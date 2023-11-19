Килиан Мбаппе: «Даже величайшим приходилось меняться. Месси в «ПСЖ» был не тем, что в «Барсе», и это позволяло ему продолжать побеждать»
Килиан Мбаппе рассказал, что хочет развиваться как игрок.
«Знаете, футбол диктует ход времени, задает свой темп. Если ты не меняешься, то футбол двигается дальше, и все о тебе забывают.
Даже величайшим приходилось меняться. Я играл с Лео Месси, и он менял свою игру. В «ПСЖ» он не был тем же игроком, что в «Барселоне». Это позволяло ему продолжать побеждать», – сказал нападающий.
14:0 – Франция переписала историю! Так в отборах Евро еще не куражились
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А Роналду с 2014 только на голы работет.
А, ну да, извините, что в футбол играют через дриблинг и пасы, простите, криш в такое играть не умеет, спору нет
менять позицию во вратарской конечно гораздо более трудоемкая вещь