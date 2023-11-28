Симеоне – 3-й тренер со 100 матчами во главе одного клуба в ЛЧ после Фергюсона и Венгера

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Арсен Венгер Фейеноорд премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Арсенал Футбол

Диего Симеоне стал 3-м тренером, достигшим 100 матчей в ЛЧ с одним клубом.

Сегодняшний матч с «Фейеноордом» станет для аргентинца 100-м в Лигечемпионов  во главе «Атлетико».

До Симеоне это достижение удавалось лишь Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед» (190 матчей в ЛЧ) и Арсену Венгеру в «Арсенале» (177 матчей).

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

5 комментариев

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10ztv
пора и лч брать
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Капитан Кек
Ответ 10ztv
пора и лч брать
скорее всего таких шансов как 2014 и 2016 уже не будет
+5
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Алексей Фирстов
Венгера ещё долго будут вспоминать, настолько он велик! Перевернул АПЛ в свое время!
+2
0
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Александр Карасёв
Ве4гер крутой!
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