«Акрон» вместо Калешина хочет назначить иностранного тренера

«Акрон» планирует пригласить иностранного тренера на место Евгения Калешина.

Вчера тольяттинский клуб объявил об отставке в связи с «разногласиями о пути развития».

По информации «Чемпионата», после увольнения Калешина «Акрон» планирует назначить главным тренером зарубежного специалиста. Руководство клуба уже ведет работу по поиску нового тренера.

После 20 туров « » занимает 3-е место в турнирной таблице , на 2 очка отставая от лидера.

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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