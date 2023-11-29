Опенда сделал дубль в игре с «Ман Сити» в 1-м тайме. У форварда «Лейпцига» 4 гола в этой ЛЧ – больше лишь у Хейлунда и Мораты

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Атлетико Лига чемпионов УЕФА Альваро Мората РБ Лейпциг Лои Опенда Расмус Хейлунд Футбол

Лои Опенда оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

После первого тайма «РБ Лейпциг» на выезде выигрывает у «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Опенда забил на 13-й и на 33-й минуте.

В 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов на счету форварда 4 гола. Больше в текущем розыгрыше забили лишь Альваро Мората («Атлетико») и Расмус Хейлунд («МЮ») – по 5 голов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария

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bevooch
Если статистику открыть, то там вообще бомба. Два мертвых сезона в Брюгге. Потом два огненных сезона в Витессе, видимо на понижении. Потом хороший сезон во французском Лансе. Сейчас разрывает в РБ. Может уже в конце сезона уедет ещё раз на повышение, если так продолжит.
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Streetbor
Тройка бомбардиров максимально неожиданная)
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Cosstigan
Честно говоря , это уже в прошлом сезоне когда он Париж в одиночку похоронил, его талант был виден , очень быстрый игрок и с мячом дружит…
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