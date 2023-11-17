Килиан Мбаппе считает справедливым вручение Лионелю Месси «Золотого мяча».

« заслужил это. Он выиграл чемпионат мира и потому заслужил.

Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит « », – сказал форвард сборной Франции, занявший третье место в голосовании.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?