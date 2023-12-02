Калешин об иностранных тренерах: «Если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то проявляет неуважение к стране. В «Баварии» на первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Матч ТВ Акрон Футбол

Евгений Калешин считает, что иностранцы порой проявляют неуважение к России.

– Какой иностранный тренер за последнее время выучил русский язык? Чтобы возглавить «Баварию», вы должны в течение трех месяцев научиться говорить на немецком. На первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком. Вот уровень ценностей, отношения к своему футболу. А если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то он проявляет, на мой взгляд, неуважение к стране.

– Вы говорили, что тренерам необходима дополнительная защита.

– Почему у нас тренера могут уволить через SMS или по звонку? Неужели нельзя пригласить в ресторан, выпить чашку кофе и сообщить о своем решении? Это говорит об общей футбольной культуре.

– Ваша расставание с «Акроном» прошло цивилизованно?

– Мне кажется, цивилизованно. Всем очень жалко, что так случилось. И мне очень жалко. Мы проделали огромную работу, клуб пострадал. Но никаких обид нет. Это личные вещи, когда подчиненный переступает определенную грань. Ты сжигаешь мосты, которые невозможно восстановить.

Мы нормально расстаемся. Да, сам процесс болезненный. Но глобально… Я никогда не критиковал личности. Я критиковал позиции. Это очень часто воспринимают не так.

Я такой человек, что очень быстро отхожу. Но если ты обижаешь человека, то он не обязан принимать мои извинения. Это моя проблема, которую нужно проработать, чтобы работать на более высоком уровне, – сказал бывший главный тренер «Акрона».

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12 комментариев
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"Чтобы возглавить «Баварию», вы должны в течение трех месяцев научиться говорить на немецком. На первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком."

Подтверждения то есть? Что то я, во первых, в это не верю, во вторых, в Европе множество тренеров и игроков с безумной ротацией, которые даже на английском не всегда говорят. И пресс-конференция ПЕРВАЯ где "на немецком говорить надо" она нифига не через три месяца.
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Ответ Alex1104
Есть несколько моментов о языке. Русский не принадлежит ни к романским, ни к германским языкам. Поэтому западноевропейцам дается с гораздо большими трудностями. Нужно или иметь хорошие способности, или долго жить в стране. Не думаю, что это самое важное. Хиддинк не очень хорошо говорил на русском, но это ему не очеь мешало. А плохое знание языка, но использование его приводит к результатам как в новости, появившейся менее часа назад: https://www.sports.ru/football/1115678902-eks-vladelecz-lidsa-moj-anglijskij-byl-uzhasen-na-elland-roud-stoyal-f.html
Началось, романский, германский, ссылки. Именно про это же новость, форточку откройте
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Насчет увольнения тренеров я бы внес поправку: по смс или по телефону - это не про отсутствие футбольной культуры, как говорит Калешин. Это просто -человеческое культура и воспитанность ниже плинтуса. Дикость .
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Ответ андрей лазовский
наверно мужик решил завязать с тренерстом. очень много вступает
В Казахстан уедет и будет работать, там хоть ЕК есть
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