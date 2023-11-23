Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в «Милан» после ухода из «Барсы».

Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в « » на правах свободного агента. С 2023-го он играет за « ».

«На протяжении 10 дней мы пытались привести в «Милан», но потом поняли, что это невозможно.

Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, – это зрелище для любого.

Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», я испугался», – сказал бывший технический директор « » в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.

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