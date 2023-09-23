Каррагер вспомнил, как Месси назвал его «ослом» после критики «ПСЖ»

Джейми Каррагер рассказал, что Лионель Месси назвал его ослом.

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом на ТВ, рассказал, что получил сообщение от аргентинца в директе.

– Получал ли ты сообщения от Месси?

– Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит?

– Это слово переводится как «осел».

– Осел. Спасибо, – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Каррагер связал такую реакцию Месси со скептичными оценками, которые англичанин высказывал по поводу перспектив «ПСЖ» в Лиге чемпионов с Лео, Неймаром и Килианом Мбаппе в составе.

Бывший защитник «Ливерпуля» уже рассказывал об этом сообщении от Месси в 2022 году.

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