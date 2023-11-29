Тен Хаг перед матчем с «Галатасараем» в Стамбуле: «Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. У «МЮ» великая история. Важно, как мы играем»
Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в Стамбуле.
«Конечно, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Контролируйте эмоции, не давайте им ничего. И судья тоже не должен давать им ни одного момента, за который они могли бы зацепиться.
Нужно держаться подальше от подобных моментов. Надо делать свою игру. Не так важно, как играет соперник, важно, как играем мы.
У нас было несколько очень враждебных матчей вдали от дома, и мы играли очень хорошо, спокойно и собранно. У «Манчестер Юнайтед» великая история. Мы должны сделать эту игру своей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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турки будут играть агрессивно и устроят игровой хаос как в прошлом матче. захотят играть атака на атаку. на такое не стоит поддаваться
лучше с нашим любимым счетом 0:1 выиграть. но без сюрпризов
Есть настоящее и в нем нужно доказывать результаты и «величие»