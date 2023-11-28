«Акрон» вместо Калешина хочет назначить иностранного тренера

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Чемпионат.com Акрон Футбол

«Акрон» планирует пригласить иностранного тренера на место Евгения Калешина.

Вчера тольяттинский клуб объявил об отставке Калешина в связи с «разногласиями о пути развития».

По информации «Чемпионата», после увольнения Калешина «Акрон» планирует назначить главным тренером зарубежного специалиста. Руководство клуба уже ведет работу по поиску нового тренера.

После 20 туров «Акрон» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, на 2 очка отставая от лидера.

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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21 комментарий

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Peter Parker
Божович прямо сейчас: 😉
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Богдан Агафонов
Это чтоб не понимал систему и, соответственно, не говорил подобного?)
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Николай Кошкин
Пеп Клотет, как раз свободен.
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Этот Райола хочет денег
Есть один прекрасный и свободный кандидат, Алессандро Мостуриньо)
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Forte Live
Белоруса? 🧐
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Vladimir Frolov
Ответ Peter Parker
Божович прямо сейчас: 😉
Идеальный иностранец - приспособленец после Калешина
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Максим Столбов
Карло Анчелотти: Я покидаю Реал, всегда хотел тренировать Акрон.
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Дмитрий Шершнев
Чтобы сказать не мог?
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resary
Нужен кто-то из итальянских коммунистов
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Say Hello to the Robots
Ответ Этот Райола хочет денег
Есть один прекрасный и свободный кандидат, Алессандро Мостуриньо)
Алессандро Понте тогда уж
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Kit244098
А почему бы и нет? Вон Божевич свободен и так сюда рвется. Ещё про австрийского специалиста Стаса не стоит забывать))
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Двоечник
Ответ Forte Live
Белоруса? 🧐
Украинца
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Николай Кошкин
Ответ Forte Live
Белоруса? 🧐
Эдуард Малофеев!)
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сергей николаев
Обязательно отрешенного от бытия .
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Конечно и иностранца можно, но это будет шок для команды и для иностранца так можно и остаться в ФНЛ
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Санти Воид
Александр Мостовян, новомодный армянский специалист
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Sobachkin
Прям очередь иностранных спецов
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Максим Ларченков
Одного иноагента на другого:)))
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Пикачу82
Австрийский специалист Черчесов точно в Акрон не пойдет а вот с кем то вроде Ахрика Цвейбы можно договориться
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damondiamond
Мостовой. Александр Мостовой
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kacnep
Петржелу верните
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