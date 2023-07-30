Глава ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных: «Футбол инклюзивен, толерантен и универсален»

Теги женский футбол ФИФА Джанни Инфантино сборная Самоа сборная Американского Самоа ЛГБТ соцсети ЧМ по футболу среди женщин Джайя Саэлуа Футбол

Президент ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных.

Джанни Инфантино в инстаграме рассказал о встрече с 35-летней защитницей Джайей Саэлуа, выступающей за мужскую сборную Американского Самоа. Саэлуа также выступала за различные мужские клубы Американского Самоа.

«Вот мое послание всем моралистам, поучающих людей: расслабьтесь, живите и дайте жить другим! Футбол объединяет мир и объединяет всех во всем мире без какой-либо дискриминации. Футбол инклюзивен, толерантен и универсален.

Я пригласил Джайю на финал чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет в Сиднее 20 августа – это будет незабываемый вечер», – написал Инфантино.

Американское Самоа – невключенная неорганизованная территория США, в южной части Тихого океана. Главный остров (одновременно крупнейший по площади и населению) – Тутуила, входящий в состав архипелага Самоа в Полинезии.

Фото: instagram.com/gianni_infantino/, instagram.com/jaiyahsaelua/

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33 комментария

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Arman FCSM
Представляю себе, как редакторы спортса бежали, волосы назад, к компьютеру, чтобы эту новость опубликовать
+31
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Lol Ko
Одни в хиджабе впервые играют, другие не пойми кого и куда продвигают... Многообразие )
+3
0
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Sanan1908
Ответ Jurabek Ishmuratov
Куда катится футбол
Скорее мир , а не только футбол
+4
-1
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red hikkikomori
Что лысый имел ввиду под незабываемым вечером?)
+3
0
+3
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Jurabek Ishmuratov
Куда катится футбол
+4
-2
+2
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Juri Kurganov
Эмм, так оно женщина или мужчина? Если себя ассоциирует с мужчиной, то зачем ему платья и сиськи?
+2
0
+2
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Дмитрий Гудков
Интересно если эта защитница стоит в стенке, что она прикрывает? Кадык?
+3
-2
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red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Всякое такое ©
Явно он не о футболе)
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FilinMD
«Футбол инклюзивен»

*Если речь о россиянах, то это не действует
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Sweeet
Вот моё послание всем моралистам: расслабьтесь, живите и дайте жить другим. Выполнять!
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Sweeet
Похоже на трактирщицу из Шрека
+1
0
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Nikita Nikitin
#тьфуйопта
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leppyanen
Нет - дискриминации, Да - политизации! 💪🏻
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Dazdingo
Ответ Nike of FW
в чем смысл новости ?
я: мы открываем туристическую фирму!и привлекаем иностранцев что у нас нет проституток!
ты: и кого мы этим привлекаем?
я: проституток!
0
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Nike of FW
Ответ Dazdingo
я: мы открываем туристическую фирму!и привлекаем иностранцев что у нас нет проституток! ты: и кого мы этим привлекаем? я: проституток!
которых нет ?
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ red hikkikomori
Что лысый имел ввиду под незабываемым вечером?)
Всякое такое ©
+1
-1
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Алексей Ильин
Ответ Sweeet
Похоже на трактирщицу из Шрека
Так давно стало понятно, что мульт опередил время
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Мукунку хороший
Дави!
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crypto legend
Куда катится мяч ?
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Александр Ерохин
Жги, господь, здесь уже ничего не исправить
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utsh44psmr
«Сегодня я транс»
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Wayne Gretzky 99
Твою же мать! Сел пообедать!
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Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
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ARIGAMI ARIGAMI
Американское Самоа... Вот это уровень 🤣🤣🤣
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-2
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