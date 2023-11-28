«Хоть кто-то Калешина поддержал бы, но все боятся потерять рабочее место в нашем футболе». Тренер 2Drots Кузнецов о решении «Акрона»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов Акрон 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов высказал об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».

«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Калешина. Хотелось бы поддержать его, учился с ним на лицензию Pro, мы хорошо знакомы.

Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но мы их сами и закапываем. Можно было поговорить с ним, но он высказал свою точку зрения, и, видимо, руководство приняло такое решение.

Самое поганое – многие согласны с его некоторыми сказанными словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять свое рабочее место в нашем футболе. То, что произошло с Калешиным, может произойти с каждым. Почему все злые такие?

Должны быть самобытные тренеры, потому что именно они дают результат – таким и является Калешин! Я согласен с его некоторыми высказываниями про футбол – напомню, в СССР мы играли на чемпионате Европы и мира, и добивались результатов во всех возрастах. А сейчас, чтобы туда попасть, надо ждать по несколько лет!

Он сказал, что у него было на уме, а его казнили и осуждают. Мы должны поддержать его! Мы делаем одно дело.

Человек видит положительные моменты даже в Медиалиге, хотя половина нас критикует. Он увидел в Манне качества, которые помогли бы ему играть в ФНЛ. Уверен, Стас заиграл бы под его руководством в ФНЛ», – заявил главный тренер 2Drots.

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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29 комментариев

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vzi
Респект Кузе!
+59
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ALEXANDER#8
Дмитрий красавец !!! Евгений один из уникальных тренеров нового поколения с не одинарным мышлением и психологией
+33
-5
+28
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Птюч, Ёж.
Очень жаль Калешина хороший был тренер !
+21
-2
+19
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Valik Slovo
Ответ vzi
Респект Кузе!
Респект без вопросов, помойму он первый кто публично поддержал
+11
0
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Гусеконь
Да кто только не говорил, что проблемы со спортшколами в России
+6
0
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no_one_perfect
Продаю идея для бизнеса: платная подписка на спорц, чтобы можно было бы обойтись без мнения всяких заDrots
+8
-3
+5
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Three Days Grace
Ответ vzi
Респект Кузе!
был бы тренером в РПЛ, вряд ли высказался
+4
0
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Зверёк
Мужик👍👍
+3
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Клирик
Так он ничего конкретно не сказал. Ну бардак, так он везде. Имён, фамилий и кто виноват не говорил.
Вот кабы сказал, мы бы его все поддержали.
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Ковид 07.10.52
Хоть один осмелился, а все эти экспертишки на матче описались...тьфу...
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hgffvbb bgfggb
Главный вопрос,а с чего это они его должны поддерживать?Мда
Человек сказал бред,руководство клуба сразу поняло что надо скидывать проблему,которая еще может накидать дров.
Закономерный итог,никто бы не стал такое терпеть.
Посмотрим как данный крутой тренер по мнению экспертов спортса покажет себя в Европе,ща в Реал Мадрид вместо Анчелотти пойдет,ага
+4
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vzi
Ответ Three Days Grace
был бы тренером в РПЛ, вряд ли высказался
Ему и в медиа норм.
Кузя всегда был остер на язык. И как игрок, и после окончания карьеры.
Вряд ли он сдержался бы.
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f0mk4
Прав, сейчас даже ценники поменять - страшное преступление
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Lol Ko
Ответ ALEXANDER#8
Дмитрий красавец !!! Евгений один из уникальных тренеров нового поколения с не одинарным мышлением и психологией
В чём его самобытность-то? А то набор слов какой-то...
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Птюч, Ёж.
Ответ maitrea
Времена такие , не те слова публичные, сейчас ,пострашнее многих преступлений
действительно, штраф 50 тыс рублей это так страшно! Нет вобле!
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hgffvbb bgfggb
Ответ Three Days Grace
был бы тренером в РПЛ, вряд ли высказался
А зачем тренерам рпл высказываться и во-вторых,ты уверен что их мнение совпадало с твоим?Ведь если скажут что Калешин клоун,ты напишешь что это заговор и проплачено.Разве нет?
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Сергей Молодых
Ответ ефрейтор
я поддерживаю Калешина, найдёт он себе нормальный серьёзный клуб, а не эту хрень под названием акрон
Ну во первых Калёшин тренировал Акрон, а во вторых ни один вменяемый руководитель не возьмёт его после таких фейлов. Он же обосрал всех, и своих игроков и всех молодых футболистов в принципе и весь российский футбол. А всё для оправдания после абсолютно тренерских поражений. Вместо того чтобы признать свои ошибки и пытаться исправить ситуацию он всех вокруг закидал дерьмом, а сам весь в белом пальто.
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Marienburg
"Многие согласны с его некоторыми высказываниями про футбол". А с медициной, образованием и прочим как? Поддержка вскользь от Кузи, набрать вистов и не болтнуть лишнего
"Но что стоит услуга, которая уже оказана, Мы должны их исключить? Так объявим хотя бы благодарность людям"
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Bernie
Сильно выступил Человек!
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Albert58
Проследим результаты Акрона. Будет поддержка, если этот клуб не выйдет в РПЛ в этом сезоне.
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nugoboss
Какие плохие времена пришли, человек не может правду сказать, а остальные боятся потерять работу за правду, кошмар.
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Pertinax Gandi
Как не поддержать человека, который поддержал медиалигу.
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olander
Кузя - топ!
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Сергей Молодых
Сейчас бы слушать этих задротов- популистов, для них главное не футбол а набросить на вентилятор ради хайпа. Что касается Калёшина то я повторю ещё раз: Не надо из поражений в которых ты сам виноват строить заговоры и если ты сам всю жизнь кормишься и являешься продуктом этой системы то чем ты недоволен? Тебе доверили ответственную должность, платят хорошие деньги, а ты кусаешь эту руку. Ни один руководитель ни в одной стране не будет такое терпеть. Хочется быть обличителем- иди на митинг или к Дудю или куда там ходят всем недовольные,. Вперёд! А если хочешь заниматься любимым делом за неплохие деньги то захлопни варежку и работай.
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сергей николаев
— Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть. “Незнайка” Николай Носов.
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ефрейтор
я поддерживаю Калешина, найдёт он себе нормальный серьёзный клуб, а не эту хрень под названием акрон
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maitrea
Времена такие , не те слова публичные, сейчас ,пострашнее многих преступлений
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