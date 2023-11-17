Килиан Мбаппе: «Месси заслужил «Золотой мяч». Ночью после финала ЧМ я знал, кто получит приз»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе считает справедливым вручение Лионелю Месси «Золотого мяча».

«Месси заслужил это. Он выиграл чемпионат мира и потому заслужил.

Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит «Золотой мяч», – сказал форвард сборной Франции, занявший третье место в голосовании.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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118 комментариев

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benjamin92
Болельщикам Реала такое высказывание не понравится. Мбаппе опять не ждут в Мадриде
+71
-10
+61
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Moffo
Всем адекватным это было понятно после финала. Абсолютно заслуженный ЗМ и наверно последний для Месси. Уходит эпоха.
+64
-14
+50
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Domian
Ответ Booligan
Очень смешно, теперь сборной Норвегии надо как лыжникам допингом с ног до головы отмазаться, чтобы помочь ему?
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил.
Шведы бронзу имеют на ЧМ.
Румыны в 1/4 играли.
Что мешает Холанду?)
+31
-5
+26
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NomerSports
не по пойму о чем спорты. скейтеры годами кричали Месси без чм дно .Марадона затащил в соло ,никогда гном не станет рядом с ним на родине .только в барсе может га га га , украл и хави с иниестой зм га га га .в тепличных условиях только и может га га га .нус жизнь все расставила по своим местам. Кто король кто пустынный бедуин говорить не нужно думаю .
+23
-3
+20
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Н.Ф.
Партнёры Килиана с тонкой душевной организацией, что не реализовали свои послематчевые 11-метровые, во многом способствовали этому.
+18
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+17
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Илья Мурашов
Месси внушает такое уважение, что даже конкуренты Месси по ЗМ и по совместительству фанаты Роналду говорят, что Месси заслужил. Жаль, что сам Роналду и местные диванные войска еще не повзрослели.
+17
-4
+13
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Арман Бижанов
Мбаппе еще сказал что Месси является одним из лучших в истории и возможно лучшим в истории для него
+15
-2
+13
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rej1sta
Ответ Domian
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил. Шведы бронзу имеют на ЧМ. Румыны в 1/4 играли. Что мешает Холанду?)
Да о чем говорить вообще, Мактоминей смог вывести сборную Шотландии на Евро, а Холанд свою сборную не смог)
+12
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jqzn88xn6n
Ответ benjamin92
Болельщикам Реала такое высказывание не понравится. Мбаппе опять не ждут в Мадриде
Как же страдают Мадридисты
+17
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Любезный Коссутий
для черепашки Хааланд не ровня, очевидно, что для 2х-кратного финалиста ЧМ (и чемпиона мира 2018), Мундиаль - высшая планка, и он оценивает исключительно по ней. тем более что, начиная с 1/2 ЛЧ, Хааланд превратился в полного статиста главного клубного турнира
+16
-8
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Domian
Ответ Booligan
Очень смешно, теперь сборной Норвегии надо как лыжникам допингом с ног до головы отмазаться, чтобы помочь ему?
Греки Евро выиграли, Датчане Евро выгнрали.
Что мешает Холанду?
Или ему для этого нужен миллиардный состав Сити и Пеп?)
+9
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kos.vohrt
Очередной аргентинец нахваливает Месси.
+11
-3
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Bazilic
Холланд признал
Мбаппе признал
Весь футбольный мир кроме клубники признал
+13
-6
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Блуждающий странник
Да ладно. Мбаппе чего там понимать в футболе может. Меня тут уже год убеждают, что ЧМ это всего лишь 7 матчей. Если выбирать между экспертами со спортс и Мбаппе первые явно предпочтительнее
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Блуждающий странник
Ответ Booligan
Очень смешно, теперь сборной Норвегии надо как лыжникам допингом с ног до головы отмазаться, чтобы помочь ему?
У сборной Норвегии какой-то ультраслабый состав? Постоянно это читаю. У них состав круче чем у той же Шотландии, но им это не помешало выйти на Евро. Половина игроков из европейских топ-5 лиг и несколько игроков экстра-класса помимо Холанда. Так смеюсь с того, что тут ЧМ обесценивают. У Мбаппе хет-трик в финале ЧМ и помимо этого ещё и титул ЧМ, который он принёс своей игрой. И небось обесцениваешь ЧМ потому что Мбаппе отказал Реалу))) ну ничего, в следующем году в Реал перейдет и для комментаторов спортс сразу станет очевидно Мбаппе сильнее)
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TAGAY
Ответ Н.Ф.
Партнёры Килиана с тонкой душевной организацией, что не реализовали свои послематчевые 11-метровые, во многом способствовали этому.
