«Месси назвал меня ослом». Каррагер рассказал о сообщении от Лео после слов о трансфере в «ПСЖ»

Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал о том, как игрок «ПСЖ» назвал его ослом.

Таким образом аргентинец отреагировал на слова Каррагера о том, что Месси – не слишком удачный трансфер для .

«Я в эфире программы Monday Night Football, тут приходит сообщение в инстаграме. От Месси, от него самого. Я не буду показывать личную переписку, но он назвал меня ослом.

Месси смотрит Monday Night Football, так что, надеюсь, он и сейчас смотрит, потому что, Лео, я тебя очень люблю. Ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом. Окей, я принимаю это, но в эту команду ты не попадаешь», – сказал Каррагер в эфире.