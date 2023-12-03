«Фенербахче» интересен вингер «Спартака» Квинси Промес.

Как пишет Haber.com, турецкий клуб хочет усилить левый фланг атаки в ходе зимнего трансферного окна и проявляет интерес к Промесу. Сообщается, что «Фенербахче» планирует осуществить серьезные шаги для подписания 31-летнего вингера.

По данным источника, « » получает «позитивные сигналы» по поводу возможного перехода .

Срок действующего контракта Квинси со « » рассчитан до лета 2024 года, однако несколько дней назад появилась информация о том, что соглашение автоматически продлится на год.

В этом сезоне Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Подробнее статистику игрока можно изучить здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!