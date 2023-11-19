Килиан Мбаппе: «Даже величайшим приходилось меняться. Месси в «ПСЖ» был не тем, что в «Барсе», и это позволяло ему продолжать побеждать»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, что хочет развиваться как игрок.

«Знаете, футбол диктует ход времени, задает свой темп. Если ты не меняешься, то футбол двигается дальше, и все о тебе забывают.

Даже величайшим приходилось меняться. Я играл с Лео Месси, и он менял свою игру. В «ПСЖ» он не был тем же игроком, что в «Барселоне». Это позволяло ему продолжать побеждать», – сказал нападающий.

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19 комментариев

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SaH4r.
Мбаппе назвал Месси величайшим, в одно мгновение Килиан стал для кринжебоев некрасивой черепахой))
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Мгер Цолакян
Месси на протяжении всей карьеры меняет роли на поле. Кто следил за Барселоной, те знают.

А Роналду с 2014 только на голы работет.
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ТТД Бубнова
Ответ SaH4r.
Мбаппе назвал Месси величайшим, в одно мгновение Килиан стал для кринжебоев некрасивой черепахой))
Да и в принципе посредственный бегунок, сейчас у них в почете Холланд, красивый, длинноволосый блондин!
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ТТД Бубнова
Ответ Мгер Цолакян
Месси на протяжении всей карьеры меняет роли на поле. Кто следил за Барселоной, те знают. А Роналду с 2014 только на голы работет.
Рончик меняет позицию во вратарской, это тоже надо уметь, тем более в 38 лет!
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Tristan...
Ответ udiekemen
Он и Роналду называет величайшим и+ Кумир) Сразу комплексы да?) Каким боком или раком тут Роналду?) комплексы...
Действительно. Каким боком Роналду под новостью о Чемпионах Мира?
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Александр Опёнышев
Ответ Слончик
Смешно. КриРо полностью перестроил игру за время карьеры, став топовым страйкером после того, как скорости для топового вингера уже не хватало. Месси делает все те же самые обводочки и пасы, что в 2009м, только медленнее. Нет, смотрится это круто, но в ЛЧ та же Бавария лучше него знала, что он дальше сделает. Поэтому он поехал на пенсию в Млс, будучи на четыре года моложе, чем КриРо. Старые фокусы уже не работают.
А Месси типа игру свою не перестраивал? Из вингера в ложную девятку, из ложной девятки в блуждающего игрока без амплуа, сейчас играет в центре поля - максимально разные роли, и самое главное, что везде он одинаково опасен и эффективен
А, ну да, извините, что в футбол играют через дриблинг и пасы, простите, криш в такое играть не умеет, спору нет
менять позицию во вратарской конечно гораздо более трудоемкая вещь
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Игорь Климов
Мбаппе точно подметил, что Лео Месси может подстраиваться к разной модели игры, и исполнять любую функцию на поле.
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Roni7730
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Фанати пепшеход всегда думают о Роналду 🤣🤣🤣🤣
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creat1ve
Ответ SaH4r.
Мбаппе назвал Месси величайшим, в одно мгновение Килиан стал для кринжебоев некрасивой черепахой))
И тут же тактично сказал что в ПСЖ он был уже не тот, а ты даже этого не понял
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Tristan...
Ответ ТТД Бубнова
Рончик меняет позицию во вратарской, это тоже надо уметь, тем более в 38 лет!
А ещё прыгает высоко. Вы вообще дугу видели?!
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