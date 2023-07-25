«Спартак» предложил 6 млн евро за левого защитника «Фенербахче» Остервольде. ЦСКА и «Краснодару» он тоже интересен (As Marca)

Левый защитник «Фенербахче» Джейден Остервольде может продолжить карьеру в России.

Как сообщает турецкий As Marca, московский « » предложил 6 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

Также интерес к проявляют , « », « » и «Нант». Все эти клубы контактировали с агентом игрока Джосом Блакборном.

До «Фенербахче» Джейден выступал за «Парму» и «Твенте». За турецкий клуб игрок из Нидерландов провел 5 матчей, его статистику можно найти здесь.