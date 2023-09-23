Каррагер вспомнил, как Месси назвал его «ослом» после критики «ПСЖ»

Теги ПСЖ Джейми Каррагер МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Интер Майами брань Футбол

Джейми Каррагер рассказал, что Лионель Месси назвал его ослом.

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом на ТВ, рассказал, что получил сообщение от аргентинца в директе.

– Получал ли ты сообщения от Месси?

– Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?

– Это слово переводится как «осел».

– Осел. Спасибо, – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Каррагер связал такую реакцию Месси со скептичными оценками, которые англичанин высказывал по поводу перспектив «ПСЖ» в Лиге чемпионов с Лео, Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.

Бывший защитник «Ливерпуля» уже рассказывал об этом сообщении от Месси в 2022 году.

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48 комментариев

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Ярик01
Карра самопиарится, даже если это и было, то значение слова уж за полтора года посмотрел, тем более слова важного для него человека.
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несахар
вполне правдоподобно, месси так может.
его слова голландскому футболисту "чё смотришь, bobo?" не дадут соврать.
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несахар
Ответ Domian
После того, как Ваут дважды Лео хотел ребра сломать а после матча полез в подтрибунку жать Месси руку, на что можно было расчитывать?) Все логично, Лео не должен быть милым с тем, кто его ломает намеренно на поле.
давайте по честному.
лео с людьми ладить не умеет.
он интроверт и довольно замкнутый человек, но в силу своего социального положения приходится заставлять себя казаться открытым и дружелюбным.
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несахар
месси и на поле довольно грубым бывает.
небольшое столкновение, коих на поле происходит постоянно, и он сразу отталкивает своего оппонента, начинает руки распускать.
и вообще общение с людьми не его конёк.
он гениальный футболист, но в социальном плане он довольно неуклюжий.
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Zed_patriot
Ответ VERBLYUD
По-моему, где-то 1.5 года назад на спортсе уже была эта новость. https://www.sports.ru/football/1105650641-messi-nazval-menya-oslom-karrager-rasskazal-o-soobshhenii-ot-leo-posle.html Зачем постить это снова? Чтобы пользователи хейтили Лео?
сайт такой
+18
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+10
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Leon Betov
Сейчас мессифаны объяснят что это фейк
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Demyan Grachev
ну,в стиле аргентинского карапуза
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<CRISTIANO>
Типа сам не мог перевести?
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red hikkikomori
Ты что, Месси так не мог написать, он же святой, там наверняка была ошибка, 100% он хотел написать Bro, но там сработала автозамена
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Waititi
Насколько я понимаю спортс кишит фанами Месси. 70% это фаны Месси судя по коментам , минусам и хейту. Я не говорю что это плохо или хорошо, но новостей про МЛС тут почти нет, может уйдете в американские блоги или в блоги к Саудитам. Не фанат ни Месси ни Рона так что отстаньте.
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Роман
Ответ Waititi
Насколько я понимаю спортс кишит фанами Месси. 70% это фаны Месси судя по коментам , минусам и хейту. Я не говорю что это плохо или хорошо, но новостей про МЛС тут почти нет, может уйдете в американские блоги или в блоги к Саудитам. Не фанат ни Месси ни Рона так что отстаньте.
70%.. Мессифилов все 90%. У них активность бешенная. Они сидят и пасут новости Роналду, затем Месси.
Нигде такой дичи нет.
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milky way
Он не только осёл, но ещё и ябеда)
+11
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Хызыр
Ответ Domian
Карра персофан Месси, он его боготворит и обожает.После 18.12.2022 выдал твиттов штук 10 за пару часов. Он был счастлив. Самый его популярный пост 18 Декабря 2022 года: Дебатов больше нет, подвинуты Пеле и Марадона. Сейчас Карра просто пытается пропиариться, хотя не верю что Месси ему писал, да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком.
Футболисты обычные люди, сидят в соц сетях и пишут что то друг другу, скидывают смешные видео. Вполне возможно что чат с Каррагером у Месси есть
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OhneNamee
Ответ Domian
Карра персофан Месси, он его боготворит и обожает.После 18.12.2022 выдал твиттов штук 10 за пару часов. Он был счастлив. Самый его популярный пост 18 Декабря 2022 года: Дебатов больше нет, подвинуты Пеле и Марадона. Сейчас Карра просто пытается пропиариться, хотя не верю что Месси ему писал, да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком.
да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком
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Откуда вы знаете, что они не знакомы? Я даже не про то, что писали тут рядом "играл друг против друга" - они вполне могли пересекаться на каких-то футбольных мероприятиях, пообщаться и обменяться телефонами.
В конце концов, Месси при очень большом желании назвать Каррагера ослом 100% может легко найти его номер, и написать
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rusichi
А ведь Каррагер был прав!
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Стахович
Снаружи сладкий,а внутри гадкий наш Лео(О Криштиану все отзываются как о добром и отзывчивом человеке.Про Месси такое для пиара говорят только партнёры по сборной и Антонелла
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Domian
Ответ Ярик01
Карра самопиарится, даже если это и было, то значение слова уж за полтора года посмотрел, тем более слова важного для него человека.
Карра персофан Месси, он его боготворит и обожает.После 18.12.2022 выдал твиттов штук 10 за пару часов.
Он был счастлив.
Самый его популярный пост 18 Декабря 2022 года:
Дебатов больше нет, подвинуты Пеле и Марадона.

