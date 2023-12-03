Федотов о матче с «Ростовом» под снегом: «Погода шепчет, что пора менять формат. Сколько можно?»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Владимир Федотов стадионы календарь Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов перед матчем с «Ростовом» заявил, что нужно менять формат РПЛ.

– Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

– То есть «весна – осень»?

– Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

– Играть или нет?

– Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово, – сказал главный тренер ЦСКА.

Ранее стало известно, что матч между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве.

Идея вернуть «весну-осень» – бессмыслица. Мы проверили: разницы в системах почти нет

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34 комментария
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Ничего не надо менять. Просто надо включать мозг при составлении календаря.
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Поменяем формат и будем играть решающие матчи в таких условиях
Может лучше крыши на стадионах построить, а не формат менять?
Если сделать крышу хотя бы ещё на 3 стадионах, то можно будет и зимой пару туров провести
+22
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+15
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Ответ Ninjah
Ничего не надо менять. Просто надо включать мозг при составлении календаря.
в Ростове сейчас 16-18 градусов.
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Схожие по климату Швеция и Норвегия вроде тоже Европа, но свои чемпы проводят по формату а`ля первенство СССР. Беларусь, кстати, тоже.
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Что значит менять формат? Мы же его под Европу перестроили, чтоб по весне в Еврокубках клубы себя увереннее чувствовали))))
+7
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Ответ Miron_8383
Поменяем формат и будем играть решающие матчи в таких условиях Может лучше крыши на стадионах построить, а не формат менять? Если сделать крышу хотя бы ещё на 3 стадионах, то можно будет и зимой пару туров провести
Ты наверное ходил в школу, когда проводили чемп по системе "весна-осень"
Тогда чемпионат заканчивался в середине или конце ноября. Нынешняя инфраструктура (поляны с подогревом) вполне позволяют заканчивать чемпионат на хороших полях.
Две, три недели перехода от осени к зиме и являются решающими к тем условиями при которых играть футбол становиться невозможным.
Проблема полей начинается после зимней паузы, когда они еще не отошли от зимней спячки. Как раз, при системе "осень-весна" концовка чемпионата проходит на полянах, которые только начинают приходить в норму а у нас заканчивается чемпионат.
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Ответ Tun
Это было за 10 лет до войны, наигрались
Хоть война хоть не война! Природу не обманешь, мы живем в стране которая большей своей частью находится в северных широтах где зимой идет снег и наступают морозы! Соответственно играть в футбол надо не зимой а летом! А у нас все наоборот, мы летом два месяца бамбук курим а зимой удивляемся что снег пошёл...
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А он хотел последний матч за решающие места в чемпионате играть? и переносить на весну уже нельзя будет
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Ответ Miron_8383
Поменяем формат и будем играть решающие матчи в таких условиях Может лучше крыши на стадионах построить, а не формат менять? Если сделать крышу хотя бы ещё на 3 стадионах, то можно будет и зимой пару туров провести
Ага, помечтай о том, что в стране где к Чемпионату Мира не удосужились спрогнозировать, просчитать, предусмотреть а сэкономили и не построили в СЕВРЕНОЙ стране, крытые арены. В стране, где проводится чемпионат по системе европейских стран с мягким зимним климатом.
Где были эти "эффективные футбольные реформаторы", которые голосили из каждого утюга, что при переходе на "осень-весну" в каждом городе построят футбольные манежы на 10 тыс. зрителей??
И ты надеешься, что сейчас при тотальном финансовым дефеците будут перестраивать арены под крышу ))))
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юар, австралия, сша, мексика, грузия, ирландия. не полный список стран с тёплой и даже жаркой погодой зимой, которые играют весна- осень
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Ответ Ева Витебская
в Ростове сейчас 16-18 градусов.
Это аномалия. Обычно гораздо ниже, около ноля.
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Ответ waleri
Схожие по климату Швеция и Норвегия вроде тоже Европа, но свои чемпы проводят по формату а`ля первенство СССР. Беларусь, кстати, тоже.
Не было у них своего Миллера с Фурсенко
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«Сколько можно ?»-я один прочитал это голосом Тинькова ?
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Ответ Chernoy
Сколько можно уже? При старом формате чемпионат бы кончился пару недель назад. Уже был снег. А если взять участие в еврокубках, то играли бы сейчас, а вышли бы в весну, начинали бы в феврале. А чемпионат начинали бы так же в марте, как сейчас начинается «второй круг». Если сборная будет участвовать во всех ЧМ и ЧЕ с Лигой наций, то каждое второе лето чемпионата России летом не будет из-за участия сборных. Хватит уже лить из пустого в порожнее.
