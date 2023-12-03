Федотов о матче с «Ростовом» под снегом: «Погода шепчет, что пора менять формат. Сколько можно?»

Владимир Федотов перед матчем с «Ростовом» заявил, что нужно менять формат РПЛ.

– Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

– То есть «весна – осень»?

– Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

– Играть или нет?

– Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово, – сказал главный тренер ЦСКА.

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