Министр юстиции Франции выступил за пожизненный запрет на посещение матчей за гомофобию: «Меня это достало. Это антиспорт»

Теги лига 1 Франция болельщики стадионы ЛГБТ Политика Базиль Боли Футбол

Французский министр предложил пожизненно запрещать посещение матчей за гомофобию.

Сейчас во Франции за подобное нарушение могут запретить посещение стадиона максимум на 5 лет.

«Меня достало подобное поведение на стадионах, слышать эти гомофобные крики. Это не имеет никакого отношения к спорту.

Я за то, чтобы людей, которые ведут себя так, навсегда отстранили от посещения стадионов. Я за то, чтобы мы это рассмотрели.

Скоро я направлю людей из нашего министерства в Англию, там были жуткие хулиганы. Я готов к тому, чтобы перенять их меры. Это антиспорт. Если нам надо быть строгими, мы будем принимать меры.

Если речь о том, что это фольклор, то надо его менять. Он создан, чтобы объединять людей, но гомофобное поведение, например, причиняет людям боль», – заявил 62-летний министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, выступая перед следственной комиссией Национальной ассамблеи.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
-Мужчина! У вас на лбу написано, что вы гомофоб и антисемит.
-Да что вы несете, у меня муж-еврей!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LAH
Достали эти моральные уроды инклюзивные
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
А как же свобода слова , разве эти люди ее не имеют ?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Волков
Блин, психически больных обижают блин, как так блин? Надо запретить блин всем проход на стадион блин, бедные мужелюбы(((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сам поди глиномес со стажем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
забавно конечно у них сейчас там с такой повесткой. только они не понимают, что с такой политикой которая сейчас в ЕС, к власти придут правые и вот тогда будет весело. они сами сейчас уничтожают то, что создавалось десятками лет после второй мировой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Владимир Владимир
Юридически свобода слова не обозначает, что можно дискриминировать какую-то группу людей. Но этот фашизм в отношении гомофобных кричалок на футболе раздражает. Пожизненный запрет? Давайте сразу расстреливать, чего уж там
вешать на радужной верёвке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
Ответ Алексей Ненахов
А как же свобода слова , разве эти люди ее не имеют ?
Юридически свобода слова не обозначает, что можно дискриминировать какую-то группу людей.

Но этот фашизм в отношении гомофобных кричалок на футболе раздражает. Пожизненный запрет? Давайте сразу расстреливать, чего уж там
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Владимир Владимир
Юридически свобода слова не обозначает, что можно дискриминировать какую-то группу людей. Но этот фашизм в отношении гомофобных кричалок на футболе раздражает. Пожизненный запрет? Давайте сразу расстреливать, чего уж там
А нет никакой дискриминации, разве у нас кричать про судей , Спартак , Зенит, и Цска то оскорбляют людей нетрадиционной ориентации, нет конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rf
Разве это наказание для гомофоба не посещать гомофутбик? Наказание для него - это пожизненно именно его и посещать.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Антиспорт, это когда министры рассуждают о том что вообще никакого отношения к футболу не имеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий