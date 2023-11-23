Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»

Теги ПСЖ Милан Паоло Мальдини МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Паоло Мальдини пытался подписать Лионеля Месси в «Милан» после ухода из «Барсы».

Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го он играет за «Интер Майами».

«На протяжении 10 дней мы пытались привести Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно.

Теперь уже поздно. Но смотреть за игрой такого футболиста, как Месси, – это зрелище для любого.

Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», я испугался», – сказал бывший технический директор «Милана» Мальдини в подкасте актера Джакомо Поретти PoretCast.

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11 комментариев

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rigobersong
Жаль, лучше бы в Милане поиграл чем в писиже:))
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Отец Абду
Ответ Streetbor
Настало время офигительных историй 🍝
Ну, думаю Мальдини фигню не скажет в отличие от юзеров спортса:)
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Montenegro Serbian
А какие там вообще шансы нынче из топов затянуть в Серию А?
Месси хоть на излёте, но всё равно бренд и меньше с возрастом деньги любить не стал.
В Европе ему всё равно больше чем ПСЖ никто бы не смог платить. Ну и смысл ему в Италию ехать, где интенсивность канеш не такая как в АПЛ, но уж побольше чем в MLS. Ну и в защите там ещё знают толк.
Вывод: денег меньше - геммороя и напряга больше.
Нафиг ему эта Италия не сдалась
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VERBLYUD
Жаль, что не получилось. Если бы Лапорта не тянул до последнего и в мае/июне сообщил Лео о том, что он не может остаться, то Месси до начала нового сезона нашел бы себе нормальную команду и не перешел бы в позорнейший псж.
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kaka10
Роналду и Месси стали заложниками своей исторической карьеры. Высокая зарплата с невозможностью показывать былые галактические показатели на поле.

от этого ни тому, ни другому никто в Европе контракт не предложил
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Подкат Пенальтьевич
Целых 10 дней понадобилось. Ничосе.
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Splin
Ответ Blaumerc
Конечно было бы лучше перейти в Милан, чем в этот Катарский мешок. Но скорее всего финансы сыграли решающую роль. а так, после Барсы Роналдиньо переходил в Милан, и тот кто сменил его в Барселоне, пошёл бы по его стопам. была бы красивая история. но Месси перешёл в ПСЖ, а потом выиграл ЧМ, так что и так не плохо.
чем лучше? там защита и жестковато было бы. А так, на раслабоне полнейшем
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