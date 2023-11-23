Футболист-гей Дэниэлс разочарован переходом Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»: «Словно пощечина для меня. Но деньги значат больше, полагаю»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Блэкпул высшая лига Саудовская Аравия Д3 Англия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ Джейк Дэниэлс Футбол

Игрока-гея Джейка Дэниэлса расстроил переход Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак».

18-летний полузащитник «Блэкпула» совершил каминг-аут в мае 2022 года. На данный момент он является единственным открытым геем среди действующих профессиональных игроков Великобритании.

Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак» в июле.

«Его переезд в Саудовскую Аравию был для меня словно пощечина. Но я полагаю, что там хорошо платят, а деньги для людей значат больше», – сказал футболист.

Также Дэниэлс заявил, что был разочарован решением Стивена Джеррарда возглавить «Аль-Иттифак».

«Я встречался с ним лично, и он сказал: «Напиши, если когда-нибудь захочешь связаться со мной», – но он уехал», – сказал Дэниэлс в интервью BBC.

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47 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Фан Рубина
Его ждёт ещё много пощёчин. И это хорошо.
причем шлёпать по его щекам будут не ладонями
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Фан Рубина
Его ждёт ещё много пощёчин. И это хорошо.
+38
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Любезный Коссутий
судя по всему, этот парень неровно дышит к Хэндерсону - вовремя тот унес ноги.
+18
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13lapa13
18 лет человеку, а уже полупокер.. да уж
+18
-5
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Lionel Andres Messi 10
Сравнение с "провёл #### по губам" ему будет ближе.
+12
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Безумный Макс
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
тоже как и этот Дэниэлс считаешь что он предал твои ценности?
+12
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Kubinec_
злой он какой-то... мб парень его бросил
+10
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+9
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василий иванов
замужество Анджелины Джоли за Брэда Питта было словно пощечина для меня, но красота и деньги наверно важнее! я был разочарован.
+7
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Птюч, Ёж.
Ответ Kubinec_
злой он какой-то... мб парень его бросил
до чего дошёл прогресс, у Серёжи ПМС.🏳‍🌈
+8
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UncleMaks
тебе то какое дело, он твой брат, парень, родственник?
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razoblachitel
Ответ Безумный Макс
тоже как и этот Дэниэлс считаешь что он предал твои ценности?
просто ригоберка дерзкий только в интернете
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Furyus
Кто он такой, чтобы у него разрешение на трансфер просить? Вообще, богами они себя почувствовали что ли?
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Alex1104
Ответ Авл Агерий
Классная тема для русского мира! Сторонники изоляции России очень любят обсуждать кто, куда и в какие места.
Нужно заметить, что это Дэниелс начал разговор, как он, куда, в какие места.
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Alex1104
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Может он хотел не "На", а "В"?
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Антиглор17
Пощечина сами знаете чем по щеке, видимо.
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RomvB
"футболист-гей" - это титул такой в английском футболе или спортивный разряд ???
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Syndycate
Ответ Авл Агерий
Классная тема для русского мира! Сторонники изоляции России очень любят обсуждать кто, куда и в какие места.
Открою тебе секрет, в райском и демократическом западе, это так же любят обсуждать, а да, еще и за посты в соц сетях сажают, во дела)
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a2wai
0 таланта, 0 желания развиваться как футболист, зато гонора, как будто он выиграл ЧМ и Золотой Мяч, а не Месси)

Пусть сидит дальше в своем Блэкпуле и не отсвечивает, он даже там умудряется не попадать в старт, какие вообще пощечины.
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Adeen
Деньги значат намного больше, чем чувства какого-то непонятного, больного звездюка :D
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Фуфик Полосатый
"А меня не позвали", - добавил Дэниэлс
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паяльная лампа
ужас, если каждый переход в СА пощечина, то скоро парниша будет нокаутирован
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Лёха Жданчик
Хендерсона и Джеррарда держим на карандаше😂
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Жорег Борщофф
Ответ Авл Агерий
А байду эту российское СМИ для своих читателей доводят как тему, заслуживающую обсуждения. У нас же президент против родителя номер 1 и родителя номер два!
Как и любой нормальный человек.
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Alex1104
Ответ Авл Агерий
Но читаем мы эту фигню почему-то не на сайте BBC.
Это же Спортс! Где ещё-то???
Вдудь одобряет!
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svft
Словно пощечина для меня. Да! Еще!!!
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Авл Агерий
Ответ Alex1104
" в интервью BBC."
Но читаем мы эту фигню почему-то не на сайте BBC.
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Alex1104
Ответ Авл Агерий
А байду эту российское СМИ для своих читателей доводят как тему, заслуживающую обсуждения. У нас же президент против родителя номер 1 и родителя номер два!
" в интервью BBC."
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Fatony
Ответ Птюч, Ёж.
до чего дошёл прогресс, у Серёжи ПМС.🏳‍🌈
какая жалость
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Жорег Борщофф
Ответ Hi Hi
а причем тут его ориентация? зачем в заголовке добавили "-гей"?
Это как в анекдоте про гей-парад. =)
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Adeen
Ответ василий иванов
замужество Анджелины Джоли за Брэда Питта было словно пощечина для меня, но красота и деньги наверно важнее! я был разочарован.
*I know that feel bro.jpg*
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Sergey Kuznetsov
Ответ RomvB
"футболист-гей" - это титул такой в английском футболе или спортивный разряд ???
да, там целая традиция)
тоже на колено становятся, но на плечо не меч кладут
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Pavlov_16
Ответ 13lapa13
18 лет человеку, а уже полупокер.. да уж
А у этого явления есть какой-то возрастной порог? xD
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Hong Kil
Полагаю деньги для Хендерсона ничего не значат, он просто хотел дать пощечину этому хею
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Sergey Kuznetsov
"Все к 10 бараку..." (с)
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Semen&#8470;7
скорее защёчина , чем пощёчина
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AIBOLIT66
Откуда такая нетерпимость к нормальным людям?
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Шукрулло Исоходжаев
Умри пидар
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ПРОКУРАТОР ИУДЕИ
Почему эту нечисть (любоя гея вообще) публикуют? В инете сидят не только взрослые , но и дети. Самое противное слово-гей
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Локоть Артеста
Дали бы этому дырявому столько денег, он бы в ту же секунду сменил бы ориентацию.
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viktorpavlov70
Он дал мне пащёчинууу, пративный!!!
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Leon Petov
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QWertY
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Клирик
Напиши мне, напиши... Но он уеееехааал))
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rigobersong
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