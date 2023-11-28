«Музыкальных жанров много, но полов – только два». Фанаты «Байера» вывесили баннер о полах на матче с «Вердером», директор клуба их раскритиковал

Теги Вердер Байер бундеслига Германия болельщики ЛГБТ Футбол

Болельщики «Байера» высказались о поле человека на матче в Германии.

На матче с «Вердером» в 12-м туре Бундеслиги фанаты «Байера» вывесили баннер с таким текстом: «Существует много музыкальных жанров, но полов – только два». 

Управляющий директор леверкузенского клуба Фернандо Карро осудил действия болельщиков: «Эта акция была безвкусной и неправильной, и она не имеет ничего общего с такими ценностями, как открытость и терпимость, за которые выступает «Байер» как организация».

Отметим, что в 2014 году болельщики «Байера» высмеяли радужный флаг на фанатском секторе «Вердера», вывесив баннер с надписью «Цвета клуба неинтересны – главное держать в руках гей-флаг».

Согласно закону, который вступил в силу в Германии в декабре 2018 года, жители страны могут указать «другой» пол в качестве альтернативы женскому и мужскому в записях актов гражданского состояния.

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35 комментариев

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LokoTen
И в чем они не правы?
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fussballer
Паркет, ламинат, линолеум... Полов много разных.
+69
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CHELSEA_2008
Ответ LokoTen
И в чем они не правы?
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
+66
-7
+59
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Pasta
И это полностью доказанный биологический факт. Ты либо мужчина, либо женщина. Это заложено природой и определяется от рождения. Не сам человек, не его семья, не сама человеческая цивилизация не имеет права спорить с базовыми природными/биологическими постулатами. В этой вселенной, на этой планете, у конкретного биологического вида(гомо сапиэнс) - есть ДВА гендера, точка.
+28
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Стахович
В 2014 году болельщики «Байера» высмеяли радужный флаг

На Камп Ноу они не собираются,видимо)
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JohnnyMulka
Ответ LokoTen
И в чем они не правы?
В том что белые мужчины, придерживающиеся традиционных ценностей, религии и взглядов

