Промес интересен «Фенербахче». Вингера «Спартака» хотят подписать зимой, турецкий клуб получает «позитивные сигналы» (Haber.com)

Теги Спартак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Квинси Промес Футбол

«Фенербахче» интересен вингер «Спартака» Квинси Промес.

Как пишет Haber.com, турецкий клуб хочет усилить левый фланг атаки в ходе зимнего трансферного окна и проявляет интерес к Промесу. Сообщается, что «Фенербахче» планирует осуществить серьезные шаги для подписания 31-летнего вингера.

По данным источника, «Фенербахче» получает «позитивные сигналы» по поводу возможного перехода Промеса.

Срок действующего контракта Квинси со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года, однако несколько дней назад появилась информация о том, что соглашение автоматически продлится на год.

В этом сезоне Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Подробнее статистику игрока можно изучить здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Турции тоже всё равно на сигналы суда из Нидерландов?
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промеса надо оставлять, ещё пару лет будет давать хороший результат
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🦆🦆🦆
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Ермаков
24 ноября Промеса оправдали в суде.
Новости на Спортсе не было ? Как они могли такое пропустить ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хочу женится на принцессе Астурии, получаю «позитивные сигналы», только бы в дурку не забрали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ f0rmoceft
Промеса надо оставлять, ещё пару лет будет давать хороший результат
А он и не уедет никуда
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Ермаков
Промеса суд оправдал.И понеслось.
Ну сколько можно врать? Суда еще не было.
"Стало известно, когда состоится слушание по существу о контрабанде наркотиков вингером «Спартака» Квинси Промесом...Слушания запланированы на 24 января 2024 года."
Хотя чего еще ожидать от человека, который не болеет ни за одну команду, зато "читает блог Заремы Салиховой"? Очевидный заремобот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а как он в составе турецкого клуба будет по европам ездить на матчи различных еврокубковых турниров? его ж там спеленают сразу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бред полный, только в России он в безопасности, из Турции его в первый же день этапируют на родину а там он сядет на реальный срок.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А там автозак из Голландии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
и промеса сразу прикроют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За 40 м. Можно и отдать)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А такую зарплату они ему точно платить не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
маловероятно что уедет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Ермаков
24 ноября Промеса оправдали в суде.
Доказательства есть ?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Aleksey Yashin
А Турции тоже всё равно на сигналы суда из Нидерландов?
В Европе игнорируется куча турецких запросов на экстрадицию, почему турков должны волновать всякие чухонские суды? Другое дело, что в еврокубках ему будет играть сложновато в выездных матчах
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Aleksey Yashin
А Турции тоже всё равно на сигналы суда из Нидерландов?
Именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Павел Ермаков
24 ноября Промеса оправдали в суде.
Таки врешь.
"Стало известно, когда состоится слушание по существу о контрабанде наркотиков вингером «Спартака» Квинси Промесом...Слушания запланированы на 24 января 2024 года."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ f0rmoceft
Промеса надо оставлять, ещё пару лет будет давать хороший результат
Он уже в этом году не бежит на дистанции,а без дистанции его дриблинг бесполезен
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А из Турции его могут в Голландию сдать ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий