Каррагер вспомнил, как Месси назвал его «ослом» после критики «ПСЖ»
Джейми Каррагер рассказал, что Лионель Месси назвал его ослом.
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом на ТВ, рассказал, что получил сообщение от аргентинца в директе.
– Получал ли ты сообщения от Месси?
– Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?
– Это слово переводится как «осел».
– Осел. Спасибо, – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.
Каррагер связал такую реакцию Месси со скептичными оценками, которые англичанин высказывал по поводу перспектив «ПСЖ» в Лиге чемпионов с Лео, Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.
Бывший защитник «Ливерпуля» уже рассказывал об этом сообщении от Месси в 2022 году.
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его слова голландскому футболисту "чё смотришь, bobo?" не дадут соврать.
лео с людьми ладить не умеет.
он интроверт и довольно замкнутый человек, но в силу своего социального положения приходится заставлять себя казаться открытым и дружелюбным.
небольшое столкновение, коих на поле происходит постоянно, и он сразу отталкивает своего оппонента, начинает руки распускать.
и вообще общение с людьми не его конёк.
он гениальный футболист, но в социальном плане он довольно неуклюжий.
Нигде такой дичи нет.
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Откуда вы знаете, что они не знакомы? Я даже не про то, что писали тут рядом "играл друг против друга" - они вполне могли пересекаться на каких-то футбольных мероприятиях, пообщаться и обменяться телефонами.
В конце концов, Месси при очень большом желании назвать Каррагера ослом 100% может легко найти его номер, и написать
Он был счастлив.
Самый его популярный пост 18 Декабря 2022 года:
Дебатов больше нет, подвинуты Пеле и Марадона.
Сейчас Карра просто пытается пропиариться, хотя не верю что Месси ему писал, да и зачем Лео писать тому, с кем он не знаком.
Недавно Кейт пошутила, что в студии сидит человек, который играл с Месси в одной команде и которого Месси называет другом (Анри) и человек, против которого играл Месси и которого Месси называет ослом (Карра) 😂
https://www.sports.ru/football/1105650641-messi-nazval-menya-oslom-karrager-rasskazal-o-soobshhenii-ot-leo-posle.html
Зачем постить это снова? Чтобы пользователи хейтили Лео?