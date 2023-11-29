Клаттенбург о голе «ПСЖ»: «Ньюкасл» ограбили. Пенальти противоречил всем указаниям УЕФА»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Марк Клаттенбург Шимон Марчиняк Томаш Квятковски Килиан Мбаппе Валентино Ливраменто Футбол

Бывший английский футбольный судья заявил, что «Ньюкасл» ограбили в игре с «ПСЖ».

«Ньюкасл» имеет полное право считать, что его ограбили. Килиан Мбаппе ни в коем случае не должен был получить в подарок этот шанс сравнять счет с пенальти на 8-й минуте добавленного времени.

Шимон Марчиняк судил финал чемпионата мира в 2022 году, а Томаш Квятковски ассистировал ему в качестве ВАР. Это опытная и весьма уважаемая пара арбитров, но это должно быть расценено как одна огромная ошибка с их стороны.

Мы просим лишь того, чтобы наши судьи и видеоассистенты были настолько же сильны, насколько и последовательны в принятии решений.

Ранее в этом лигочемпионском противостоянии мы видели, как мяч стукнулся о бедро Льюиса Майли и затем попал ему в руку, которая была слегка отставлена от корпуса. Квятковски тогда решил не вызывать Марчиняка к монитору для просмотра.

А затем, когда игра уже зашла далеко в добавленное время, мы видим почти идентичный эпизод. Мяч рикошет от груди Тино Ливраменто и попадает в его локоть. И на этот раз Квятковски советует Марчиняку посмотреть видеозапись.

Находясь у монитора, Марчиняк убеждается, что рука Ливраменто вытянута – ввиду специфического ракурса, который ему демонстрирует ВАР. Было не так, и угол обзора из-за ворот четко доказывает это. Благодаря телетрансляции все мы видели ракурс из-за ворот, а ВАР не показывал его Марчиняку.

Ливраменто не увеличивал площадь тела. Его рука находилась в естественном положении с учетом движения, которое он совершал. У него не было времени отреагировать на отскок.

Этот пенальти противоречил всем указаниям УЕФА. «Ньюкасл» заплатил цену», – написал Марк Клаттенбург.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «ПСЖ» ушел от поражения благодаря голу, который нападающий Килиан Мбаппе забил с пенальти в добавленное время.

Сегодня стало известно, что УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить одиннадцатиметровый, от игры между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».

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21 комментарий
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AlexZhano__
По-моему уже пару лет точно известно, что рикошет от тела защитника в его же руку в штрафной площади нарушением не считается. Арбитры не могли этого не знать!
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a2wai
Ну да, ограбили.

Но эта игра изначально сама по себе готовила к грабежу, потому что играли клубы, которые управляются катарскими и саудовскими шейхами.

И все прекрасно знают, что УЕФА это прикормленная Катаром федерация, ожидать другого исхода было очень глупо.
+6
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Растиньяк
Марчиняк обеспечил себе безбедную старость вчера
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Доктор Броманталь
Марк прав. Это не пенальти.
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encaro_one
Ответ AlexZhano__
По-моему уже пару лет точно известно, что рикошет от тела защитника в его же руку в штрафной площади нарушением не считается. Арбитры не могли этого не знать!
Да вроде в этом смысле никогда и не менялась ситуация, а не только пару лет, это просто не игра рукой.
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леннорыч-абрамович
Голы уже засчитывают после паузы на ВАР, пора и очки начислять командам через неделю после матча, когда всё со всех сторон рассмотрят.
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Вальдано
Марциняк и на ЧМ тянул французов.. Но не дотянул.. Здесь дотянул.. Пеналя не было..
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Yri Yrov
Ответ AlexZhano__
По-моему уже пару лет точно известно, что рикошет от тела защитника в его же руку в штрафной площади нарушением не считается. Арбитры не могли этого не знать!
нууу тут ПСЖ заказчик, к нему всё претензии
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Leon Petov
Ответ AlexZhano__
По-моему уже пару лет точно известно, что рикошет от тела защитника в его же руку в штрафной площади нарушением не считается. Арбитры не могли этого не знать!
Зато знали, что после матча будет начисление на счёт от Катарцев
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Но, не протеворечат указаниям босса Уефа Аль Хелайфи 😁
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Антидепрессанты для овощей
Просто верните нормальные, не вызывающие кучу трактовок правила, где любое попадание в отставленную руку - пенальти.
Если я случайно ногу человеку оторву, меня удалят, почему же нельзя ставить пенальти, если человек случайно начнёт играть в волейбол? Руками в футбол не играют.
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Иван Шуткин
Ограбили слово слышу в футболе уже чуть ли не каждый ,перебор уже
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Мукунку хороший
Но не противоречит заработку судьи)
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Отличник Ослов
Обожаю Катар. Один раз прокатилась тема и пошло и полетела))) видимо весь мир адекватных фанатов - дебилы.
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wshnmn
Этому ли некомпетентному "судье" говорить.
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За Кубань!
Изначально говорил, что ВАР - это очередной трюк для манипуляции результатом, причем законный. Что опять на "человеческий фактор" все сбросить? А нафига тогда он нужен?
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мбупе
легенда маню
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