А вы оптиимист
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Ответ Пикачу82
Хоть война хоть не война! Природу не обманешь, мы живем в стране которая большей своей частью находится в северных широтах где зимой идет снег и наступают морозы! Соответственно играть в футбол надо не зимой а летом! А у нас все наоборот, мы летом два месяца бамбук курим а зимой удивляемся что снег пошёл...
Еврокубки тем более не обманешь
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Ответ Иван Прошкин
Возвоащайте весну-осень. Хватит хе-ёй страдать! Все скандинавы так играют,белорусы тоже.
А летом играем при +40 в Самаре. Ничего менять не нужно, надо просто календарь нормально составлять по месту проведения и времени начала матча.
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Ответ Step_up
Помню весну-осень. Ни одного матча не было под снегом и с сугробами! Идеальные поля и температура! Прелесть просто! На самом деле - конечно, нет. В России не очень футбольный климат. Учитывая, что ещё и вечные проблемы с финансированием у многих команд, выход один - сокращать РПЛ до 14 команд
Давай шесть команд оставим и за месяц чемп проведем?
Играли с 10 марта по 2 ноября и было 16 команд плюс еще ЕВРОКУБКИ были(где играли весьма успешно). Все было нормально, но нет захотелось дурачку сделать как в Испании-Италии.
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Ответ Miron_8383
Поменяем формат и будем играть решающие матчи в таких условиях Может лучше крыши на стадионах построить, а не формат менять? Если сделать крышу хотя бы ещё на 3 стадионах, то можно будет и зимой пару туров провести
Что за чушь? в первых числах ноября последний тур игрался по системе весна-осень на идеальных полях. Никакие крыши миллирдные не нужны были
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Ответ spartak-v
Это аномалия. Обычно гораздо ниже, около ноля.
в ростове в декабре очевидно теплее, чем в москве
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Ответ Ева Витебская
в Ростове сейчас 16-18 градусов.
Предлагаешь всем командам в один день играть в Ростове друг с другом?
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Дороги и дураки наше вечное поэтому будем на это смотреть….
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Ответ Ninjah
Ничего не надо менять. Просто надо включать мозг при составлении календаря.
+++
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Ответ Пикачу82
Хоть война хоть не война! Природу не обманешь, мы живем в стране которая большей своей частью находится в северных широтах где зимой идет снег и наступают морозы! Соответственно играть в футбол надо не зимой а летом! А у нас все наоборот, мы летом два месяца бамбук курим а зимой удивляемся что снег пошёл...
Нужно весна-осень возвращать и делать плей-офф как в МЛС
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Ответ Пикачу82
Что значит менять формат? Мы же его под Европу перестроили, чтоб по весне в Еврокубках клубы себя увереннее чувствовали))))
Это было за 10 лет до войны, наигрались
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Когда мы играли в еврокубках, смысл был. Хотя результата не было. Теперь это просто мазохизм. Летом ждать игру, а зимой играть
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Зачем менять формат? Два матча :,Локо -Зенит и ЦСКа- Ростов. Поменять местами календарь игр и матч был бы сегодня в Питере под крышей и в теплом Ростове . Идиоты- чиновники и сами руководители клубов , которые этот календарь согласовали .
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А может просто деньги нудно направить на строительство стадионов, на которых можно было бы играть зимой? На обслуживание полей, чтоб газон был в норме? С нашими зп футболистам можно очень хорошо экономить, если начать эти зп сокращать
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Помню весну-осень. Ни одного матча не было под снегом и с сугробами! Идеальные поля и температура! Прелесть просто!
На самом деле - конечно, нет.
В России не очень футбольный климат. Учитывая, что ещё и вечные проблемы с финансированием у многих команд, выход один - сокращать РПЛ до 14 команд
+1
-1
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А может нужно было догадаться, что в декабре плохая погода в Москве и назначить сразу матч в Ростове? сейчас там плюс 18(!!!!)
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Сколько можно уже? При старом формате чемпионат бы кончился пару недель назад. Уже был снег. А если взять участие в еврокубках, то играли бы сейчас, а вышли бы в весну, начинали бы в феврале. А чемпионат начинали бы так же в марте, как сейчас начинается «второй круг». Если сборная будет участвовать во всех ЧМ и ЧЕ с Лигой наций, то каждое второе лето чемпионата России летом не будет из-за участия сборных.
Хватит уже лить из пустого в порожнее.
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Возвоащайте весну-осень. Хватит хе-ёй страдать! Все скандинавы так играют,белорусы тоже.
+6
-6
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Формат, который Гинер продавил?
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