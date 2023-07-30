Глава ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных: «Футбол инклюзивен, толерантен и универсален»

Президент ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных.

в инстаграме рассказал о встрече с 35-летней защитницей Джайей Саэлуа, выступающей за мужскую сборную Американского Самоа. Саэлуа также выступала за различные мужские клубы Американского Самоа.

«Вот мое послание всем моралистам, поучающих людей: расслабьтесь, живите и дайте жить другим! Футбол объединяет мир и объединяет всех во всем мире без какой-либо дискриминации. Футбол инклюзивен, толерантен и универсален.

Я пригласил Джайю на финал чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет в Сиднее 20 августа – это будет незабываемый вечер», – написал Инфантино.

– невключенная неорганизованная территория США, в южной части Тихого океана. Главный остров (одновременно крупнейший по площади и населению) – Тутуила, входящий в состав архипелага Самоа в Полинезии.

Фото: instagram.com/gianni_infantino/, instagram.com/jaiyahsaelua/