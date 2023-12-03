Федотов о матче с «Ростовом» под снегом: «Погода шепчет, что пора менять формат. Сколько можно?»
Владимир Федотов перед матчем с «Ростовом» заявил, что нужно менять формат РПЛ.
– Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…
– То есть «весна – осень»?
– Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.
– Играть или нет?
– Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово, – сказал главный тренер ЦСКА.
Ранее стало известно, что матч между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве.
Идея вернуть «весну-осень» – бессмыслица. Мы проверили: разницы в системах почти нет
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Может лучше крыши на стадионах построить, а не формат менять?
Если сделать крышу хотя бы ещё на 3 стадионах, то можно будет и зимой пару туров провести
Тогда чемпионат заканчивался в середине или конце ноября. Нынешняя инфраструктура (поляны с подогревом) вполне позволяют заканчивать чемпионат на хороших полях.
Две, три недели перехода от осени к зиме и являются решающими к тем условиями при которых играть футбол становиться невозможным.
Проблема полей начинается после зимней паузы, когда они еще не отошли от зимней спячки. Как раз, при системе "осень-весна" концовка чемпионата проходит на полянах, которые только начинают приходить в норму а у нас заканчивается чемпионат.
Где были эти "эффективные футбольные реформаторы", которые голосили из каждого утюга, что при переходе на "осень-весну" в каждом городе построят футбольные манежы на 10 тыс. зрителей??
И ты надеешься, что сейчас при тотальном финансовым дефеците будут перестраивать арены под крышу ))))
Играли с 10 марта по 2 ноября и было 16 команд плюс еще ЕВРОКУБКИ были(где играли весьма успешно). Все было нормально, но нет захотелось дурачку сделать как в Испании-Италии.
На самом деле - конечно, нет.
В России не очень футбольный климат. Учитывая, что ещё и вечные проблемы с финансированием у многих команд, выход один - сокращать РПЛ до 14 команд
Хватит уже лить из пустого в порожнее.