Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»
Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в «Милан» после ухода из «Барсы».
Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го он играет за «Интер Майами».
«На протяжении 10 дней мы пытались привести Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно.
Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, – это зрелище для любого.
Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», я испугался», – сказал бывший технический директор «Милана» Мальдини в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.
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Месси хоть на излёте, но всё равно бренд и меньше с возрастом деньги любить не стал.
В Европе ему всё равно больше чем ПСЖ никто бы не смог платить. Ну и смысл ему в Италию ехать, где интенсивность канеш не такая как в АПЛ, но уж побольше чем в MLS. Ну и в защите там ещё знают толк.
Вывод: денег меньше - геммороя и напряга больше.
Нафиг ему эта Италия не сдалась
от этого ни тому, ни другому никто в Европе контракт не предложил