябре и ноябре уезжает неделя на сборные. Ну разве что прошлый год был исключением. Но прошлый сезон мы завершили в начале июня, а текущий стартанули во второй половине июля. Даже учётом переходных и финала кубка прошло больше месяца. Для чего?

В следующем году смотрю - заканчиваем 25 мая. финал кубка 2 июня. Ну, окей, там Евро стартует.

Но тут второй момент - все знают, что каждый год, в ноябре-декабре в одних городах можно ожидать снег, а в других стоит ожидать +20. Следовательно уже лет 5-6 есть понимание, что в снег можно играть только в питере, там крыша и подогрев. Всё остальное надо бегать на юге. В Ростове прямо сейчас +16. И даже учитывая прогноз, там и через неделю будет +5.
Почему в Ростове играли в сентябре, а в декабре стоит Москва?
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Ответ luu
Так это разные турниры, один закончился в ноябре, а другой начался в марте, неужели непонятно?
и что это даёт? вопрос исключительно в составлении календаря имея южные команды и закрытый стадион в Петербурге, эти клованы из Лиги не могут составить календарь. У нас снег и в октябре может выпасть, сейчас мы играем середину чемпионата в такую погоду а раньше самую концовку где решались места за чемпионство. Интересно смотреть решающий матч чемпионата в -20 когда из за погоды весь сезон коту под хвост может пойти
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ну так-то прав
+4
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Летом жарко, зимой холодно. Определится не могут. После перехода на осень-весна не выиграли ни одного футбольного титула. Это Вам для размышления!
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ишь заскулили, а когда костюмы принимали переход на весну-осень никто против не был, перешли - хавайте
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Все по делу сказал. Как обычно дождались до последнего и прогноз погоды никого не интересует же.
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29 сентября эти команды играли в ростове. В этот день в москве было +23. Сегодня в Ростове +17.
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Ответ Сергей
Помнится, лет 10 лет назад этот борец с системой наоборот говорил, что лучше играть в декабре.
Да предлагал, но не предлагал в снегу играть. Вы иногда вникайте в тему.
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
Откройте сайт РПЛ, раздел "Руководители"....
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Ответ CSKA_AC Milan
Назовите фамилии тех кретинов, которые назначили матч первого круга на сентябрь в Ростове, а второй матч на декабрь в Москве.
То же можно сказать и о Локо с зенитом.
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Ответ Dinamik1
А ведь он раньше другие песни пел совсем наоборот.Сам за бугром играл по этой системе.
Он предлагал в снегу играть.
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Ответ sp.msk.86
Под такой график нужна инфраструктура
Крытые стадио от снегопада? Нереально. Вчера в Мюнхене перенесли же игру из-за этого "Бавария" - "Унион".
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Ответ Виктор Ильяшенко
В СССР играли июнь июль жара такая же была
а низзззя было оказывается. специалисты говорят! ))
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Ответ Isshin88
То есть когда в Мюнхене отменяют футбол, потому что людям некомфортно до него добираться, а у нас в Мск спокойно играют в футбол, хотя заранее было понятно что в целом в Москве зимой такой снегопад это норма и можно было летом играть в Москве, а зимой в Ростове или просто тур перенести на 2024 год? Что мы здесь слизали с Запада?
В наших условиях невозможно сделать идеальный календарь по системе осень- весна. Тот же Ростов и так получил два матча в марте. Но действует принцип минимизация домашних и выездных серий. Так же учитывают категории клубов. Как по уровню (дважды нельзя сыграть с командой из топ категории), так и по тв рейтингу. Так же есть еще дополнительные мероприятия и требования МВД. И до конца марта, то же Сочи играет на выезде из-за фестиваля. Куча есть аспектов. А не от балды, захотели туда перенесли, захотели сюда. Слизана система. Из-за которой уж очень много танцев с бубном.
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Летом надо играть.
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