дело не в пенках! французы сыграли слабо и заслуженно слили финал ! то что забили 2 гола уже чудо.. по игре ничего этого не предвещало, ибо не было не только ударов по воротам до 80 минуты но и вовсе не атаковали.. Киллиан даже элементарно не мог убежать в контратаку.. чудом забили 2 гола, вот тут была удача, а арги заслуженно выиграли, они в отличии от французов были лучше каждого соперника с которым играли, даже в проигранном матче с арабами.. когда забили 3 забитых мяча отменяли из за миллиметровых офсайдов, но люди смотрят на стату/табло и делают выводы что они были хуже/лучше но это не всегда так, иногда просто везение не на твоей стороне.
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Игорь Климов
Мбаппе намного более адекватный человек, чем здешние многие персонажи.
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Domian
Ответ Арман Бижанов
Мбаппе еще сказал что Месси является одним из лучших в истории и возможно лучшим в истории для него
Спортс ру не все высказывание запостил.
Килиан сказал что на фоне ЧМ и победы на этом турнире, все остальное не имеет значения.
Ну и назвал Месси величайшим.
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Экспертное мнение
Ответ Ola BP
Эм, в Аргентине любят Лео, но Марадона до сих пор остаётся там божеством.
Сорян, у Месси не было никаких шансов бухнуть с Фиделем Кастро и в крутом стиле курить сигару в стиле Че Гевары
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aleksandr Danilov
Мбапп был сильнее Лео на этом ЧМ, но по выслуге лет Лео заслужил этот трофей
Не был он лучше Месси ни на ЧМ, ни в клубе.
Особенно смешно про выслугу лет для игрока, у которого в активе 7 таких наград.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гномович!
Давид Вилья в 2010 стал лучшим бомбардиром ЧМ и выиграл кубок ЧМ даже в топ-5 не было, а Месси с 0 голами на ЧМ-10 и с позорным вылетом от Германии 4-0 подарили ЗМ. Просто смех.
Да не горит у тебя, не горит )))
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Men77
Да, финал конечно был жесть.
Столько седых волос прибавил, но развязка это - нечто!
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Экспертное мнение
Ответ elkipalki
Тогда это просто липовая цацка получается?)
Конечно, в адекватном мире у Месси было бы 15 ЗМ, это же награда лучшему футболисту в мире, разве нет? Никто за это время не играл лучше Месси, вот и все.
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Ayan Yermek
Ответ Ola BP
Лол А есть хоть шедевральный пас от Лео правой ногой? Португос, как бы, куча красивых диагоналей левой наотдавал.
Лол
А есть хоть одно голевое действие у Рона в плей офф Чм за всю карьеру?
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Ayan Yermek
Ответ А. Мостовой
ЗМ за три пенальти - новая позорная веха в истории награды.
Голевые пасы Месси против Голландии и Хорватии > Вся карьера в сборной Рона
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Любезный Коссутий
Ответ Booligan
Очень смешно, теперь сборной Норвегии надо как лыжникам допингом с ног до головы отмазаться, чтобы помочь ему?
не смешно, потому что Хааланд просто потерялся в ключевых матчах ЛЧ, в отличие от Месси, в Катаре.
Мбаппе, кстати, как и Месси, прошел весь турнир и не терялся на поле,, вплоть до финала. и я на 99% уверен, что выиграй Франция финал, чеперахен точно также котировался бы на ЗМ, выше, чем Хааланд.
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Илья Мурашов
Ответ Domian
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил. Шведы бронзу имеют на ЧМ. Румыны в 1/4 играли. Что мешает Холанду?)
Холанну мешает, что он на турниры не попадает, хотя УЕФА и ФИФА уже сделали все возможное. Увеличили число участников ЧМ и ЧЕ, придумали Лигу Наций, которая дает путевку на ЧЕ.
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Domian
Килиан говорит что знали все еще до финала ЧМ 2022.
Все мировые сми днем 18 декабря написали что сегодня будет разыгран Золотой Мяч.
В финале были две великие команды, которые подарили истории величайший финал.
Были два лидера - Лео и Килиан и победа одного из них это автоматически ЗМ.
Холанду удалось вклиниться между Чемпионом Мира Месси и Мбаппе.
Но ЧМ имеет настолько величайшее историческое наследие, масштаб и глобальность, что не было ни у кого шансов рядом с Месси, его Кубком Мира, МВП ЧМ и рекордом в 10 очков по гол/пас на победном турнире.
Холанд мог бы побороться если бы проявил себя в решающих матчах с вывеской.
Но он либо играл и не был заметен, а может и вовсе Пеп его не выпустил на поле)
Закономерная тройка:
1.Месси
2.Холанд
3.Мбаппе
За Килианом и Эрлингом будущее.
Ну а Месси в истории, вечной славе и абсолютном величии.
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Domian
Ответ МТБ
Да до финала ЧМ все знали, настолько ЗМ предсказуемый. Вообще никто не удибиля этому шапито.
Для тебя дата 18.12.2022 самое больное и обидное.
Это дата краха роналду и абсолютного величия Месси.
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Domian
Слова Мбаппе это прям осиновый кол в сердце, нож в спину и удар по печени одновременно для фанатов аль насры)

