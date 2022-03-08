«Спартак» опроверг переход Айртона в «Фенербахче»: «Все игроки намерены продолжить играть за клуб»

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«Спартак» опроверг информацию о переходе Айртона в «Фенербахче».

Турецкое издание Ajansspor сообщило, что бразилец намерен воспользоваться правом приостановки контракта со «Спартаком» и перейти в стамбульский клуб. 

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фэйковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за «Спартак».

При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью – в полном составе – готовится к следующему матчу», – говорится в сообщении Зеленова.

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