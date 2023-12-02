Калешин выступил за возвращение к «весна – осень» и против агентов в футболе: «Запретить паразитов на законодательном уровне. И все встанет на место»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига агенты Футбол

Евгений Калешин выступил за запрет деятельности футбольных агентов.

Ранее Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти». Вскоре «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения с тренером из-за разногласий в пути развития».

– Как вам реакция в целом? Потому что много писали и с поддержкой, много писали: «А что он хотел после того, что он сказал?»

– Почему я должен думать про реакцию? Я сказал то, что я думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Я сказал честно, искренне. Если кого-то это задевает – хорошо: значит, есть резонанс. В положительную сторону – хорошо, отлично вообще. В отрицательную – тоже хорошо: значит, люди задумаются, поразмышляют над тем, что я сказал. 

– Многие говорят: «Ну, понятно, он проиграл, поэтому так сказал. Почему он до этого это не говорил?»

– Значит, люди не видели мои интервью. Я постоянно об этом говорил. Когда-то более резонансно... Те, кто меня знает, понимают, о чем я говорю. Понимают, что пришло время изменений. Если мы будем продолжать в таком ключе двигаться, то мы ничего не построим, ничего не будет. Нужны серьезные изменения в  структуре нашего футбола, проведении турниров – кучу всего нужно менять.

– Вот какие [изменения нужны]?

– Первое – это возвращение к советской системе подготовки проведения турниров. «Весна – осень». Как можно исключить лето в северной стране?

– Вы же понимаете, что есть, например, чемпионат Европы, чемпионат мира...

– Я ничего не понимаю. Чемпионат Европы – раз в четыре года, чемпионат мира – раз в четыре года. Сколько команд играет в еврокубках? Три? Четыре? Остальная страна что должна делать? Подстроиться под эти клубы? Бред полный. Сколько выиграли наши клубы с новой системой? Ноль. Сборная чего добилась? Ноль. Вот и думайте.

Поэтому все, что об этом говорят, – профанация, а меня беспокоит то, что люди, которые это сделали, не способны признать ошибку. Продолжают доказывать, что это все правильно, все это на благо футбола. Поэтому это все профанация, галиматья. 

– Вернуться к советской системе, вернуться на «весна – очень». Что еще?

– Система подготовки, система скаутинга, селекции. Вы знаете критерии отбора? А я знаю. Нигде нет. Кто у нас играет? Может, они не готовы играть в футбол. Мы отбираем людей без селекции, без тестирования. Во все команды.

Я предлагал сделать тестирование все лиги – набрать бригаду, чтобы они протестировали работоспособность, взрывные качества, быстроту, занесли эти данные.

Все можно наладить очень быстро, если есть желание. Первое – прикрутить всех агентов. Запретить вообще паразитов в футболе. Запретить на законодательном уровне. И все встанет на место очень быстро. 

– Вы за полный запрет агентов?

– Полный запрет.

– Футболисты должны сами общаться?

– Я всю жизнь сам общался. Мозги надо иметь, прочитать 4 страницы, свою зарплату узнать. Зачем мне кто-то нужен? Я просто не понимаю, – сказал Калешин. 

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39 комментариев
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Прикрутить всех паразитов - также подходит к описанию всех наших клубов, тратящих на бревна и иностранцев бюджетные деньги
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Калешина вовсю понесло.
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Обычный популизм))
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Там, где крутятся большие деньги, всегда будут паразиты.
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Ответ Cearvm
Калешина вовсю понесло.
Да там по первому интервью было плюс-минус понятно, что человека несёт. Там вроде и есть по делу моменты, но так-то больше похоже на спич конспиролога - какие-то "они" всё разваливают и пр. Ну собственно вот сейчас он предлагает какую-то бригаду тестировщиков создать и советскую систему вернуть. Причём интересно, что весга-осень и в постсоветской России существовала и сейчас существует в некоторых капиталистических странах, но нет что-то опять про "советское". Оч похоже на какой-то популизм.
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А ещё всё взять и поделить🙃
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Проблема агентов не в том что они существуют, а в том, что у них слишком много власти. А Калешин обычный физрук, которого в один уровень вознесли до небес
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Такому, как Калешин, и правда никакой агент не нужен - агент, зная рынок и камня вести переговоры, выбивает максимальную зарплату и бонусы, управляет имиджевыми правами, решает конфликты, ищет новые возможности. А откуда у Калешина бонусы и кому нужны его имиджевые права? Только что же там на 4 страницах написано, если сумма оклада одну строчку занимает? 🤔
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Агенты- это зло.
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Ответ NIK7478
А агентов нельзя запретить, в принципе! Это невозможно: любой человек имеет право заключить агентский договор на оказание любых законных услуг, представлять его интересы там и сям, и т.д. Другое дело, что агенты в футболе - это паразиты, это да. Неплохо бы РФС запретить клубам платить агентское вознаграждение. Пусть платил бы сам футболист своему агенту.
Как только у клубов появятся свои а не бюджетные деньги , агенты первыми встанут на выход. А разбазаривать бюджет -это практически норма ....
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Ответ NIK7478
А агентов нельзя запретить, в принципе! Это невозможно: любой человек имеет право заключить агентский договор на оказание любых законных услуг, представлять его интересы там и сям, и т.д. Другое дело, что агенты в футболе - это паразиты, это да. Неплохо бы РФС запретить клубам платить агентское вознаграждение. Пусть платил бы сам футболист своему агенту.
Если не запретить растрачивать на "профессионалов" гocбaблo, то нет принципиальной разницы, каким именно образом "агенты" отщипнут своё.
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етить у нас сборная успешная была когда весна-осень была. Иногда даже на чемпионат мира отбирались, чтобы вылететь в групповом этапе. Аргументы - бомба.

Жалко, вроде тренер, должен анализировать, уметь работать с информацией, принимать во внимание всё что есть. Но даже у более-менее успешных всё равно тоннельное зрение. А вот в союзе, а вот агенты, а вот летом не играем. И всё время в прошлое смотрим, как бы туда, лет на пятьдесят назад вернуться, когда все остальные уже давно не там.
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Калешин-тренер закончился
Теперь Калешин-реформатор
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Резонные пожелания. Играть в декабре в футбол можно , но только клюшками и на коньках.
Агентов может вполне заменить ТК РФ ...
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Агент - это по сути инструмент. Наемный сотрудник, помощник футболиста. Если их запретить, половина лоботрясов окажется с кабальными контрактами на десять лет за три копейки. И не надо сейчас пролетарски орать про "не жалко": переплачивать им глупо, но эксплуатировать тоже нельзя. И кто-то компетентный в вопросах спортивного права должен их представлять, а его название уже десятое дело.

Да и дело вовсе не в агентах. У всего удачного поколения нулевых - Аршавина, Кержакова и т.д. - были агенты. Это не помешало футболистам сделать хорошие карьеры, а клубам нормально с ними взаимодействовать и даже адекватно их продавать.
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"Мы отбирает людей без селекции..." - мандат этому господину.
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Вернуть всё взад!
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Несет чушь. Лозунгами. Ни одного здравого и обоснованного предложения.
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А агентов нельзя запретить, в принципе! Это невозможно: любой человек имеет право заключить агентский договор на оказание любых законных услуг, представлять его интересы там и сям, и т.д. Другое дело, что агенты в футболе - это паразиты, это да. Неплохо бы РФС запретить клубам платить агентское вознаграждение. Пусть платил бы сам футболист своему агенту.
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У Калешина все виноваты, игроки, агенты,система. Всего лишь научился ставить оборонительный говнофутбол, а гонору выше крыши.
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Можно рассматривать на уровне популизма или эмоциональных вбросов, но здравые мысли есть. Другое дело, что это вопрос денег и ответственности, а ни того, ни другого сейчас у людей, принимающих решения в нашем футболе, нет совершенно, так что ещё н-лет будем жить так, как живём.
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Эт всю систему менять надо, в глобальном масштабе.
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тупость примерно такого же уровня, как "если победить коррупцию, экономика наладится", "главное - сбросить Путина, хуже уже не будет" или "земля плоская."

Раньше я думал, что Калешин просто эмоционально несдержанный. А оказывается, он не только эмоционально несдержанный, а ещё и тупой.
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В самую первую очередь в футболе надо экономику прикручивать, когда под сто лямов совершенно спокойно платят за перспективных, горячих, громких, раскрученных, но всё-таки ноунеймов в игровом плане, которые и близко не показали чего-то достойного. Пока клубы будут гнаться за околотопами, не говоря уже про топов за космический ценник - будут и конские выплаты агентам, и тому подобная бюрократическая ерунда.
В ковидный сезон, казалось, экономика оздоровляется, но теперь все снова летит в тартарары.
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Запретить паразитов в законодательном собрании.
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На святое покусился - на бабки
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