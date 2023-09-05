«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Луан Перес.

Как утверждает турецкий сайт Sporx, российский клуб сделал предложение о трансфере 29-летнего защитника, которого « » готов отпустить примерно за 3 миллиона евро.

Прошлым летом перешел в «Фенербахче» из «Марселя» за 5,23 млн евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне на счету бразильца 3 матча в квалификации Лиги конференций. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS