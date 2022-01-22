«Месси назвал меня ослом». Каррагер рассказал о сообщении от Лео после слов о трансфере в «ПСЖ»

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Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал о том, как игрок «ПСЖ» Лионель Месси назвал его ослом.

Таким образом аргентинец отреагировал на слова Каррагера о том, что Месси – не слишком удачный трансфер для «ПСЖ».

«Я в эфире программы Monday Night Football, тут приходит сообщение в инстаграме. От Месси, от него самого. Я не буду показывать личную переписку, но он назвал меня ослом.

Месси смотрит Monday Night Football, так что, надеюсь, он и сейчас смотрит, потому что, Лео, я тебя очень люблю. Ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом. Окей, я принимаю это, но в эту команду ты не попадаешь», – сказал Каррагер в эфире.

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