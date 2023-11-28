«Музыкальных жанров много, но полов – только два». Фанаты «Байера» вывесили баннер о полах на матче с «Вердером», директор клуба их раскритиковал

Болельщики «Байера» высказались о поле человека на матче в Германии.

На матче с «Вердером» в 12-м туре Бундеслиги фанаты «Байера» вывесили баннер с таким текстом: «Существует много музыкальных жанров, но полов – только два».

Управляющий директор леверкузенского клуба Фернандо Карро осудил действия болельщиков: «Эта акция была безвкусной и неправильной, и она не имеет ничего общего с такими ценностями, как открытость и терпимость, за которые выступает «Байер» как организация».

Отметим, что в 2014 году болельщики «Байера» высмеяли радужный флаг на фанатском секторе «Вердера», вывесив баннер с надписью «Цвета клуба неинтересны – главное держать в руках гей-флаг».

Согласно закону, который вступил в силу в Германии в декабре 2018 года, жители страны могут указать «другой» пол в качестве альтернативы женскому и мужскому в записях актов гражданского состояния.

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