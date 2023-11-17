Мария Захарова: «Рекомендую гендиректору WADA заняться вопросом соответствия трансгендеров допинговым стандартам»

Мария Захарова посоветовала гендиректору WADA заняться «вопросом трансгендеров».

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за статуса несоответствия антидопингового агентства страны.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами.

А Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Гендиректор WADA об Играх дружбы: «Страна, лишенная статуса соответствия нашему кодексу, не имеет права организовывать крупные соревнования»