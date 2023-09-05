«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Перес. Его готовы продать за 3 млн евро (Sporx)

Теги Спартак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Луан Перес деньги Футбол

«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Луан Перес.

Как утверждает турецкий сайт Sporx, российский клуб сделал предложение о трансфере 29-летнего защитника, которого «Фенербахче» готов отпустить примерно за 3 миллиона евро.

Прошлым летом Перес перешел в «Фенербахче» из «Марселя» за 5,23 млн евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне на счету бразильца 3 матча в квалификации Лиги конференций. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
falkao2013
Вы нападающего собираетесь покупать? Или весь сезон с Соболевым и сырым Мелешиным будете мучиться?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ falkao2013
Вы нападающего собираетесь покупать? Или весь сезон с Соболевым и сырым Мелешиным будете мучиться?
Сейчас из дубля достанут нового Артема, Быковский фамилия. Под 2 метра ростом парниша, будет с Соболевым в навалы ходить)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Чтобы что? Чтобы Литвинову было с кем в защите играть?

А если без шуток, в команде есть Чернов, Джикия, Дуарте, Бабич. Может, Абаскалю просто стоит лучше поработать с тем, что есть?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Луан! Наконец-то, дождались.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Polessky
Левоногий?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Ilya Polessky
Левоногий?
Абелардо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony Lee
Ответ Peter Parker
Луан! Наконец-то, дождались.
Недооцененный комментарий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barmaleika
Освоение трансферного бюджета идёт на пять с плюсом. Уверен, что у спортивного директора, за недолгое время работы в Спартаке, уже появилось пару новых вилл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
furiking
Можно еще Ферстаппена на фланг подписать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Ответ Владислав Булгаков
Есть специалисты по турецкой лиге?)
Если на место где ляпил Денисов почему нет?Хотя вроде зарубокно трансфера уж закрыли.⁷А в нападении Мелешин никак чото не хочет раскрываться....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaltikaSPb
Если турки продают за 3 млн - значит парень просто умеет попадать ногой по мячу, на большее глупо рассчитывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit Belleu
Брехня.За 3млн можно только осла купить,а не защитника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Владислав Булгаков
Есть специалисты по турецкой лиге?)
дзюба)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CrazyRamm
спокойно, это турецкие сми.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Может под Бердыева готовят автобус с кучей защитников и полузащитников с двумя оставшимися неполноценными центральными напами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Зачем, если играть будут дуарте, джикия и денисов? Даже если привезут еще 50 голов))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моё Моя
Ответ falkao2013
Вы нападающего собираетесь покупать? Или весь сезон с Соболевым и сырым Мелешиным будете мучиться?
Друг, у нас их и так полно.
Мозез, Бальде, Шамар - их никуда не продали. Надо что-то с ними делать, у них приличные контракты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velosipedin
Ответ Пользователь Имени
А уверен, что испанцу нужны ещё нападающие? У него порой и Соболев играет "в оттяжке", а при желании выставит состав без чистого нападающего и не уверен, что КПД в атаке снизится, а скорее стилистически это будет ближе к "футболу Абаскаля"
испанцу недолго осталось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Ну похоже у Лукойла лимит не ограничен в этом сезоне, можно заново набрать команду, учитывая текущие результаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Очередной защитник на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха Жданчик
в нападение абаскаль выйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Акимов
никак спартак не угомониться. в очередной раз рубль по пятакам меняет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СынМилосердова
Ответ Peter Parker
Луан! Наконец-то, дождались.
Ну ты вспомнил)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Одного Луана уже хотели привезти, опять те-же грабли. Может хотя бы аренда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Мевлю верните, все дешевле выйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий