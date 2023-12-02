Калешин выступил за возвращение к «весна – осень» и против агентов в футболе: «Запретить паразитов на законодательном уровне. И все встанет на место»

Евгений Калешин выступил за запрет деятельности футбольных агентов.

Ранее раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти». Вскоре «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения с тренером из-за разногласий в пути развития».

– Как вам реакция в целом? Потому что много писали и с поддержкой, много писали: «А что он хотел после того, что он сказал?»

– Почему я должен думать про реакцию? Я сказал то, что я думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Я сказал честно, искренне. Если кого-то это задевает – хорошо: значит, есть резонанс. В положительную сторону – хорошо, отлично вообще. В отрицательную – тоже хорошо: значит, люди задумаются, поразмышляют над тем, что я сказал.

– Многие говорят: «Ну, понятно, он проиграл, поэтому так сказал. Почему он до этого это не говорил?»

– Значит, люди не видели мои интервью. Я постоянно об этом говорил. Когда-то более резонансно... Те, кто меня знает, понимают, о чем я говорю. Понимают, что пришло время изменений. Если мы будем продолжать в таком ключе двигаться, то мы ничего не построим, ничего не будет. Нужны серьезные изменения в структуре нашего футбола, проведении турниров – кучу всего нужно менять.

– Вот какие [изменения нужны]?

– Первое – это возвращение к советской системе подготовки проведения турниров. «Весна – осень». Как можно исключить лето в северной стране?

– Вы же понимаете, что есть, например, чемпионат Европы, чемпионат мира...

– Я ничего не понимаю. Чемпионат Европы – раз в четыре года, чемпионат мира – раз в четыре года. Сколько команд играет в еврокубках? Три? Четыре? Остальная страна что должна делать? Подстроиться под эти клубы? Бред полный. Сколько выиграли наши клубы с новой системой? Ноль. Сборная чего добилась? Ноль. Вот и думайте.

Поэтому все, что об этом говорят, – профанация, а меня беспокоит то, что люди, которые это сделали, не способны признать ошибку. Продолжают доказывать, что это все правильно, все это на благо футбола. Поэтому это все профанация, галиматья.

– Вернуться к советской системе, вернуться на «весна – очень». Что еще?

– Система подготовки, система скаутинга, селекции. Вы знаете критерии отбора? А я знаю. Нигде нет. Кто у нас играет? Может, они не готовы играть в футбол. Мы отбираем людей без селекции, без тестирования. Во все команды.

Я предлагал сделать тестирование все лиги – набрать бригаду, чтобы они протестировали работоспособность, взрывные качества, быстроту, занесли эти данные.

Все можно наладить очень быстро, если есть желание. Первое – прикрутить всех агентов. Запретить вообще паразитов в футболе. Запретить на законодательном уровне. И все встанет на место очень быстро.

– Вы за полный запрет агентов?

– Полный запрет.

– Футболисты должны сами общаться?

– Я всю жизнь сам общался. Мозги надо иметь, прочитать 4 страницы, свою зарплату узнать. Зачем мне кто-то нужен? Я просто не понимаю, – сказал Калешин.

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