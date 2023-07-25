«Спартак» предложил 6 млн евро за левого защитника «Фенербахче» Остервольде. ЦСКА и «Краснодару» он тоже интересен (As Marca)
Левый защитник «Фенербахче» Джейден Остервольде может продолжить карьеру в России.
Как сообщает турецкий As Marca, московский «Спартак» предложил 6 миллионов евро за 22-летнего футболиста.
Также интерес к Остервольде проявляют ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант». Все эти клубы контактировали с агентом игрока Джосом Блакборном.
До «Фенербахче» Джейден выступал за «Парму» и «Твенте». За турецкий клуб игрок из Нидерландов провел 5 матчей, его статистику можно найти здесь.
великий Спартак
Значит, что уже не такое же партнерство.