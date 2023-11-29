Тен Хаг перед матчем с «Галатасараем» в Стамбуле: «Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. У «МЮ» великая история. Важно, как мы играем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в Стамбуле.

«Конечно, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Контролируйте эмоции, не давайте им ничего. И судья тоже не должен давать им ни одного момента, за который они могли бы зацепиться.

Нужно держаться подальше от подобных моментов. Надо делать свою игру. Не так важно, как играет соперник, важно, как играем мы.

У нас было несколько очень враждебных матчей вдали от дома, и мы играли очень хорошо, спокойно и собранно. У «Манчестер Юнайтед» великая история. Мы должны сделать эту игру своей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Ад «МЮ» в Стамбуле: Кантона получил дубинкой по голове, Робсона толкнули в стену

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Дальше Ньюкасл и Челси. Хаага ждёт трудный календарь. Прошли Шеффилды и Лутоны теперь команды серьёзнее. Думаю шестое место долго не будет
+42
-7
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Полиенков
История в футбол не играет.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Если МЮ не будет также фартить, как в прошлом матче с Эвертоном, то будет разгром. По игре команда Тен Хага даже не уровня лиги европы.
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Yavriantz
Надо сегодня выигрывать обязательно. Бавария датчанам не должна проиграть, а значит будет второе место и будем зависеть от себя в последнем туре. Ну а если сегодня не выиграем, то и в последнем туре лучше проиграть, чтобы соссредоточиться на лиге только.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boni R
история это прошлое, нужно настоящее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ Bunyod Turgunov
немного будут расслабиться с Борнмутом дальше Бавария, Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Вилла
Борнмут команда непредсказуемая. Думаю даже с ними будет нелегко. Ньюкасла же обыграли вишни
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Чич
А Бавария не "сольет" матч Копенгагену!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Выйдем в 1/8, все под контролем👌🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
тяжело психологически выходить на матч и понимать, что нужна только победа и никакой другой исход. удачи всей команде. и поменьше нервов
турки будут играть агрессивно и устроят игровой хаос как в прошлом матче. захотят играть атака на атаку. на такое не стоит поддаваться
лучше с нашим любимым счетом 0:1 выиграть. но без сюрпризов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nurbek Jarylkhanov
Вот именно, сейчас важно как вы играете, про вашу историю всем и без тебя известно. Но не покидает ощущение что все таки там затащат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Он судье тоже уже инструкции дает :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iJoy
Аргументы про великую историю не то, чтобы очень работают в футболе, да и в жизни тоже.
Есть настоящее и в нем нужно доказывать результаты и «величие»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Ответ ман сити фейк
Дальше Ньюкасл и Челси. Хаага ждёт трудный календарь. Прошли Шеффилды и Лутоны теперь команды серьёзнее. Думаю шестое место долго не будет
немного будут расслабиться с Борнмутом дальше Бавария, Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Вилла
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ grek087
Ньюкасл вполне можно обыгрывать, там с травмами есть проблемы. А Челси так вообще непонятная команда. Для нормального МЮ такие соперники подарок.
0-3 получили недавно от Ньюкасла
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslan_khaibulov
Ответ enrique rodriguez
у "турков", как ты их называешь, всего 3 чел турков в основе. ты о чём?
ты в курсе что те же иностранцы приезжая в Россию тоже становятся русскими по менталитету и перестают быть дисциплинировагныит профессионалами? а иностранцы приезжая в пустыню старятся как арабы, а Головин уехавший в Монако по менталитету и отношению к работе такой же теперь как и все кто работает во французской лиге.они уехали в Турцию, там менталите футбольный другой, это же элементарно, кто не смог адаптироваться назад уезжает. люди переезда в другой чемпионат полностью меняются и как игроки, тот же Азар чего стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий