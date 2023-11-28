«Хоть кто-то Калешина поддержал бы, но все боятся потерять рабочее место в нашем футболе». Тренер 2Drots Кузнецов о решении «Акрона»
Дмитрий Кузнецов высказал об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».
«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Калешина. Хотелось бы поддержать его, учился с ним на лицензию Pro, мы хорошо знакомы.
Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но мы их сами и закапываем. Можно было поговорить с ним, но он высказал свою точку зрения, и, видимо, руководство приняло такое решение.
Самое поганое – многие согласны с его некоторыми сказанными словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять свое рабочее место в нашем футболе. То, что произошло с Калешиным, может произойти с каждым. Почему все злые такие?
Должны быть самобытные тренеры, потому что именно они дают результат – таким и является Калешин! Я согласен с его некоторыми высказываниями про футбол – напомню, в СССР мы играли на чемпионате Европы и мира, и добивались результатов во всех возрастах. А сейчас, чтобы туда попасть, надо ждать по несколько лет!
Он сказал, что у него было на уме, а его казнили и осуждают. Мы должны поддержать его! Мы делаем одно дело.
Человек видит положительные моменты даже в Медиалиге, хотя половина нас критикует. Он увидел в Манне качества, которые помогли бы ему играть в ФНЛ. Уверен, Стас заиграл бы под его руководством в ФНЛ», – заявил главный тренер 2Drots.
«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу
Вот кабы сказал, мы бы его все поддержали.
Человек сказал бред,руководство клуба сразу поняло что надо скидывать проблему,которая еще может накидать дров.
Закономерный итог,никто бы не стал такое терпеть.
Посмотрим как данный крутой тренер по мнению экспертов спортса покажет себя в Европе,ща в Реал Мадрид вместо Анчелотти пойдет,ага
Кузя всегда был остер на язык. И как игрок, и после окончания карьеры.
Вряд ли он сдержался бы.
"Но что стоит услуга, которая уже оказана, Мы должны их исключить? Так объявим хотя бы благодарность людям"