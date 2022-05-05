Дзюба может перейти в «Фенербахче» или «Црвену Звезду». К Бакаеву в Турции тоже есть интерес (Илья Казаков)

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К нападающему «Зенита» Артему Дзюбе проявляют интерес клубы из Турции и Сербии.

Как информирует журналист Илья Казаков, на форварда претендует «Фенербахче», который уже пытался приобрести его в прошлом году.

Также существует вариант с переходом в «Црвену Звезду» – он характеризуется как «возможно, более реальный».

Сообщается, что к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву тоже есть интерес в Турции.

Ранее стало известно, что Дзюба собирается уйти из «Зенита» летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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