Сейчас Карра просто пытается пропиариться, хотя не верю что Месси ему писал, да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком.
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eftomolgy
Ответ несахар
месси и на поле довольно грубым бывает. небольшое столкновение, коих на поле происходит постоянно, и он сразу отталкивает своего оппонента, начинает руки распускать. и вообще общение с людьми не его конёк. он гениальный футболист, но в социальном плане он довольно неуклюжий.
Похоже на синдром Аспергера. Впрочем, он частенько встречается у гениев
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Хан Сахан
Ответ Ярик01
Карра самопиарится, даже если это и было, то значение слова уж за полтора года посмотрел, тем более слова важного для него человека.
Есть к них передача, где сидят Кейт Абдо, Анри, Каррагер и Майка Ричардс
Недавно Кейт пошутила, что в студии сидит человек, который играл с Месси в одной команде и которого Месси называет другом (Анри) и человек, против которого играл Месси и которого Месси называет ослом (Карра) 😂
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VERBLYUD
По-моему, где-то 1.5 года назад на спортсе уже была эта новость.
https://www.sports.ru/football/1105650641-messi-nazval-menya-oslom-karrager-rasskazal-o-soobshhenii-ot-leo-posle.html

Зачем постить это снова? Чтобы пользователи хейтили Лео?
+13
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Геннадий Тимченко
Ответ Ярик01
Карра самопиарится, даже если это и было, то значение слова уж за полтора года посмотрел, тем более слова важного для него человека.
он просто ещё раз обратил внимание на точность своего прогноза - за все игры плей-офф ЛЧ в ПСЖ Месси по системе гол+пас набрал ZERO ☝️
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Filimon4ik
Ответ rigobersong
Месси правильно сделал, Кара потерял все уважение когда критиковал СА, но после перехода Слипи и Хендерсона засунул свой язык в одно место:))
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R Popov
Ответ Domian
Карра персофан Месси, он его боготворит и обожает.После 18.12.2022 выдал твиттов штук 10 за пару часов. Он был счастлив. Самый его популярный пост 18 Декабря 2022 года: Дебатов больше нет, подвинуты Пеле и Марадона. Сейчас Карра просто пытается пропиариться, хотя не верю что Месси ему писал, да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком.
Как не знаком ? Они играли друг против друга
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Амиржан Таубалды
Ответ А. Мостовой
Осел назвал осла ослом, вот это новость
Ahaahhah
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ArnoNeputevy
Осёл останется ослом, хотя осыпь его звездами.
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