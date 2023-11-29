Опенда сделал дубль в игре с «Ман Сити» в 1-м тайме. У форварда «Лейпцига» 4 гола в этой ЛЧ – больше лишь у Хейлунда и Мораты

Лои Опенда оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

После первого тайма « » на выезде выигрывает у « » со счетом 2:0. Опенда забил на 13-й и на 33-й минуте.

В 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов на счету форварда 4 гола. Больше в текущем розыгрыше забили лишь («Атлетико») и Расмус Хейлунд («МЮ») – по 5 голов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!