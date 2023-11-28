«Музыкальных жанров много, но полов – только два». Фанаты «Байера» вывесили баннер о полах на матче с «Вердером», директор клуба их раскритиковал
Болельщики «Байера» высказались о поле человека на матче в Германии.
На матче с «Вердером» в 12-м туре Бундеслиги фанаты «Байера» вывесили баннер с таким текстом: «Существует много музыкальных жанров, но полов – только два».
Управляющий директор леверкузенского клуба Фернандо Карро осудил действия болельщиков: «Эта акция была безвкусной и неправильной, и она не имеет ничего общего с такими ценностями, как открытость и терпимость, за которые выступает «Байер» как организация».
Отметим, что в 2014 году болельщики «Байера» высмеяли радужный флаг на фанатском секторе «Вердера», вывесив баннер с надписью «Цвета клуба неинтересны – главное держать в руках гей-флаг».
Согласно закону, который вступил в силу в Германии в декабре 2018 года, жители страны могут указать «другой» пол в качестве альтернативы женскому и мужскому в записях актов гражданского состояния.
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На Камп Ноу они не собираются,видимо)
Для современного запада они уже виноваты и не правы
Примеры реальности:
- Сейчас ноябрь
- Дождь мокрый
- Крокодил - это крокодил, а не енот
- Москва - столица России
- Крым - часть России
- Пола всего два
Примеры иллюзий:
- Сейчас лето, жара +50 градусов
- Крокодил - это енот, а не крокодил
- Крым - это Украина
- Доллар по 200 рублей, экономика рухнула
- Существует бесконечное множество полов
Разве кто-то запрещает кому-то иметь свои собственные иллюзии ? Нет конечно, пусть что хотят думают, могут себе любой пол придумать, любой возраст, любой цвет кожи и т.п. Но реальность от всего этого никак не зависит, она просто существует сама по себе, и от придуманных полов их в реальности не станет больше )