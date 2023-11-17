Мария Захарова: «Рекомендую гендиректору WADA заняться вопросом соответствия трансгендеров допинговым стандартам»

Теги МОК WADA ЛГБТ Оливье Ниггли Мария Захарова Игры дружбы Легкая атлетика

Мария Захарова посоветовала гендиректору WADA заняться «вопросом трансгендеров».

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за статуса несоответствия антидопингового агентства страны.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами.

А Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Гендиректор WADA об Играх дружбы: «Страна, лишенная статуса соответствия нашему кодексу, не имеет права организовывать крупные соревнования»

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28 комментариев

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VictorVallecano
Мария не дает отдохнуть печени.
+44
-12
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RusVector
Правильно Сатановский о ней все сказал ...
+23
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Олег Кузнецов
Захарова ударила Ваду ниже пояса.)
+14
-3
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Россия будет свободной
Захарова, как и Володин, решила бить своих
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Ллб
Кстати, на днях английская пулистка ( вид бильярда) отказалась играть в финале одного из крупных турниров против трансгендера. Просто не вышла.
Не знаю публиковал ли такую инфу спортс.
Так что проблема действительно есть, вне зависимости из какого лагеря о ней вещают
+13
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psa.1207
В допингах Машка шарит.
+15
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Далер Гайнеев
Хороший ответ, в кои-то веки
+7
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Алина Бель
Ответ Class_1992
Вши пиндосские засуетились. Понимают что изуродованное ими олимпийское движение доживает последние годы.
Это вы про Захарову так? смело!
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Геннадий Тимченко
Ответ Lennuci
У Сатановского самого на лице написано, что накатить любит.
так поэтому его и можно рассматривать как достоверный источник информации - наверняка частенько вместе надиρались до "пοροсячьего визга"🤣
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Илья Савчук
Посылка из Аргентины успешно получена!
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bathedd
Прямо не в бровь, а в глаз попала.
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Guillermo
Это вроде не дело Захаровой. Но и ВАДА давно лезет не в свои дела
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Slavnov
Умыла гендоров
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Valeriy Polischuk
«Рекомендую "Спортс" заняться вопросом соответствия стандартам русского языка, включенных в школьную программу по линии Министерства образования, редакторов , накачЕнных гормонами..."
«НакачЕнный» — причастие от глагола «накатить», именно с помощью суффикса «-енн-» от глаголов на «-ить» образуются страдательные причастия прошедшего времени. Применить это слово к мускулистым трансгендерам вряд ли получится, согласитесь. Можно накатить куда-нибудь бочку, колесо или что-то ещё, что может катиться...
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Vladr
ВАДА: "То другое"
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Viks
Маше уже везде трансгендеры мерещатся? - Пить надо меньше - меньше надо пить.
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Subramanian Chandrasecar
Ответ Ллб
Кстати, на днях английская пулистка ( вид бильярда) отказалась играть в финале одного из крупных турниров против трансгендера. Просто не вышла. Не знаю публиковал ли такую инфу спортс. Так что проблема действительно есть, вне зависимости из какого лагеря о ней вещают
Было. https://m.sports.ru/billiards/1115642432-britanskaya-bilyardistka-linn-pinches-otkazalas-igrat-protiv-transgend.html
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Ilya Kurepa
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Dani_Alves92
И тут против своих выступает.
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Геннадий Томилин
Неча на зеркало менять...
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murzzzzzilka
Я офигеваю, конечно, с местных комментаторов….
Сейчас вам что не так????
Ратуете за мужиков в женском спорте???
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Макс1996
Ответ Олег Кузнецов
Захарова ударила Ваду ниже пояса.)
у Вады ниже пояса нет нечего ценного) как и у МОК)
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murzzzzzilka
Ответ Ллб
Кстати, на днях английская пулистка ( вид бильярда) отказалась играть в финале одного из крупных турниров против трансгендера. Просто не вышла. Не знаю публиковал ли такую инфу спортс. Так что проблема действительно есть, вне зависимости из какого лагеря о ней вещают
Опубликовал.
Но здесь сейчас выступают самые отъявленные. Если Захарова скажет, что 2*2=4, они и над этим будут ржать, и утверждать, что Мария снова выпила.
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