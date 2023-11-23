Министр юстиции Франции выступил за пожизненный запрет на посещение матчей за гомофобию: «Меня это достало. Это антиспорт»
Французский министр предложил пожизненно запрещать посещение матчей за гомофобию.
Сейчас во Франции за подобное нарушение могут запретить посещение стадиона максимум на 5 лет.
«Меня достало подобное поведение на стадионах, слышать эти гомофобные крики. Это не имеет никакого отношения к спорту.
Я за то, чтобы людей, которые ведут себя так, навсегда отстранили от посещения стадионов. Я за то, чтобы мы это рассмотрели.
Скоро я направлю людей из нашего министерства в Англию, там были жуткие хулиганы. Я готов к тому, чтобы перенять их меры. Это антиспорт. Если нам надо быть строгими, мы будем принимать меры.
Если речь о том, что это фольклор, то надо его менять. Он создан, чтобы объединять людей, но гомофобное поведение, например, причиняет людям боль», – заявил 62-летний министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, выступая перед следственной комиссией Национальной ассамблеи.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
-Да что вы несете, у меня муж-еврей!
Но этот фашизм в отношении гомофобных кричалок на футболе раздражает. Пожизненный запрет? Давайте сразу расстреливать, чего уж там