Даты боли и обиды:
18.12.2022
30.10.2023
И потяря Мбаппе как аргумента в пользу роналду🤣
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Пикачу82
Весь адекватный мир после финала Кубка мира знал кто получит ЗМ
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Илья Мурашов
Ответ analogia
Чем заслуженный ЗМ ? Хоть кто-то может это аргументировать ? Холанд выдал сумасшедший сезон, взял требл, ЛЧ, забил больше мячей, чем провел матчей, но награду дают Месси за реализованные пенальти, это смешно и попахивает лицемерием, ведь в аналогичных ситуациях другим игрокам за победу в ЧМ награду не давали, а таких было не мало
1999 год. МЮ выигрывает требл. Игрок МЮ Дуайт Йорк становится лучшим игроком и бомбардиром АПЛ, лучшим бомбардиром ЛЧ. ЗМ получает Ривалдо за КА, при том, что он не вышел из группы ЛЧ.

2013 год. Бавария выигрывает требл. Рибери становится лучшим игроком Бундеслиги и ЛЧ, а также лучшим игроком сезона по версии УЕФА. ЗМ выигрывает Роналду, у которого было 0 трофеев. За то, что вывел сборную на ЧМ.

Вот тебе аргументы. В годы требла ЗМ давали за куда меньшие достижения, чем победа Месси на ЧМ.
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Кефтеме
Ответ Domian
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил. Шведы бронзу имеют на ЧМ. Румыны в 1/4 играли. Что мешает Холанду?)
+ например Бейл затащил средненькую сборную до 1/2 ЧМ
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VERBLYUD
Ответ elkipalki
Почему ЗМ дали Месси, а не Иньесте в год, когда Испания взяла ЧМ? Адекватные футбольные болельщики не против Месси. Они против двойных стандартов. Месси взял ЛЧ, даем ЗМ за ЛЧ. Месси забил много голов, даем ЗМ за голы, Месси взял ЧМ, даем ЗМ ща ЧМ. Месси выиграл донную Копу Америка, даем ЗМ за Копу. Поэтому ЗМ и обесценен в глазах адекватных болельщиков. Постоянно меняют критерии, за которые дают ЗМ, под одного игрока. Вот и все дела.
Каннаваро брал ЗМ за ЧМ, Кака брал ЗМ за ЛЧ, Ривалдо брал ЗМ за Копу, Роналдиньо брал ЗМ за индивидуальную игру, Роналду(2013) брал ЗМ за стату, всегда было так, просто Месси настолько Великий, что в его карьере были все эти случаи.
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FCB1991
Мбаппе (фанат Роналду): Месси заслужил ЗМ.

Фанаты Роналду из инстаграма: Эээ . . . Фу, какой некрасивый. Сколько Месси тебе заплатил? Ты что, не видел эти купленные пенальти?
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Domian
Ответ elkipalki
Роналду вообще на вершине, Месси не с ним борется, успокойся. Роналду лучший бомбардир ЛЧ, лучший плеймейкер ЛЧ, лучший бомбардир за игры в сборных, лучший бомбардир в истории футбола. Как ту вообще можно сравнивать их. Поэтгму и удивительно, откуда у Месси 8 ЗМ? Получается дают ЗМ не за статистику и рекорды. То есть это липовая награда за тяжелую судьбу, болезнь, блювоту на поле, щенячьи глазки? Снйчас модны лгбт, блм, фрики по типу греты тупрнберг. Но это же футбол! Давать надо лучшим, а не по повествке.
Месси с криржем не борется ибо это пройденый этап.
У кринжа своя ниша, там где Платини, Ван Бастен и другие НЕ Чемпионы Мира.
Ну а его рекорд 0+0 в плей офф за 20 лет никогда не позволит роналду даже в топ 5 истории залететь.

Касаемо Лео то у него один конкурент - Пеле, все остальные после.
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Кефтеме
Ответ Krauvec Cool
Да все заранее знали кто получит ЗМ не взирая ни на что
Мбаппе затащил бы ЧМ , ЗМ вручили бы ему
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Iamliam
Ответ Domian
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил. Шведы бронзу имеют на ЧМ. Румыны в 1/4 играли. Что мешает Холанду?)
А в стародавние времена венгры и чехословаки. Из последнего: хорваты и мароканцы. Все возможно.
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Экспертное мнение
Ответ elkipalki
Почему ЗМ дали Месси, а не Иньесте в год, когда Испания взяла ЧМ? Адекватные футбольные болельщики не против Месси. Они против двойных стандартов. Месси взял ЛЧ, даем ЗМ за ЛЧ. Месси забил много голов, даем ЗМ за голы, Месси взял ЧМ, даем ЗМ ща ЧМ. Месси выиграл донную Копу Америка, даем ЗМ за Копу. Поэтому ЗМ и обесценен в глазах адекватных болельщиков. Постоянно меняют критерии, за которые дают ЗМ, под одного игрока. Вот и все дела.
Критерий ЗМ был всегда один - голосование журналистов и экспертов из мира футбола. Другого никогда не было, умник) Все эти подсчеты статок, титулов и рекордов вы сами для себя выдумали и сами обиделись почему-то.
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Domian
Ответ elkipalki
Почему ЗМ дали Месси, а не Иньесте в год, когда Испания взяла ЧМ? Адекватные футбольные болельщики не против Месси. Они против двойных стандартов. Месси взял ЛЧ, даем ЗМ за ЛЧ. Месси забил много голов, даем ЗМ за голы, Месси взял ЧМ, даем ЗМ ща ЧМ. Месси выиграл донную Копу Америка, даем ЗМ за Копу. Поэтому ЗМ и обесценен в глазах адекватных болельщиков. Постоянно меняют критерии, за которые дают ЗМ, под одного игрока. Вот и все дела.
Иньеста в 2010 был признан лучшим игроком ЧМ?
Иньеста установил рекорд 10 очков по гол/пас?
Иньеста выдал выступление сравнимое с Диего и Пеле?
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TAGAY
Ответ Любезный Коссутий
для черепашки Хааланд не ровня, очевидно, что для 2х-кратного финалиста ЧМ (и чемпиона мира 2018), Мундиаль - высшая планка, и он оценивает исключительно по ней. тем более что, начиная с 1/2 ЛЧ, Хааланд превратился в полного статиста главного клубного турнира
ЧМ это высшая планка, но это высшая только если и клубная карьера достойна величия. Клозе,Вилья,Жиру тоже чемпионы мира, но они и близко не сравнятся с великими игроками, это просто местечковые топ напы.. Киллиан если продолжит так же, будет в числе этих напов, Роналду,Круиф и без ЧМ великими будут, и намного выше Киллиана в плане статуса. так что нельзя все время возвышать ЧМ, она уникальна и высшая планка когда реально добился всего и на клубном уровне, а у Киллиана там все пусто. Холанд уже как минимум выиграл престижную награду от УЕФА и ЗБ на индивидуальном уровне, а с командой добился ЛЧ и АПЛ.. то есть почти всех топовых трофеев на клубном уровне.на данный момент у Холанда больше шансов стать великим чем у Киллиана, но все изменится если Киллиан покинет наконец эту уже Шестую лигу и перейдет в АПЛ и лалигу, и не только покинет но и выиграет ЛЧ и чемп. а пока к 25 годам у Киллана ЧМ которую привезли ПОгба с Гризом как лидеры.
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Domian
Ответ Серж
Ну выиграй Французы - ЗМ железно был бы у того же Мбаппе !! И вполне справедливо все в итоге.
100%
Выиграй Франция и ЗМ железно был бы у Мбаппе.
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Экспертное мнение
Ответ elkipalki
Мбаппе пусть для начала выиграет требл за клуб из топ лиги. Забьет кучу голов, поставит рекорд голов в АПЛ за сезон и много других рекордов. И все это в год ЧМ. А условный Винисиус вылетит из ЛЧ с 0+0 в плей-офф. Зато бразильцы выиграют ЧМ, а Винни забьет пять пенок. И вот тогда пусть Мбаппе скажет, что ЗМ заслужил Винисиус. Тогда и поговорим об объективности Мбаппе. Пока выглядит так, что Мбаппе топит за то, что ЗМ могут получать игроки из шестой лиги европы, Лиги 1, лиги колхозников, но играющие за топ сборную.
А у Винисиса будут помимо пенок 3+3 за весь турнир?
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JENNINGS
Ответ Заборостроитель
Получается, Вилья тоже прошел футбол?
Почему нет? Вилья в 2010-2013 выиграл с «Барселоной» всё, что можно, Евро, ЧМ со сб. Испании. Куда ещё выше?!
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AF007
Ответ elkipalki
Роналду вообще на вершине, Месси не с ним борется, успокойся. Роналду лучший бомбардир ЛЧ, лучший плеймейкер ЛЧ, лучший бомбардир за игры в сборных, лучший бомбардир в истории футбола. Как ту вообще можно сравнивать их. Поэтгму и удивительно, откуда у Месси 8 ЗМ? Получается дают ЗМ не за статистику и рекорды. То есть это липовая награда за тяжелую судьбу, болезнь, блювоту на поле, щенячьи глазки? Снйчас модны лгбт, блм, фрики по типу греты тупрнберг. Но это же футбол! Давать надо лучшим, а не по повествке.
>роналду
>плеймейкер

