Футболист-гей Дэниэлс разочарован переходом Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»: «Словно пощечина для меня. Но деньги значат больше, полагаю»
Игрока-гея Джейка Дэниэлса расстроил переход Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак».
18-летний полузащитник «Блэкпула» совершил каминг-аут в мае 2022 года. На данный момент он является единственным открытым геем среди действующих профессиональных игроков Великобритании.
Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак» в июле.
«Его переезд в Саудовскую Аравию был для меня словно пощечина. Но я полагаю, что там хорошо платят, а деньги для людей значат больше», – сказал футболист.
Также Дэниэлс заявил, что был разочарован решением Стивена Джеррарда возглавить «Аль-Иттифак».
«Я встречался с ним лично, и он сказал: «Напиши, если когда-нибудь захочешь связаться со мной», – но он уехал», – сказал Дэниэлс в интервью BBC.
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Пусть сидит дальше в своем Блэкпуле и не отсвечивает, он даже там умудряется не попадать в старт, какие вообще пощечины.
Вдудь одобряет!
тоже на колено становятся, но на плечо не меч кладут