Для современного запада они уже виноваты и не правы
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Заяцволк
Они слишком загнались, на самом деле всё просто. Есть реальность, а есть иллюзии.
Примеры реальности:
- Сейчас ноябрь
- Дождь мокрый
- Крокодил - это крокодил, а не енот
- Москва - столица России
- Крым - часть России
- Пола всего два
Примеры иллюзий:
- Сейчас лето, жара +50 градусов
- Крокодил - это енот, а не крокодил
- Крым - это Украина
- Доллар по 200 рублей, экономика рухнула
- Существует бесконечное множество полов
Разве кто-то запрещает кому-то иметь свои собственные иллюзии ? Нет конечно, пусть что хотят думают, могут себе любой пол придумать, любой возраст, любой цвет кожи и т.п. Но реальность от всего этого никак не зависит, она просто существует сама по себе, и от придуманных полов их в реальности не станет больше )
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Tristan...
Ответ Стахович
В 2014 году болельщики «Байера» высмеяли радужный флаг На Камп Ноу они не собираются,видимо)
Но при этом каждый год посещают Альянц Арену
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Гиперактивный осьминог
Респект ✊🏻
+7
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Metalloid
Бесконечно радует, что правые движения набирают силу в Европе, возможно это дойдёт и до нас.
+6
-1
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Zver
Заходят как то все гендеры мира в бар и говорят: - "Нам столик на двоих".
+4
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Кино Музыка
Процесс пошел)
+3
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Евгений Громов 33
Фанаты Байера молодцы.
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Twisted Fate
Ответ JohnnyMulka
В том что белые мужчины, придерживающиеся традиционных ценностей, религии и взглядов Для современного запада они уже виноваты и не правы
Леверкузенские болельщики не представители современного Запада?
+3
0
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Vadim15
Ответ Pasta
И это полностью доказанный биологический факт. Ты либо мужчина, либо женщина. Это заложено природой и определяется от рождения. Не сам человек, не его семья, не сама человеческая цивилизация не имеет права спорить с базовыми природными/биологическими постулатами. В этой вселенной, на этой планете, у конкретного биологического вида(гомо сапиэнс) - есть ДВА гендера, точка.
человечество всю свою историю и борется и спорит с природой, захотел вырубил лес, высушил болота и построил город, а захотел под поменял, не природе указывать, что человеку делать. Не говоря уже о том, что 10% людей в принципе с природеыми половы проблемами рождаются
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Tristan...
Но при этом каждый год посещают Альянц Арену
Зачем ты так жестоко с ним? Достаточно открыть его профиль и увидеть нездоровую одержимость Барсой🤓
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jwbmwbqvih
Ответ CHELSEA_2008
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
Стереотипы в головах у ущемленых.
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Alex Sarus
Пожалуй даже если гей то пол все-таки мужской. Небинарные персоны это ту мач.
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Всеволод Бобров
свобода слова по европейски как обычно)
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KoolThing
Ответ CHELSEA_2008
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
Со стереотипом «женщина должна рожать детей» тоже надо бороться?
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ManchesteR
Ответ CHELSEA_2008
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
Маэстро все предсказал: https://youtube.com/shorts/RVHQW_-njvE?si=AmrcuBbNaV_geLIG
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9f99s5s6fr
Ответ Analjinn
Так а где там (в просвещённой Германии) это обязательно должен вообще существует? Я реально не вижу проблемы такой - да даже у нас в России в крупных городах её нет. А эти установки и стереотипы - ну какая-то же основа нужна чтобы её критиковать и против неё бунтовать - просто такая модель, не нравится, не подходит лично вам - не пользуйтесь.
Этих стереотипов нет? Захочет мужчина в юбке прийти, на него будут смотреть как на дурака. А это всего лишь одежда. Захочет мужчина в компании друзей при просмотре футбольного матча пить игристое вино закусывая клубникой, вряд ли оценят. Захочет мальчик в детстве носить розовое и играть в куклы родителей заклюют за такой внешний вид и желания ребенка.
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kangooru
Ответ Pasta
И это полностью доказанный биологический факт. Ты либо мужчина, либо женщина. Это заложено природой и определяется от рождения. Не сам человек, не его семья, не сама человеческая цивилизация не имеет права спорить с базовыми природными/биологическими постулатами. В этой вселенной, на этой планете, у конкретного биологического вида(гомо сапиэнс) - есть ДВА гендера, точка.
Есть ещё гермафродиты. Но их мало. И им не повезло.
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Евгений Корнеев
Ответ CHELSEA_2008
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
Можно бы было поставить 10 плюсов я бы поставил.
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Analjinn
Ответ CHELSEA_2008
Ну так то да. Я думаю лучше бы боролись с гендерными стереотипами. В этом вся проблема. Например если ты женщина - то не обязательно должна варить борщ, воспитывать детей, быть мягкой и подчиняться мужу. Так же некоторые мужчины не хотят быть добытчиками, служить в армии, драться или павлинничать перед женщинами. Может ему лучше поиграть с ребёнком? Люди разные. Если бы не было таких стереотипов то никто не задумывался о том что он "не того" пола, имхо 🤷🏻‍♂️
Так а где там (в просвещённой Германии) это обязательно должен вообще существует? Я реально не вижу проблемы такой - да даже у нас в России в крупных городах её нет. А эти установки и стереотипы - ну какая-то же основа нужна чтобы её критиковать и против неё бунтовать - просто такая модель, не нравится, не подходит лично вам - не пользуйтесь.
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Ibra Meji
"безвкусной")
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Max9999
Это они про реп?
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Michael_the_creator
Базовые сигмы
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brace
а этот директор уже отрезал себе своё мужское достоинство или пока раздумывает, или может своим детям скармливает эти "ценности"?
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Momos
Очень дальновидно разрешить разным извращенцам указывать гендер по своему выбору. Когда в Германии к власти придут исламисты, то им легко будет по документам отлавливать их и отправлять в санатории на перевоспитание.
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