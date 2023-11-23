Футболист-гей Дэниэлс разочарован переходом Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»: «Словно пощечина для меня. Но деньги значат больше, полагаю»

Игрока-гея Джейка Дэниэлса расстроил переход Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак».

18-летний полузащитник « » совершил каминг-аут в мае 2022 года. На данный момент он является единственным открытым геем среди действующих профессиональных игроков Великобритании.

Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак» в июле.

«Его переезд в Саудовскую Аравию был для меня словно пощечина. Но я полагаю, что там хорошо платят, а деньги для людей значат больше», – сказал футболист.

Также Дэниэлс заявил, что был разочарован решением возглавить « ».

«Я встречался с ним лично, и он сказал: «Напиши, если когда-нибудь захочешь связаться со мной», – но он уехал», – сказал Дэниэлс в интервью BBC.

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