Сам не ржал, когда эти слова в одном предложении писал?)
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Экспертное мнение
Ответ elkipalki
У Гризмана было на ЧМ 18. Но ЗМ он не получил.
Почему ты лжешь? У Гризманна без пенок было 1+2.
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Игорь Климов
Ответ Men77
Да, финал конечно был жесть. Столько седых волос прибавил, но развязка это - нечто!
Как минимум, это был лучший финал ЧМ в XXI веке!
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Серж
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Ну выиграй Французы - ЗМ железно был бы у того же Мбаппе !! И вполне справедливо все в итоге.
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Кефтеме
Ответ elkipalki
Можешь ты сказать что угодно. Но у Франции 18 левых пенок не было, а у Аргентиныы 22 пять левых пенок.
5 левых пенок , а чё не правые?
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Экспертное мнение
Финал ЧМ был во многом поворотным для истории футбола. Победи Франция, Мбаппе стал бы на шаг ближе к Пеле. Победи Аргентина, 100%-прохождение футбола от Месси и официальное признание лучшим игроком в истории. Невероятный финал, игра нехарактерная для финала и атакующая, уйма моментов, голов, знаковых моментов как сейв Мартинеса на 123, и Льориса на 90+4, этот финал не был похож на рядовые унылые финалы крупных турниров, было ощущение будто действительно многое решалось для футбольной истории, все что есть в футболе сконцентрировалось в одном матче.
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