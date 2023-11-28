Бруну о критике: «Не всегда все бывает радужно. В «МЮ» мной довольны, я не изменился с тех пор, как стал капитаном»
Бруну Фернандеш высказался о критике в связи с ролью капитана «МЮ».
«Конечно, никому не нравится, когда его критикуют, но не всегда все бывает радужно.
Игроки, тренерский штаб и все [в клубе] вполне довольны моим лидерством.
Я не изменился с тех пор, как стал капитаном. Не думаю, что нужно что-то менять», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»
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