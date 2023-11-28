Бруну о критике: «Не всегда все бывает радужно. В «МЮ» мной довольны, я не изменился с тех пор, как стал капитаном»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о критике в связи с ролью капитана «МЮ».

«Конечно, никому не нравится, когда его критикуют, но не всегда все бывает радужно.

Игроки, тренерский штаб и все [в клубе] вполне довольны моим лидерством.

Я не изменился с тех пор, как стал капитаном. Не думаю, что нужно что-то менять», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Рой Кин о Бруну: «Лишил бы его капитанства, он не подходит для этой роли. Он ноет, стонет – полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
он все ещё думает что он капитан мю)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Капитанство Бруно - это олицетворение состояния МЮ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клод
К сожалению)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий