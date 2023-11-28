«Акрон» вместо Калешина хочет назначить иностранного тренера
«Акрон» планирует пригласить иностранного тренера на место Евгения Калешина.
Вчера тольяттинский клуб объявил об отставке Калешина в связи с «разногласиями о пути развития».
По информации «Чемпионата», после увольнения Калешина «Акрон» планирует назначить главным тренером зарубежного специалиста. Руководство клуба уже ведет работу по поиску нового тренера.
После 20 туров «Акрон» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, на 2 очка отставая от лидера.
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