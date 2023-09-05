«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Перес. Его готовы продать за 3 млн евро (Sporx)
«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Луан Перес.
Как утверждает турецкий сайт Sporx, российский клуб сделал предложение о трансфере 29-летнего защитника, которого «Фенербахче» готов отпустить примерно за 3 миллиона евро.
Прошлым летом Перес перешел в «Фенербахче» из «Марселя» за 5,23 млн евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне на счету бразильца 3 матча в квалификации Лиги конференций. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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А если без шуток, в команде есть Чернов, Джикия, Дуарте, Бабич. Может, Абаскалю просто стоит лучше поработать с тем, что есть?
Мозез, Бальде, Шамар - их никуда не продали. Надо что-то с ними делать, у них приличные контракты.