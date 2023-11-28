«Калешин сам виноват. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест. Думаю, это указ сверху, не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС». Попов об отставке тренера

Алексей Попов связал отставку Евгения Калешина из «Акрона» с критикой системы.

Клуб из Тольятти вчера сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала. После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».

«Я не удивлен отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло.

Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через . Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу.

Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты.

Не верю, что «Акрон» не хочет в РПЛ. Это тогда дурдом будет. У них есть цель выйти туда. Морозов говорил, что хочет команду . Он строит стадион, свою академию создает. Просто вмешалась неприятная ситуация», – сказал бывший капитан «Амкара» .

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

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