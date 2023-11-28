«Калешин сам виноват. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест. Думаю, это указ сверху, не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС». Попов об отставке тренера
Алексей Попов связал отставку Евгения Калешина из «Акрона» с критикой системы.
Клуб из Тольятти вчера сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала. После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».
«Я не удивлен отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло.
Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС. Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу.
Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты.
Не верю, что «Акрон» не хочет в РПЛ. Это тогда дурдом будет. У них есть цель выйти туда. Морозов говорил, что хочет команду РПЛ. Он строит стадион, свою академию создает. Просто вмешалась неприятная ситуация», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.
18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».
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-Нет.
-И я нет. А она есть.
А так у Калешина, 3 ярких матча в Кубке и блеклый, очень средний чемпионат в первой лиге (9 место) в прошлом сезоне и вылет из Кубка и опять-таки очень неровный сезон в первой лиге прямо сейчас. Калешина уволили на серии из 3 матчей без побед. А еще в этом сезоне, совсем недавно, у него была серия из 5 матчей без побед. Для претендента на РПЛ такие качели это плохо. Вот такие вот результаты. Абсолютно не выдающиеся.
Но всем тут недовольным до тренерского мастерства Калешина дела нет. Они руки заламывают не из-за тренера Калешина, а из-за болтуна Калешина.
И тут раз, и наконец-то, его середняк низшей лиги чего-то в Кубке показал. Так, он перестал быть старым мальчиком для гиков, а стал тренером, у которого хоть бы интервью брать стали (кто-то кто не клубное телевиденье и не паблик типа "Контрпресса").
Давление возросло.
В следующем сезоне клуб его, наконец-то, на что-то стал претендовать. Давление возросло.
Стал срываться - правильные слова с мутью про системы нести. А вместо выпуска пара - давление опять возросло.
Ну, вот и отправили его - по-дружески - в принудительный отпуск.
В понимании детей со спортса государственное управление, особенно в крупной стране, работает именно так.
Серия аж из 3 матчей есть, да. А еще он с командой идет на 3 месте в 2 очках от лидера после 20 матчей чемпионата. Это плохо и повод для увольнения из команды, которая никогда выше 9 места не поднималась?
В правильном направлении развивается наш футбол...