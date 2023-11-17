Килиан Мбаппе: «Месси заслужил «Золотой мяч». Ночью после финала ЧМ я знал, кто получит приз»
Килиан Мбаппе считает справедливым вручение Лионелю Месси «Золотого мяча».
«Месси заслужил это. Он выиграл чемпионат мира и потому заслужил.
Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит «Золотой мяч», – сказал форвард сборной Франции, занявший третье место в голосовании.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Шведы бронзу имеют на ЧМ.
Румыны в 1/4 играли.
Что мешает Холанду?)
Что мешает Холанду?
Или ему для этого нужен миллиардный состав Сити и Пеп?)
Мбаппе признал
Весь футбольный мир кроме клубники признал
Килиан сказал что на фоне ЧМ и победы на этом турнире, все остальное не имеет значения.
Ну и назвал Месси величайшим.
Особенно смешно про выслугу лет для игрока, у которого в активе 7 таких наград.
Столько седых волос прибавил, но развязка это - нечто!
А есть хоть одно голевое действие у Рона в плей офф Чм за всю карьеру?
Мбаппе, кстати, как и Месси, прошел весь турнир и не терялся на поле,, вплоть до финала. и я на 99% уверен, что выиграй Франция финал, чеперахен точно также котировался бы на ЗМ, выше, чем Хааланд.
Все мировые сми днем 18 декабря написали что сегодня будет разыгран Золотой Мяч.
В финале были две великие команды, которые подарили истории величайший финал.
Были два лидера - Лео и Килиан и победа одного из них это автоматически ЗМ.
Холанду удалось вклиниться между Чемпионом Мира Месси и Мбаппе.
Но ЧМ имеет настолько величайшее историческое наследие, масштаб и глобальность, что не было ни у кого шансов рядом с Месси, его Кубком Мира, МВП ЧМ и рекордом в 10 очков по гол/пас на победном турнире.
Холанд мог бы побороться если бы проявил себя в решающих матчах с вывеской.
Но он либо играл и не был заметен, а может и вовсе Пеп его не выпустил на поле)
Закономерная тройка:
1.Месси
2.Холанд
3.Мбаппе
За Килианом и Эрлингом будущее.
Ну а Месси в истории, вечной славе и абсолютном величии.
Это дата краха роналду и абсолютного величия Месси.
Даты боли и обиды:
18.12.2022
30.10.2023
И потяря Мбаппе как аргумента в пользу роналду🤣
2013 год. Бавария выигрывает требл. Рибери становится лучшим игроком Бундеслиги и ЛЧ, а также лучшим игроком сезона по версии УЕФА. ЗМ выигрывает Роналду, у которого было 0 трофеев. За то, что вывел сборную на ЧМ.
Вот тебе аргументы. В годы требла ЗМ давали за куда меньшие достижения, чем победа Месси на ЧМ.
Фанаты Роналду из инстаграма: Эээ . . . Фу, какой некрасивый. Сколько Месси тебе заплатил? Ты что, не видел эти купленные пенальти?
У кринжа своя ниша, там где Платини, Ван Бастен и другие НЕ Чемпионы Мира.
Ну а его рекорд 0+0 в плей офф за 20 лет никогда не позволит роналду даже в топ 5 истории залететь.
Касаемо Лео то у него один конкурент - Пеле, все остальные после.
Иньеста установил рекорд 10 очков по гол/пас?
Иньеста выдал выступление сравнимое с Диего и Пеле?
Выиграй Франция и ЗМ железно был бы у Мбаппе.
>плеймейкер
Сам не ржал, когда эти слова в одном предложении писал?)