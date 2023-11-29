Клаттенбург о голе «ПСЖ»: «Ньюкасл» ограбили. Пенальти противоречил всем указаниям УЕФА»

Бывший английский футбольный судья заявил, что «Ньюкасл» ограбили в игре с «ПСЖ».

«Ньюкасл» имеет полное право считать, что его ограбили. ни в коем случае не должен был получить в подарок этот шанс сравнять счет с пенальти на 8-й минуте добавленного времени.

судил финал чемпионата мира в 2022 году, а Томаш Квятковски ассистировал ему в качестве ВАР. Это опытная и весьма уважаемая пара арбитров, но это должно быть расценено как одна огромная ошибка с их стороны.

Мы просим лишь того, чтобы наши судьи и видеоассистенты были настолько же сильны, насколько и последовательны в принятии решений.

Ранее в этом лигочемпионском противостоянии мы видели, как мяч стукнулся о бедро Льюиса Майли и затем попал ему в руку, которая была слегка отставлена от корпуса. Квятковски тогда решил не вызывать Марчиняка к монитору для просмотра.

А затем, когда игра уже зашла далеко в добавленное время, мы видим почти идентичный эпизод. Мяч рикошет от груди Тино Ливраменто и попадает в его локоть. И на этот раз Квятковски советует Марчиняку посмотреть видеозапись.

Находясь у монитора, Марчиняк убеждается, что рука Ливраменто вытянута – ввиду специфического ракурса, который ему демонстрирует ВАР. Было не так, и угол обзора из-за ворот четко доказывает это. Благодаря телетрансляции все мы видели ракурс из-за ворот, а ВАР не показывал его Марчиняку.

Ливраменто не увеличивал площадь тела. Его рука находилась в естественном положении с учетом движения, которое он совершал. У него не было времени отреагировать на отскок.

Этот пенальти противоречил всем указаниям УЕФА. « » заплатил цену», – написал .

Матч 5-го тура группового этапа чемпионов завершился со счетом 1:1. « » ушел от поражения благодаря голу, который нападающий Килиан Мбаппе забил с пенальти в добавленное время.

Сегодня стало известно, что УЕФА отстранил арбитра ВАР Квятковского, рекомендовавшего назначить одиннадцатиметровый, от игры между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом».

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