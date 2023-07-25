«Спартак» предложил 6 млн евро за левого защитника «Фенербахче» Остервольде. ЦСКА и «Краснодару» он тоже интересен (As Marca)

Теги Спартак ЦСКА Нант Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Джейден Остервольде Футбол

Левый защитник «Фенербахче» Джейден Остервольде может продолжить карьеру в России.

Как сообщает турецкий As Marca, московский «Спартак» предложил 6 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

Также интерес к Остервольде проявляют ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант». Все эти клубы контактировали с агентом игрока Джосом Блакборном.

До «Фенербахче» Джейден выступал за «Парму» и «Твенте». За турецкий клуб игрок из Нидерландов провел 5 матчей, его статистику можно найти здесь.

34 комментария

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ТимТалер
При живом Зените нельзя сообщать такие новости !)
+60
-3
+57
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Камбоджа Иванов
У Фенербахче, который подписал с Зенитом соглашение? Удачи
+15
-4
+11
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Атакующий Юран
Ответ ТимТалер
При живом Зените нельзя сообщать такие новости !)
Аххахаха…плюсую
+17
-6
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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выбор очевиден
великий Спартак
+12
-5
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градус ненависти
Ответ Дарни новый мкпеешер
как игрок?
Норм, брал его в FM в Утрехт из Пармы за 800к, был у меня сменщиком Камбьязо на левом фланге, так взяли Лигу Европы;))
+8
-1
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fussballer
А что на это скажет Зенит?
+7
0
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Юрий Тюмин
ЦСКА всех хочет но не кто не доезжает..
+2
0
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zzzeeerrrooo
Ответ T622222
А заберет зенит 🤣🤣🤣🤣
Зачем он лучший лз лиги есть и круговой
+5
-3
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igo sarSM
Ответ ТимТалер
При живом Зените нельзя сообщать такие новости !)
хороший зенит - мертвый зенит (генерал Шеридан)
+1
0
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Александр Павлов
Похоже что в очередной раз мы не купим достойного защитника
+2
-1
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Slavnov
так они его вроде недавно купили,за те же 6 млн,а так парень топовый,с его ростом сверх быстрый,техничный,пас есть,удар,он кстати голландец с суринамскими корнями,так что,антоха может помочь в трансфере
+1
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Магомед Саид Амирханов
Ответ pain
вместо хлусевича?
Очень смешно
0
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Evgeny Valyaev
Ответ Атакующий Юран
У зенита партнерство с ними, как со звездой)
У Фенера Газпром на майках? Нет.
Значит, что уже не такое же партнерство.
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Атакующий Юран
Ответ Evgeny Valyaev
У Фенера Газпром на майках? Нет. Значит, что уже не такое же партнерство.
Ну это да, но они по игрокам и академиям партнёрятся
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Сергей Кузьмичев
Хорошие трансферы любят тишину.Такое ощущение что подпишут совсем других
0
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pain
Ответ Магомед Саид Амирханов
Очень смешно
что конкретно?
0
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Евгений Семенченко
Ответ fussballer
А что на это скажет Зенит?
"Широков передаст" (с) )))
+1
-1
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alexsem69
Ответ ТимТалер
При живом Зените нельзя сообщать такие новости !)
А с Зенитом согласовали?)))
0
0
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WelD
Ответ ТимТалер
При живом Зените нельзя сообщать такие новости !)
Хороший зенит - живой зенит ? ;)
+1
-1
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LionKing
А в это время ЦСКА продлевает контракт с Лукиным
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Ivan Balashov
Ну уж сейчас-то точно он ЦСКА нужнее.
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Ширко1986
А белые в качестве трансфера рассматриваются?
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pain
вместо хлусевича?
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Дарни новый мкпеешер
как игрок?
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