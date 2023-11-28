Симеоне – 3-й тренер со 100 матчами во главе одного клуба в ЛЧ после Фергюсона и Венгера
Диего Симеоне стал 3-м тренером, достигшим 100 матчей в ЛЧ с одним клубом.
Сегодняшний матч с «Фейеноордом» станет для аргентинца 100-м в Лигечемпионов во главе «Атлетико».
До Симеоне это достижение удавалось лишь Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед» (190 матчей в ЛЧ) и Арсену Венгеру в «Арсенале» (177 матчей).
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Атлетико». Начало – в 23:00 по московскому времени.
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