«Калешин сам виноват. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест. Думаю, это указ сверху, не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС». Попов об отставке тренера

Теги Алексей Попов Евгений Калешин премьер-лига Россия РФС Первая лига отставки Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Акрон Футбол

Алексей Попов связал отставку Евгения Калешина из «Акрона» с критикой системы.

Клуб из Тольятти вчера сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала. После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».

«Я не удивлен отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло.

Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС. Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу.

Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты. 

Не верю, что «Акрон» не хочет в РПЛ. Это тогда дурдом будет. У них есть цель выйти туда. Морозов говорил, что хочет команду РПЛ. Он строит стадион, свою академию создает. Просто вмешалась неприятная ситуация», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

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63 комментария

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Макс Крыл
Блин, спортс. Между «нельзя идти против системы» в заголовке и «ты не можешь идти против системы» в тексте просто смысловая пропасть. Как же вы задрали своей погоней за кликабельностью.
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+70
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Sobachkin
Такая вся жизнь в РФ, хорошо ещё не посадили за дискредитацию. Убийцы и насильники освобождается, а тех кто с мнением своим туда...
+57
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Макс Крыл
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Ну смотрите. Таких авторов как вы, брать на работу «нельзя». Потому что вы безграмотны. Но sports «может» это делать. Такая возможность сама по себе имеется. Чувствуете разницу?
+28
-3
+25
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Спартак Уокер
Очень жаль Калешина хороший был тренер !
+19
-7
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Антон Фалафель
Получается, раскачал лодку.
+15
-4
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Balt
Ответ Вован Азаров
А как же гласность, свобода слова и прочая демократия
Ну вы ещё скажите что спорт - вне политики. )
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Leon Petov
А надо было что-нибудь про загнивающий запад сказать. Ещё бы премию дали
+15
-6
+9
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Илья Савчук
"Попер против системы" - применил 29 статью Конституции РФ!
+6
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Саша Пушкин
Ответ Игорь Новиков
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-Видишь смысловую пропасть?
-Нет.
-И я нет. А она есть.
+8
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Птюч, Ёж.
Ответ Антон Фалафель
Получается, раскачал лодку.
ну теперь начнётся!)) вот он главный конкурент Путина на выборах 2024!
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Ответ Виктор Бутко
уровень и способ управления в стране не зависит от размеров. зависит от другого.
Крупная - естественно, имеется в виду не физический размер площади. Украина в плане площади по европейским меркам не самая маленькая страна. А по сути это мухуяр.
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fbd
Ответ Rio de Janeiro
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Его результаты в Акроне говорят о том, что он со своей работой справлялся хорошо. Ну а то, что системе его слова не понравились, не удивительно. Последние годы показывают, что она опасается каждого пука от хоть сколько то публичного человека.
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Bernie
Ответ Sobachkin
Такая вся жизнь в РФ, хорошо ещё не посадили за дискредитацию. Убийцы и насильники освобождается, а тех кто с мнением своим туда...
А ты хочешь чтобы они и дальше сидели в тепле и на харчах казенных?Я тебе больше скажу : их как мясо на штурм гонят и там потери под 30 и более %. Может Ты готов вместо них ??? А они пусть и дальше СИДЯТ.
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Guillermo
Ох уж эти борцы с системой. От него требовалось клуб тренировать, а он всю систему страны собрался менять. Странно, что уволили
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fil_spb
Ответ Rio de Janeiro
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Но стоит признать, не самый глупый физрук. Чувствовал что его скоро попросят из клуба, поистерил на пресс-конференции с шаблонными набросами, и вот ты уже не бездарь, которого в очередной раз выгнали из клуба, а пострадавший "борец за правду".
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fil_spb
Ответ fbd
Его результаты в Акроне говорят о том, что он со своей работой справлялся хорошо. Ну а то, что системе его слова не понравились, не удивительно. Последние годы показывают, что она опасается каждого пука от хоть сколько то публичного человека.
И что там за результаты у Калешина в Акроне? 3 ярких матчах в Кубке? Мощно, да. Недавно вон курский Арсенал аж до финала кубка дошел, а тут никто даже не вспомнит кто у него был тренером. Потому что Кубок это специфичное и не особенно показательно соревнование.

А так у Калешина, 3 ярких матча в Кубке и блеклый, очень средний чемпионат в первой лиге (9 место) в прошлом сезоне и вылет из Кубка и опять-таки очень неровный сезон в первой лиге прямо сейчас. Калешина уволили на серии из 3 матчей без побед. А еще в этом сезоне, совсем недавно, у него была серия из 5 матчей без побед. Для претендента на РПЛ такие качели это плохо. Вот такие вот результаты. Абсолютно не выдающиеся.

Но всем тут недовольным до тренерского мастерства Калешина дела нет. Они руки заламывают не из-за тренера Калешина, а из-за болтуна Калешина.
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Rio de Janeiro
Ответ Эндрю81
Вы знаете сколько было большевиков до того, как они пришли к власти? Похоже, нет. Бравируете глупостью и незнанием истории.
Глупый, большивики пришли к власти на передовой по тому времени идеологии+сыграл фактор роли личностей в истории.У нынешних "борцов с системой" нет своих Лениных и Троцких.Нет личностей, одни серые безликие мыши.Чичваркин намедни вынес всем "борцунам" справедливый приговор
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Птюч, Ёж.
Ответ Честный контроль
Надо как Карпин. Нести постоянно чушь. Для хомячков он даже стал правдорубом и смелым человеком.На деле глуповатый неудачник.
Валера поумней будет. Он вроде бы против системы, но в открытую никогда этого не говорил.
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Barca10fan
Ответ Макс Крыл
Ну смотрите. Таких авторов как вы, брать на работу «нельзя». Потому что вы безграмотны. Но sports «может» это делать. Такая возможность сама по себе имеется. Чувствуете разницу?
я может тупой.....но "нельзя идти против системы если ты хочешь в ней оставаться", и "ты не можешь идти против системы если хочешь в ней оставаться", по-моему одно и тоже. где вы тут пропасть увидели загадка конечно.......
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Птюч, Ёж.
Ответ exshepardjack
у тебя два предложения никак логически не взаимосвящаны
до свидания, сань. я не по этим делам.
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Жорег Борщофф
Ну не ребёнок он, право слово. Надо думать, что говоришь и какие могут быть последствия. Это везде работает, не только в России.
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Michael Boldyrev
Есть такой же "конспирологический" вариант, но без всяких безымянных систем: жил-был Калешин, никогда ничего не добивался, но годами ходил в молодых и перспективных тренерах, ставящих симпатичную игру... так и состарился. Другие такие же шанс получили - Стукалов, Гаранин, а он - нет.
И тут раз, и наконец-то, его середняк низшей лиги чего-то в Кубке показал. Так, он перестал быть старым мальчиком для гиков, а стал тренером, у которого хоть бы интервью брать стали (кто-то кто не клубное телевиденье и не паблик типа "Контрпресса").
Давление возросло.
В следующем сезоне клуб его, наконец-то, на что-то стал претендовать. Давление возросло.
Стал срываться - правильные слова с мутью про системы нести. А вместо выпуска пара - давление опять возросло.

Ну, вот и отправили его - по-дружески - в принудительный отпуск.
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Алешка Терминатор
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Да, конечно. Целый министр спорта лично зачехляет Калешина. Настолько велика от него угроза системе. А концерты Шевчука, видимо, отменил лично гарант. Потому что оскорбился за свою часть тела.

В понимании детей со спортса государственное управление, особенно в крупной стране, работает именно так.
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KTK
Теперь и за Поповым будут приглядывать 😬
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Честный контроль
Ответ Птюч, Ёж.
Валера поумней будет. Он вроде бы против системы, но в открытую никогда этого не говорил.
Валера против системы которая его кормит?))))) Смешно.Ему еще троим алименты платить долго. А бизнес за долги отобрали.
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milya ololo
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Ответ Честный контроль
Надо как Карпин. Нести постоянно чушь. Для хомячков он даже стал правдорубом и смелым человеком.На деле глуповатый неудачник.
Вы считаете себя умнее чем Валера?))) аххахаха
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Птюч, Ёж.
Ответ Честный контроль
Валера против системы которая его кормит?))))) Смешно.Ему еще троим алименты платить долго. А бизнес за долги отобрали.
ну он наезжал на РФС. Просто делал это не так, как этот дурачок. Плюс у него все же авторитет, Валеру знают. А таких как этот полно. Через неделю про него забудут даже местные либералы.
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Птюч, Ёж.
Ответ Сергей Галынский
Человек высказал свое мнение Система рассудила,что оно не правильное Как мое мнение, то лимиты в спорте реально достали: играть должен сильнейший,независимо от возраста и цвета паспорта И на счет судейства складывается впечатление,что наверху уже решили,кто далжен аыходить в РПЛ в этом сезоне
вот вы такие забавные с этим типа мнением. почему вы не понимаете, что есть некоторые темы на которые не надо публично мнение свое выставлять? вы думаете это только в России?
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fbd
Ответ fil_spb
И что там за результаты у Калешина в Акроне? 3 ярких матчах в Кубке? Мощно, да. Недавно вон курский Арсенал аж до финала кубка дошел, а тут никто даже не вспомнит кто у него был тренером. Потому что Кубок это специфичное и не особенно показательно соревнование. А так у Калешина, 3 ярких матча в Кубке и блеклый, очень средний чемпионат в первой лиге (9 место) в прошлом сезоне и вылет из Кубка и опять-таки очень неровный сезон в первой лиге прямо сейчас. Калешина уволили на серии из 3 матчей без побед. А еще в этом сезоне, совсем недавно, у него была серия из 5 матчей без побед. Для претендента на РПЛ такие качели это плохо. Вот такие вот результаты. Абсолютно не выдающиеся. Но всем тут недовольным до тренерского мастерства Калешина дела нет. Они руки заламывают не из-за тренера Калешина, а из-за болтуна Калешина.
Ну 3 ярких матча в Акроне это действительно мощно, да. 9 место для Акрона - терпимо, повторение лучшего результата, кстати. Тем более норм для молодого клуба.
Серия аж из 3 матчей есть, да. А еще он с командой идет на 3 месте в 2 очках от лидера после 20 матчей чемпионата. Это плохо и повод для увольнения из команды, которая никогда выше 9 места не поднималась?
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Hunteralex
Ответ arspurs9
Мне для такого желания достаточно того, что убрали тренера по указке сверху за критику руководства лиги и страны.
То есть все беды с головой - это одно высказывание?
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Hunteralex
Ответ arspurs9
У Калешина тоже с головой начались определенные беды после прошлогоднего розыгрыша кубка, но конкретной в этой ситуации большинство его слов логичны. Остаётся надеяться, что никакую РПЛ Акрон в жизни не увидит :)
Обоснуйте, пжл, а то я как-то не следил на акроном и тренером
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Игорь Новиков
Ответ Макс Крыл
Да что вы несете, это даже не синонимы, это просто разные по значению слова. Более того, вы заменяете их в прямой речи, фактически врёте о том, что говорит человек. Всё по заветам пропагандистов, но нас то этим зачем кормить с лопаты? Вы специально использовали слово «нельзя» чтобы накинуть на вентилятор, прекрасно понимая, что главная ассоциация с этим - вечно подлизывающее начальству состояние экс-спортсменов. Но в этом конкретном случае человек вообще другое имел в виду, а не то, что вы написали в заголовке. По-хорошему, надо бы ему этот скрин скинуть, чтоб он вас засудил и неповадно было.
Слово "нельзя" было использовано совершенно по дугой причине. Но я вижу, что с вами диалог невозможен. Вы слишком уверены в своей правоте и в том, что все остальные идиоты.
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Игорь Новиков
Ответ Макс Крыл
Ну смотрите. Таких авторов как вы, брать на работу «нельзя». Потому что вы безграмотны. Но sports «может» это делать. Такая возможность сама по себе имеется. Чувствуете разницу?
Зависит от того, кто или что определяет "нельзя" или "льзя". "Нельзя" может быть просто фигурой речи: нельзя идти против системы. И "нельзя" может быть юридически, законно обосновано: нельзя убивать людей, насиловать и так далее.
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Михаил1970
Свободу Юрию Деточкину!
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Черный Дворник
Снимать тренера команды лидера....
В правильном направлении развивается наш футбол...
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Мукунку хороший
В чём сила?
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