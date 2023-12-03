Промес интересен «Фенербахче». Вингера «Спартака» хотят подписать зимой, турецкий клуб получает «позитивные сигналы» (Haber.com)
«Фенербахче» интересен вингер «Спартака» Квинси Промес.
Как пишет Haber.com, турецкий клуб хочет усилить левый фланг атаки в ходе зимнего трансферного окна и проявляет интерес к Промесу. Сообщается, что «Фенербахче» планирует осуществить серьезные шаги для подписания 31-летнего вингера.
По данным источника, «Фенербахче» получает «позитивные сигналы» по поводу возможного перехода Промеса.
Срок действующего контракта Квинси со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года, однако несколько дней назад появилась информация о том, что соглашение автоматически продлится на год.
В этом сезоне Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Подробнее статистику игрока можно изучить здесь.
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"Стало известно, когда состоится слушание по существу о контрабанде наркотиков вингером «Спартака» Квинси Промесом...Слушания запланированы на 24 января 2024 года."
Хотя чего еще ожидать от человека, который не болеет ни за одну команду, зато "читает блог Заремы Салиховой"? Очевидный заремобот.
"Стало известно, когда состоится слушание по существу о контрабанде наркотиков вингером «Спартака» Квинси Промесом...Слушания запланированы на 24 января 2024 года."