Калешин об иностранных тренерах: «Если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то проявляет неуважение к стране. В «Баварии» на первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком»

Евгений Калешин считает, что иностранцы порой проявляют неуважение к России.

– Какой иностранный тренер за последнее время выучил русский язык? Чтобы возглавить «Баварию», вы должны в течение трех месяцев научиться говорить на немецком. На первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком. Вот уровень ценностей, отношения к своему футболу. А если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то он проявляет, на мой взгляд, неуважение к стране.

– Вы говорили, что тренерам необходима дополнительная защита.

– Почему у нас тренера могут уволить через SMS или по звонку? Неужели нельзя пригласить в ресторан, выпить чашку кофе и сообщить о своем решении? Это говорит об общей футбольной культуре.

– Ваша расставание с «Акроном» прошло цивилизованно?

– Мне кажется, цивилизованно. Всем очень жалко, что так случилось. И мне очень жалко. Мы проделали огромную работу, клуб пострадал. Но никаких обид нет. Это личные вещи, когда подчиненный переступает определенную грань. Ты сжигаешь мосты, которые невозможно восстановить.

Мы нормально расстаемся. Да, сам процесс болезненный. Но глобально… Я никогда не критиковал личности. Я критиковал позиции. Это очень часто воспринимают не так.

Я такой человек, что очень быстро отхожу. Но если ты обижаешь человека, то он не обязан принимать мои извинения. Это моя проблема, которую нужно проработать, чтобы работать на более высоком уровне, – сказал бывший главный тренер « ».

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